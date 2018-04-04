Bu halde dünyaya geldi, doktorun söyledikleri şoke etti

Konjenital melanositik nevüs olduğu tespit edilen bebeğin iyileşmesi için her yolu deniyor; fakat doktorlar tarafından yapılan açıklamalar da talihsiz bebeğin anne babasını oldukça endişendiriyor.

Dünyanın en tuhaf hastalıkları

1 / 202 Dylan beş yıl önce dünyaya geldiğinde bebekte bir anormallik gördüler. Vücudunun büyük bölümü siyahlıklarla kaplıydı.

2 / 202 Newsner'in haberine göre, bebekte konjenital melanositik nevüs olduğu tespit edildi. Vücudunun %80’i siyahlıklarla kaplıydı.

3 / 202 Doktorlar, Dylan’ın annesi Kara’ya oğlunun birkaç operasyon geçirmesi gerektiğini söyledi.

4 / 202 Konjenital melanositik nevüs ile dünyaya gelen bebekler büyüdüklerinde cilt kanseri olabiliyorlar. Bu nedenle doğum izlerine dikkat etmekte fayda var.

5 / 202 Dylan’ın sırtındaki leke o kadar büyüktü ki cerrahlar tamamını almak istediler. Ancak kolay bir operasyon olmayacaktı. Bebeğin vücudunun başka bir bölümünden alınan deri, sırtına nakledilecekti.

6 / 202 Vücuduna yapılan nakiller nedeniyle cildinde şişikler oluşmaya başladı. Şişikler ne kadar büyük olursa o kadar iyiydi. Böylelikle buradan alınan deri sırtına nakledilebilecekti.

7 / 202 Annesi Kara, Telegraph’a “Tek ümidimiz lekelerin büyümemesi. Büyümesi halinde cilt kanseri olma riski varmış. Her 3-6 ayda bir operasyon geçiriyor” dedi.

8 / 202 Kara, Telegraph’a “Hayatını daha iyi yaşayabilsin diye elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Oğlum her daim gülümsüyor ve beni çok mutlu ediyor. Hastanedeki doktor ve hemşireler de artık onu tanıyor. Hepsiyle çok iyi anlaşıyor” dedi.

9 / 202 Dylan diğer çocuklardan farklı olduğunun farkında. İnsanlar sık sık yolda durdurup ona hangi hastalığa sahip olduğunu soruyorlar. Dylan böyle doğduğunu söylemekle yetiniyor.

10 / 202 Geçirdiği 26 farklı operasyon ve nakil ile çocuğun sırtında doğum lekesinin yarısı alındı.

11 / 202 Kara, “Bir kez markete gittiğimizde marketin müdürü oradan ayrılmamızı söyledi. Bazı müşteriler oğlumu görünce üzülüyormuş. Gerçekten çok üzücüydü” dedi.

12 / 202 Buna rağmen, anne oğlunu hiçbir sosyal aktiviteden kısıtlamadı.“Oğlumla beraber dışarıya çıkmaktan çekinmiyorum. Ona, utanacak bir şey olmadığını göstermek istiyorum” dedi.

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16 / 202 Çiğ ya da kötü pişmiş domuz yenmesinden sonra bağırsağa giren parazit kan dolaşımıyla birlikte vücutta dolaşmaya başlıyor.

17 / 202 Solucan hastanın gözünde ölürse körlüğe sebep olan iltihaplanmaya neden oluyor. Fakat daha fazla yaşayıp Sam'in vücuduna larva bırakırsa da parazitler beynine kadar ulaşabiliyor.

18 / 202 Sam'in gözündeki parazit korneanın arkasında bulunan sıvı dolu alanda yaşıyordu. Sam, ölmekten ya da kör olmaktan korktuğu halde sakin tavrını korumayı bırakmadı.

19 / 202 Daha önce de bu tarz ameliyatlar yaptığını söyleyen doktor Don Perez, hastayı hayatını tehdit eden bu durumdan hızla kurtaracağını söyledi.

