Bu haberi okuduktan sonra asla pipet kullanmayacaksınız!

Diş sağlığı açısından pek çok zararı olduğu saptanan pipet bakın insanlara hangi zararları veriyormuş...
Pipet sağlık düşmanı çıktı!
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UZMANLAR SORUYOR: İÇECEKLE BERABER PİPET İSTEDİĞİNİZE EMİN MİSİNİZ?
zmanlar, bir şeyler içerken pipet kullanmanın birtakım riskleri de beraberinde getirdiğini söylüyor.
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Birçok insan, pipet kullandığında dişlerini koruduğunu sanıyor ama aslında pipet, yaşlanma, diş çürümesi, gaz ve şişkinliği hızlandırabiliyor.
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BARDAKTAKİ MİKROPLARDAN KAÇMAK İÇİN PİPET KULLANIYORUZ AMA...
Milyonlarca insan, diş minesini korumak, lekelenmeyi önlemek veya restoranlarda bardaklardaki mikrop ve bakterilere maruz kalmamak için içeceklerinin yanında pipet de istiyor.
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Onlarca yıl geriye uzanan çalışmalar, pipetle içilen içeceklerin dişlerde boşluk ve çürüme riskini azalttığını gösterse de uzmanlar bunun bir efsane olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyorlar.
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Pipet kullanan kişilerin ağız kenarlarında, tıpkı sigara içenlerde olduğu gibi kırışıklıklar meydana gelebilir.
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Dişlerin lekelenmesini önlemez, pek çok insan pipet kullandığında dişlerinde lekelenme olmayacağını düşünse de pipet bu riski ortadan kaldıramıyor.
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Pipet, ön dişleri baypas etse de arka dişler, leke oluşturabilecek içeceklerden kaçamıyor.
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GAZ VE KARIN AĞRISINA NEDEN OLABİLİR
İçecekleri pipetle içmek diş çürümesine dahi neden olabilir.
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ABD'de Kozmetik Diş Hekimliği Merkezi'nden Dr. Paul Sussman, içecekleri bir pipetle içmenin dişlerde boşluk riskini azaltmadığını ekledi.
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İçecekler yine de dişle temas ediyor. Ayrıca içecekleri pipetle içmek vücutta şişkinlik ve gaza neden oluyor.
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Pipetle içeriye çektiğiniz hava mide kramplarıyla bile sonuçlanabiliyor.
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Şişkinlik, geğirme, gaz ve karın ağrısına neden olabiliyor.
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İLK 10 DAKİKA:
10 çay kaşığı şeker vücudunuza girer. (Günlük almanız gereken şeker miktarının tamamı kadar)
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20 DAKİKA:
Kan şekerinizde ani bir yükselme olur.
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ASİTLİ İÇECEK İÇİNCE VÜCUDUMUZDA NELER OLUYOR?
Karaciğeriniz vücudunuzdaki şekeri yağa çevirerek buna bir yanıt verir.
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Bu sadece bir kaç dakika içinde olur
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Kan basıncınız yükselir
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Karaciğeriniz kana daha fazla şeker pompalamaya başlar
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Beyninizdeki adenozin reseptörleri rehaveti önlemek için bloke olur
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45 DAKİKA
Beyninizde dopamin salgısı artar.
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Bu tıpkı eroinin vücuta yaptığı tepkimelere benzer.
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Bu da vücutta depolanmış kalsiyum, magnezyum ve çinko'nun da beraberce dışarı atılması demek.
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BİR SÜRE SONRA...
Şeker ihtiyacını tekrar duymaya başlayacaksınız.
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Kendinizi halsiz ve bitkin hissedeceksiniz
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Vücudunuza asitli içecekler ile aldığınız bütün su tekrar dışarı atıldığı için susuzluğunuzu tekrar hissedersiniz
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Şeker ihtiyacını takiben, kafein isteği de başlayacak (sigaradaki gibi)...
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