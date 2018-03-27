Bu haberi okuduktan sonra asla pipet kullanmayacaksınız!

Diş sağlığı açısından pek çok zararı olduğu saptanan pipet bakın insanlara hangi zararları veriyormuş...

Pipet sağlık düşmanı çıktı!

1 / 30 UZMANLAR SORUYOR: İÇECEKLE BERABER PİPET İSTEDİĞİNİZE EMİN MİSİNİZ? zmanlar, bir şeyler içerken pipet kullanmanın birtakım riskleri de beraberinde getirdiğini söylüyor.

2 / 30 Birçok insan, pipet kullandığında dişlerini koruduğunu sanıyor ama aslında pipet, yaşlanma, diş çürümesi, gaz ve şişkinliği hızlandırabiliyor.

3 / 30 BARDAKTAKİ MİKROPLARDAN KAÇMAK İÇİN PİPET KULLANIYORUZ AMA... Milyonlarca insan, diş minesini korumak, lekelenmeyi önlemek veya restoranlarda bardaklardaki mikrop ve bakterilere maruz kalmamak için içeceklerinin yanında pipet de istiyor.

4 / 30 Onlarca yıl geriye uzanan çalışmalar, pipetle içilen içeceklerin dişlerde boşluk ve çürüme riskini azalttığını gösterse de uzmanlar bunun bir efsane olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyorlar.

5 / 30 Pipet kullanan kişilerin ağız kenarlarında, tıpkı sigara içenlerde olduğu gibi kırışıklıklar meydana gelebilir.

6 / 30 Dişlerin lekelenmesini önlemez, pek çok insan pipet kullandığında dişlerinde lekelenme olmayacağını düşünse de pipet bu riski ortadan kaldıramıyor.

7 / 30 Pipet, ön dişleri baypas etse de arka dişler, leke oluşturabilecek içeceklerden kaçamıyor.

8 / 30 GAZ VE KARIN AĞRISINA NEDEN OLABİLİR İçecekleri pipetle içmek diş çürümesine dahi neden olabilir.

9 / 30 ABD'de Kozmetik Diş Hekimliği Merkezi'nden Dr. Paul Sussman, içecekleri bir pipetle içmenin dişlerde boşluk riskini azaltmadığını ekledi.

10 / 30 İçecekler yine de dişle temas ediyor. Ayrıca içecekleri pipetle içmek vücutta şişkinlik ve gaza neden oluyor.

11 / 30 Pipetle içeriye çektiğiniz hava mide kramplarıyla bile sonuçlanabiliyor.

12 / 30 Şişkinlik, geğirme, gaz ve karın ağrısına neden olabiliyor.

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17 / 30 İLK 10 DAKİKA: 10 çay kaşığı şeker vücudunuza girer. (Günlük almanız gereken şeker miktarının tamamı kadar)

18 / 30 20 DAKİKA: Kan şekerinizde ani bir yükselme olur.

19 / 30 ASİTLİ İÇECEK İÇİNCE VÜCUDUMUZDA NELER OLUYOR? Karaciğeriniz vücudunuzdaki şekeri yağa çevirerek buna bir yanıt verir.

20 / 30 Bu sadece bir kaç dakika içinde olur

21 / 30 Kan basıncınız yükselir

22 / 30 Karaciğeriniz kana daha fazla şeker pompalamaya başlar

23 / 30 Beyninizdeki adenozin reseptörleri rehaveti önlemek için bloke olur

24 / 30 45 DAKİKA Beyninizde dopamin salgısı artar.

25 / 30 Bu tıpkı eroinin vücuta yaptığı tepkimelere benzer.

26 / 30 Bu da vücutta depolanmış kalsiyum, magnezyum ve çinko'nun da beraberce dışarı atılması demek.

27 / 30 BİR SÜRE SONRA... Şeker ihtiyacını tekrar duymaya başlayacaksınız.

28 / 30 Kendinizi halsiz ve bitkin hissedeceksiniz

29 / 30 Vücudunuza asitli içecekler ile aldığınız bütün su tekrar dışarı atıldığı için susuzluğunuzu tekrar hissedersiniz