20 / 202 'Kurt Adam' olarak bilinen ve son derece nadir görülen rahatsızlığı olan Hiperlökoz'e sahip olan Gomez'in suratının neredeyse her tarafı kıllarla kaplı.

21 / 202 Gomez bu nedenlerle hayatının önemli bir kısmını psikolojik sorunlarla geçirmek zorunda kaldı.

22 / 202 Dünyanın en kıllı adamı yıllardır basına konuşmaktan kaçınıyor, kendi halinde bir hayat sürüyordu...

23 / 202 Hastalığı yüzünden çocukken devamlı zorbalığa maruz kaldı ve dışlandı ancak şimdi bununla yaşamayı öğrenmiş durumda.

24 / 202 Bunun nedeni ise Gomez'e göre oldukça basit...

25 / 202 Gomez, artık "dünyanın en kıllı adamı" olarak anılmaktan gurur duyduğunu söylüyor..

26 / 202 Larry ayda bir kez kıllarını tamamen kesiyor ancak onların çok çabuk uzamasından da şikâyetçi.

27 / 202 Hastalık dünyada 100'den az kişiyi etkiliyor. Larry 2011 yılında kendine daire ararken tanıştığı Alicia Martinez ile evlenmiş.

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37 / 202 Antoine Boylston, iş yerinde geçirdiği bir kaza sırasında elini ve kolunu kırdı. Doktorlara göre bu sırada vücudunda oluşan açıklıklardan bakteriler girdi. Elinden dirseğine kadar oluşan hasar sebebiyle iki ameliyat geçiren Boylston, kurtulabilmek için sağ elindeki 2 parmağını kestirmek zorunda kaldı. Tüm kolunu kaybetme riski olduğunu öğrendikten sonra geldiği noktaya şükreden Boylston bakın neler yaşadı...

38 / 202 Özel bir şirkette servis teknisyeni olarak çalışan Antonie Boylston, iş yerinde bir kaza geçirerek eklemlerini kırdı. Bu sırada vücuduna bulaşan et yiyen bakteriler kısa sürede parmaklarını ele geçirdi. Doktorlar, Boylstone'u kurtarabilmek için 2 parmağını kesmek zorunda kaldı.

39 / 202 Tedavi sürecinde yaşadığı aşamaların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Boylston'un oldukça acılı bir süreçten geçtiği açıkla belli oluyordu.

40 / 202 Fotoğrafta, 2 parmağının kesik olduğu gözlenen Boylston'un elinden dirseğine kadar derisinin olmadığı görüldü.

41 / 202 Eti tamamen açıkta bulunan Boylston'un kemikleri dahi açıkça görülebiliyordu. Tedavisi vücudunun başka bir noktasından alınan deri parçasının yaralı bölgeye yamanmasıyla sonlanan Boylston, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

42 / 202 'Doktorlar elimi kaybedebileceğimi söylediler. Ama daha uzun süre beklersem kolumu kaybedebilir ya da ölebilirdim. Ben et yiyen virüsleri duymuştum. Fakat sadece filmlerde olduğunu sanıyordum. Bununla gerçek hayatta karşılaşabileceğimi hiç düşünmemiştim.'

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45 / 202 Munir'e kazadan 20 gün önce dünyaya gelen en küçük erkek çocuğu bakıyor.

46 / 202 Yaşlı adam doktor tedavisinden sonuç alamayınca eski geleneklere göre hastaları tedavi eden yaklaşık 80 doktora gitmesine rağmen hiç bir sonuç alamadı.

47 / 202 Arkadaşları ile gece geç saatlerde eğlenceden döndükleri sırada önüne aniden bir köpek çıkması sonucunu aracının kontrolünün kaybeden Tazul Munir, takla atan aracın camından fırlamıştı.

48 / 202 Küçük oğlunun her gün kendisinin bakımını yaparak beslediği adam, başına gelen olayın ise tanrının takdiri olduğunu söyledi.

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56 / 202 16 kez ameliyat olmasına rağmen tekrar büyüdüğü gözlenen siğiller Abul Bajandar'ın çocuğuna sarılmasını dahi engelliyordu.

