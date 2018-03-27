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Bu haberi okuduktan sonra asla pipet kullanmayacaksınız!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.03.2018 08:41 | Son Güncelleme

Diş minesini korumak, lekelenmeyi önlemek ya da bardaktaki mikrop ve bakterilere maruz kalmamak için kullanılan pipetler aslında sağlık düşmanı çıktı.

Diş sağlığı açısından pek çok zararı olduğu saptanan pipet bakın insanlara hangi zararları veriyormuş...

Pipet sağlık düşmanı çıktı!

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UZMANLAR SORUYOR: İÇECEKLE BERABER PİPET İSTEDİĞİNİZE EMİN MİSİNİZ?

UZMANLAR SORUYOR: İÇECEKLE BERABER PİPET İSTEDİĞİNİZE EMİN MİSİNİZ?
zmanlar, bir şeyler içerken pipet kullanmanın birtakım riskleri de beraberinde getirdiğini söylüyor.
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Birçok insan, pipet kullandığında dişlerini koruduğunu sanıyor ama aslında pipet, yaşlanma, diş çürümesi, gaz ve şişkinliği hızlandırabiliyor.
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BARDAKTAKİ MİKROPLARDAN KAÇMAK İÇİN PİPET KULLANIYORUZ AMA...

BARDAKTAKİ MİKROPLARDAN KAÇMAK İÇİN PİPET KULLANIYORUZ AMA...
Milyonlarca insan, diş minesini korumak, lekelenmeyi önlemek veya restoranlarda bardaklardaki mikrop ve bakterilere maruz kalmamak için içeceklerinin yanında pipet de istiyor.
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Onlarca yıl geriye uzanan çalışmalar, pipetle içilen içeceklerin dişlerde boşluk ve çürüme riskini azalttığını gösterse de uzmanlar bunun bir efsane olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyorlar.
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Pipet kullanan kişilerin ağız kenarlarında, tıpkı sigara içenlerde olduğu gibi kırışıklıklar meydana gelebilir.
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Dişlerin lekelenmesini önlemez, pek çok insan pipet kullandığında dişlerinde lekelenme olmayacağını düşünse de pipet bu riski ortadan kaldıramıyor.
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Pipet, ön dişleri baypas etse de arka dişler, leke oluşturabilecek içeceklerden kaçamıyor.
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GAZ VE KARIN AĞRISINA NEDEN OLABİLİR

GAZ VE KARIN AĞRISINA NEDEN OLABİLİR
İçecekleri pipetle içmek diş çürümesine dahi neden olabilir.
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ABD'de Kozmetik Diş Hekimliği Merkezi'nden Dr. Paul Sussman, içecekleri bir pipetle içmenin dişlerde boşluk riskini azaltmadığını ekledi.
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İçecekler yine de dişle temas ediyor. Ayrıca içecekleri pipetle içmek vücutta şişkinlik ve gaza neden oluyor.
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Pipetle içeriye çektiğiniz hava mide kramplarıyla bile sonuçlanabiliyor.
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Şişkinlik, geğirme, gaz ve karın ağrısına neden olabiliyor.
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İLK 10 DAKİKA:

İLK 10 DAKİKA:
10 çay kaşığı şeker vücudunuza girer. (Günlük almanız gereken şeker miktarının tamamı kadar)
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20 DAKİKA:

20 DAKİKA:
Kan şekerinizde ani bir yükselme olur.
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ASİTLİ İÇECEK İÇİNCE VÜCUDUMUZDA NELER OLUYOR?

ASİTLİ İÇECEK İÇİNCE VÜCUDUMUZDA NELER OLUYOR?
Karaciğeriniz vücudunuzdaki şekeri yağa çevirerek buna bir yanıt verir.
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Bu sadece bir kaç dakika içinde olur
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Kan basıncınız yükselir
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Karaciğeriniz kana daha fazla şeker pompalamaya başlar
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Beyninizdeki adenozin reseptörleri rehaveti önlemek için bloke olur
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45 DAKİKA

45 DAKİKA
Beyninizde dopamin salgısı artar.
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Bu tıpkı eroinin vücuta yaptığı tepkimelere benzer.
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Bu da vücutta depolanmış kalsiyum, magnezyum ve çinko'nun da beraberce dışarı atılması demek.
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BİR SÜRE SONRA...

BİR SÜRE SONRA...
Şeker ihtiyacını tekrar duymaya başlayacaksınız.
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Kendinizi halsiz ve bitkin hissedeceksiniz
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Vücudunuza asitli içecekler ile  aldığınız bütün su tekrar dışarı atıldığı için susuzluğunuzu tekrar hissedersiniz
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Şeker ihtiyacını takiben, kafein isteği de başlayacak (sigaradaki gibi)...
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Anahtar Kelimeler:
pipet Kamış sağlık

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Haberi okudum ve pipet kullanmaya devam edeceğim, evet hala içeceklerin yanında pipet isteyeceğim....
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