57 / 202 Son ameliyatı sonrası siğillerden başarıyla kurtulduğu gözlenen Abul Bajandar epidermodisplazia verruciformis olarak adlandırılan nadir bir genetik hastalığa sahip.

58 / 202 Dünyada sadece 4 kişide bulunan hastalık sebebiyle son 10 yılını oldukça tuhaf semptomlara maruz kalarak geçirdi.

59 / 202 Yaşadığı acının dayanılmaz olduğunu söyleyen Abul, 'Çocuğumu ellerimle tutacağımı hiç düşünmemiştim.' dedi.

60 / 202 İlk ameliyatını 1 yıl önce olan Abul'un tedavisi ile ilgili doktorlar açıklama yaptı. Cerrahlar, Abul'un durumu ile ilgili; siğiller beslenmedikçe dünyada tedavi edilmeyi başaran ilk kişi olacağını söyledi.

61 / 202 GÖZLERİ FARKLI DİYE DIŞLANIYORDU, ŞİMDİ AJANSLAR PEŞİNDEN KOŞUYOR Heterokromi, genellikle gözlerde, ancak kimi zaman da saç ve deride gözlenebilen renklenme farklılığı olarak biliniyor.

62 / 202 Vücuttaki her türlü renklenmede görev alan melanin pigmentinin göreceli olarak fazla ya da az dağılımından kaynaklanıyor.

63 / 202 Bu dağılım farklılığının sebebi ise otozomal kromozomlarda (genellikle 8. kromozomda) meydana gelen bir mutasyon.

64 / 202 Heterokromi iridum (gözde meydana gelen heterokromi) çoğu zaman kalıtsaldır ve herhangi bir zarar vermiyor (nötr mutasyondur).

65 / 202 Sarah McDaniel da bu nötr mutasyondan nasibini almış ve bir gözü mavi diğer gözü ise yeşil olmuş. Eh bu da güzelliğine güzellik katmış.

66 / 202 Sarah Instagram paylaşımlarının ardından bir şekilde ünlü olmuş. Mark Ronson ve Kevin Parker'ın şarkıları "Summer Breaking" ve "Daffodils" da da yer almış.

67 / 202 PARAYA PARA DEMİYOR Verdiği röportajlarda çocukken gözlerinin kendisi için bir dezavantaj olduğunu ifade eden genç model şimdi ise bu farklılığı sayesinde para kazanıyor.

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78 / 202 DOĞDUĞUNDA DERİSİ YOKTU ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan Gionfriddo, zihinsel ve fiziksel olarak işkenceye maruz olduğunu söyledi. Talihsiz genç, "Cildim bozuk olduğu için kırgınım ancak içeriden de zayıfım" dedi.

79 / 202 DERİSİ TAMAMEN KOPUYOR Jonathan'ın annesi Brenda, oğluyla ilgili şunları söyledi: "Jonathan'ın doğduğu gün oldukça heyecanlıydık. Doktorlar bir şeylerin yanlış olduğunu fark etti. Cildi eksikti, doğum iki hafta geç olduğu için süreçten etkilendiğini düşündüm. Bazı problemleri test ediyorlardı, cilde biraz kese yaptıklarında derisi tamamen kopuyordu."

80 / 202 Anne Brenda sözlerini şöyle sürdürdü: "O gün hayatımın en kötü günlerinden biriydi, çok yıkıcıydı. Çünkü oğlumun hayatının ne kadar korkunç olacağını söylediler bana. Ağrı olmadan yemek yiyemeyeceğini, acı çekmeden yürüyemeyeceğini, her zaman acı keçeceğini söylediler.

81 / 202 "NEREDEYSE ÖLÜYORUM, ÖLÜMÜN SINIRINA YAKLAŞTIM" Ancak doktorlar şimdi Jonathan'ın hayatını büyük ölçüde değiştirebilecek yeni bir tedaviden bahsediyor.

82 / 202 TEDAVİYİ REDDEDİYOR Ancak, Jonathan Gionfriddo riskli tedaviyi reddediyor. Gionfriddo, "Solunum tüpünü boğazıma sokamıyorlardı, akciğerlerim çöktü. Bu yüzden beni uyandırmaya çalıştılar ve o sırada diğer akciğerim de çökmeye başladı. Neredeyse ölüyordum. Ölümün sınırına yaklaştım. Tedavi hayatı tehdit edici değilse, o zaman evet, kesinlikle yaparım. Ancak bunun riskleri fazla" açıklamasında bulundu.

83 / 202 Beş yıl önce bir donörün kemik iliği Charlie'ye nakledildi ve Charlie'nin bedeni bu yeni tedaviye olumlu yanıt vermişti.

84 / 202 Doktorlar, finansman bulunabilirse ve tedavinin başarılı olacağı ispatlanırsa, eninde sonunda bir tedavi olacağını söylüyor. Ayrıca Jon korkularını yenerse, tedavinin yaşamını değiştireceği öngörülüyor.

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87 / 202 Abushe adındaki bu Etiyopyalı çocuk “waardenburg sendromu” adı verilen genetik bir bozukluğa sahip.

88 / 202 300 binde 1 kişide görülen hastalık gözlerdeki pigmentleri bozduğu için bu kişilerin gözleri adeta oyuncak bebek görünümünde mavi oluyor.

89 / 202 Abushe doğduğunda ailesi başta onu görme engelli sanmış. Ancak tabii büyüdükçe gözlerinin sağlıklı olduğunu anlamışlar.

90 / 202 Küçük bir köyde yaşayan çocuğa büyücü diyerek gözlerinden ötürü aşağılayanlar var. Fakat gerçek çok farklı ve bu da bize bir kez daha cehaletin kötü yüzünü gösteriyor.

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101 / 202 YÜZÜNDEKİ LEKEDEN KURTULMAK İSTERKEN... İngiliz basınına röportaj veren 23 yaşındaki genç kız, ''Bu şekilde doğdum. Yüzümdeki lekeden yaşamım boyunca beni hep rahatsız etti. Ancak arkadaşlarım arasında hiçbir zaman dışlanmadım. Ben büyüdükçe leke de benimle birlikte büyüyordu. Doktorlar bu lekenin ileride kanserli bir hücreye dönüşebileceğini söyledi.

102 / 202 Doktorlar deri altına düzenli olarak enjeksiyon yoluyla dört küçük top nakletti. Doğum lekesi çıkarıldıktan sonra kalacak olan boş alanlara bu dokular eklenecek'' diye konuştu. Yapılan para yardımları sonrası ameliyat parasını da toplayan Yan, şimdi yeni yüzüne kavuşacağı o anı bekliyor.

103 / 202 Melanositik nevüs, vücudun her yerinde olabilir. Ancak genelde baş, bacaklar ve kollarda görülür. Vücudun yüzde ikiden fazlasını kaplayabilir. Çıkarılması için birden fazla kesi gerekir. Ameliyatla lekeler yok edilebilir, ancak yara izi kalması yüksektir. Lazer tedavisiyle cilt pigmentasyonunu azaltabilir.

104 / 202 DOKTOR HER ŞEYİN YOLUNDA GİTTİĞİNİ SÖYLEDİ AMA... Her ebeveyn gibi onlar da bir an önce ultrason görüntülerini görmek istiyordu. Doktoru her ziyaret ettiklerinde her şeyin yolunda gittiği söylendi.

105 / 202 Courtney ve Evan zamanı gelince bebeklerinin kız olacağını öğrendiler. Connor’un da bir kız kardeşi olacaktı.

106 / 202 YARALAR İÇİNDE DÜNYAYA GELDİ Yılbaşından hemen önce minik bebek dünyaya geldi.Kızları Brenna’nın suratında deformasyon vardı. Hareket etmiyordu, vücut ısısı çok yüksekti ve hemen her yerinde yaralar vardı.

107 / 202 YOĞUN BAKIMA ALDILAR Brenna’yı hemen yoğun bakıma aldılar. Courtney ve Evan kızlarını doğumdan ancak iki hafta sonra kucaklarına alabildiler.Doktorlar bebeğe Harlequin tipi iktiyozis teşhisi koydular. Hastalığı nedeniyle Brenna’nın cildi normalden 10 kat daha hızlı gelişiyordu.

108 / 202 HAYATİ TEHLİKESİ VAR Ayrıca vücudunda kızarıklıklar vardı. Tedavisi olmayan hastalığın aynı zamanda ölümcül olduğu biliniyor. Aile gerek kızlarını gerekse de kendilerini zorlu günler beklediğini biliyordu.

109 / 202 TEPKİLER ONLARI RAHATSIZ EDİYOR Courtney, Brenna ile dışarıya çıktığında insanların bakışlarına ve can yakıcı yorumlarına maruz kalıyor. Üzülse de görmezden gelmeye çalışıyor.

110 / 202 Ve işte küçük kızın şimdiki hali...

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114 / 202 KURT KIZ BÜYÜDÜ! İŞTE SON HALİ 2011 yılında Guinnes Dünya Rekorları kitabına girince Sasuphan'ın hayatı değişti ve küçük kız okulunun en popüler ismi oldu.

115 / 202 Hatalı kromozomların yol açtığı bir hastalık olan hirsutizm nedeniyle bu durumda olan Sasuphan bu şekilde yaşamaya alışmıştı.

116 / 202 Hastalığının diğer adı ambras sendromu. Kadınlarda androjene hassas bölgelerde meydana gelen erkek tipi kıllanmaya bu isim veriliyor.

117 / 202 Hursutizm nedeniyle Sasuphan'ın yüz, kulak, kol, bacak ve sırtında aşırı derecede kıl bulunuyor.

118 / 202 Sasuphan 18 yaşına geldi. Şimdi onu görenler tanıyamıyor. Genç kız lazer tedavisi gördüğünü ancak hala kıllarından tam olarak kurtulamadığını söyledi.

119 / 202 Babası Samrerng, kızının hastalığının devam ettiğini ancak artık tüm tüylerini aldığını söyledi.

120 / 202 Genç kız 17 yaşında hayatının aşkını buldu ve evlendi. Sasuphan evlendikten sonra tüylerini düzenli tıraş ettiğini ekledi.

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128 / 202 Vadoma kabilesi 'ektrodactyly' olarak adlandırılan nadir bir rahatsızlıktan muzdarip ve bu durumun nüfusunun dörtte birini etkilediği biliniyor.

129 / 202 Vadomalar arasında genetik havuz küçük olması nedeniyle bu genetik hastalık Vadoma'da yaygın olarak kalmaktadır. Bir başka deyişle üyelerin grup dışında evlenmesi kabile yasalarına aykırı...

130 / 202 Bu hastalığa Ektrodaktili veya "ıstakoz pençesi sendromu" adıda verilliyor. Ektrodaktili 90.000 doğumda bir görülen nadir bir durum...

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139 / 202 Bu hastalık yüzünden vücudundaki kabarcıklıklarla yaşamayı öğrenen De Santos'un vücudu görünüşte ürkütse de mücadelesi takdire şayan.

140 / 202 17 yaşında, 3 çocuğunun babası Jose ile evlenen Sandra De Santos'un aşktan yana şansı gülmüş. Jose, eşine deliler gibi aşık olduğunu söylüyor.

141 / 202 10'lu yaşlarda 20'lerin başında ortaya çıkan duyma kaybı genlikle ilk semptomdur.

142 / 202 NF1'in Nörofibromatozisin en sık tipi olması itibari ile bu yönergelerdeki medikal bilgi NF1'e odaklanmıştır. Tabiî ki temel fikir bu ağı genişletmek ve mümkün olduğunca NF2 ile etkilenen bireylerin takip edilmesine yönelik tavsiyeleri de bir araya getirmektir.

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147 / 202 Hindistan'da şiddetli ağrı şikayetiyle dişçiye giden gencin ağzından 6 saat süren operasyonla tam 232 küçük diş çıkarıldı.

148 / 202 Mumbai'de yaşanan ve dünya dişçilik tarihine geçecek olay, Maharashtrayan eyaletinin Buldhana bölgesinde yaşayan 17 yaşındaki Ashik Gavai'nin sağ alt çenesindeki ağrı üzerine ailesi tarafından doktora götürülmesiyle başladı.

149 / 202 Doktor Sunanda Dhivare ve operasyona katılan doktorların, dişçilik tarihi açısından önemli gördükleri bu operasyon için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurmayı düşündükleri belirtildi.

150 / 202 Gencin dişindeki rahatsızlığın, bir tür kompleks diş tümörü olarak adlandırılan ''odontoma'' olduğu bildirildi.Bu hastalık kişinin yemekleri öğütmesinde ve yutkunmasında ciddi zorluklara neden oluyor.

151 / 202 Sulami eğilemiyor, doğru düzgün hareket edemiyor. Sürekli düz bir durumda olması gerekiyor. Aksi halde acı çekiyor.

152 / 202 Hastalık sağlam bir fizyoterapi ve egzersiz tedavisiyle ortadan kaldırılabiliyor.

153 / 202 Ancak, genç kadının birlikte yaşadığı 90 yaşındaki babaannesinin bunu karşılaması imkansız.

154 / 202 Hastalığın kendisi ölümcül olmasa da sürekli aynı pozisyonda durmak başka hastalıklara davet çıkarabiliyor.

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156 / 202 GARİP AMA GERÇEK! Perulu Alejandro Ramos Martinez, balık tutmak için denize daldı. Hızlı bir şekilde denizden çıkan adam nadir görülen bir hastalığa yakalandı.

157 / 202 DENİZE DALDIKTAN SONRA VÜCUDU NİTROJEN DOLDU! Vücudunun belirli kısımlarının nitrojen dolduğu belirtilen adam, doktorların müdahalesine rağmen vücudundaki havalardan kurtulamıyor... Doktorlar, dekompresyon rahatsızlığına yakalanan Martinez'in vücudundaki azotun yüzde 30'u aldıklarını ama tüm havayı çıkartamaycakalarını söylediler.

158 / 202 VÜCUDUNDAKİ AZOTUN YÜZDE 30'U AZALTILDI AMA TÜM HAVA ÇIKARTILAMIYOR Alejandro'nun, kaslarının etrafında balon benzeri kapsüllerin oluşması, bu kapsüllerin içinde azotun sıkışıp kaldığı durumun daha önce hiç görülmediği belirtiliyor.

159 / 202 DOKTORLAR ŞAŞKIN! DAHA ÖNCE BU DURUM HİÇ GÖRÜLMEMİŞ Martinez, çok riskli bir durumda olduğu için ameliyat edilemiyor, şu anda basınç altındaki bir odada oksijen tedavisi görüyor. Talihsiz adam aynı zamanda ciddi tansiyon hastası. Genellikle tüplü dalış sırasında çok hızlı yükselmenin sebep olduğu dekompresyon hastalığı ölümcül de olabiliyor.

160 / 202 VURGUN VEYA DEKOPRESYON HASTALIĞI NEDİR? Kısa sürede yüksek basınçlı bir bölgeden alçak basınçlı bir bölgeye geçilmesi nedeniyle vücutta gaz kabarcıklarının oluşmasına bağlı olarak görülen rahatsızlık. Belirtileri şişmiş eklemler, kaşıntılı deri, beyin hasarı, felç, baş ağrısı, baş dönmesi ve mide bulantısı olarak sayılabilir.

161 / 202 BU KADIN SEKS YAPINCA BAYILIYOR 28 yaşındaki Laura Crow ender rastlanan bir hastalıktan muzdarip... Bu hastalık sebebiyle örneğin seks gibi kalp atış hızını artıracak bir eylemde bulunursa bayılıyor

162 / 202 Laura Crow ile tanışın. Kendisi 3 çocuk annesi ve mutlu bir evliliği olan bir kadın. Ancak onun hayatını etkileyen sıra dışı hastalığı var. Bu hastalığı sebebiyle bir anda bayılabiliyor.

163 / 202 İlk çocuğunu doğurduktan sonra Crow’a Postural Taşikardi Sendromu teşhisi konmuş. Çok nadir görülen bu rahatsızlıkta Crow’un dinlenme durumunda kalp atım hızı dakikada 110 olarak gerçekleşiyor. Bu normal bir kişiden yaklaşık 40 atım daha fazla.

164 / 202 Crow, kalp atış hızını artıracak bir aktivitede bulunursa salgılanan adrenalin kalbinin daha hızlı çarpmasına sebep oluyor. Eğer kalp atım hızı dakikada 180’ni geçerse Crow bayılıyor.

165 / 202 Konuyla ilgili konuşan Crow, “Eşimle birlikte olduğunda yüzde 50 şansla bayılıyorum. Bu gerçekten çok zor bir durum. Ancak biz de kendimiz göre bir önlem bulduk. Bazı seks pozisyonlarında yer çekiminden faydalanarak beynime giden kanın azalmasını önlüyoruz. Böylece bayılma ihtimalimi düşürüyoruz” dedi.

166 / 202 İlk çocuğuna kadar hiçbir sağlık problemi olmayan Crow’un bu durumunu doğumun tetiklediği düşünülüyor.

167 / 202 Uzmanlara göre bu hastalığın kesin nedeni tam anlaşılamamıştır. Fakat postural taşikardinin muhtemel sebeplerinden biri şeker hastalığı, multipl skleroz(MS hastalığı), lupus (immün sistemin kendi doku ve organlarını hedef alarak savaştığı, kronik inflamatuar bir hastalıktır), sarkoidoz ( bağışıklık sisteminin anormal çalışmasından dolayı ortaya çıkan, özellikle akciğerler ve lenfatik sistemi etkileyen ancak vücuttaki tüm doku ve organları tutabilen sistemik bir hastalıktır), mitokondriyal hastalıkları, Lyme hastalığı (bakterinin yol açtığı bir hastalıktır), eklem hipermobilite sendromu ve mononükleoz rahatsızlığıdır. Ayrıca hamilelik, majör cerrahi, travma ya da viral hastalıktan sonra sık görülüyor.

168 / 202 DÜNYANIN EN TUHAF HASTALIKLARI Hayatının seyrini değiştirecek ameliyatı bekleyen Yuanhai için bağış toplanıyor.

169 / 202 Yüzündeki doku büyümesi sebebiyle yıllar içerisinde yüzü giderek büyüyen 53 yaşındaki Xia Yuanhai'ye 'uzaylı' lakabı takılmış.

170 / 202 Dailymail'de yer alan habere göre; Durdurulamayan doku büyümesi, Yuanhai'nin dişlerinin ezilmesine ve sağır olmasına neden oldu. Hayatının seyrini değiştirecek ameliyatı bekleyen Yuanhai için bağış toplanıyor.

171 / 202 Çin'de yaşayan Xia Yuanhai'nin 66 yaşındaki abisi Xia Yuanchang, kardeşi Xia Yuanhai'nin hastalığının yetişkinlik döneminde ortaya çıktığını ve tedavi için yüklü miktarda para gerektiğini açıkladı.

172 / 202 Maddi imkansızlık nedeniyle Xia Yuanhai daha gençken tıbbi yardım alamadı. Geçen yılların ardından ise yüz deformitesi iyice ağırlaştı. Kardeşinin zor durumda olduğunu söyleyen abi Xia Yuanchang, tedavi masraflarını karşılayabilmek için bağış topluyor.

173 / 202 Rahma Harunasağlıklı bir bebek olarak dünyaya geldi. Ancak 6 ay sonra sebebi bilinmeyen bir şekilde uzuvları gelişmemeye başladı. O gün bugündür kolları, ayakları ve vücudu normal bir gelişim göstermeyen talihsiz genç kız hayatını başta annesi ve kardeşlerinin yardımlarıyla sürdürüyor.

174 / 202 Eşi benzeri görülmemiş bir yöntemle Rahma plastik bir leğen içinde taşınıyor. Yemeğini annesi yediriyor, banyo ve tuvalet gereksinimlerini yine annesi karşılıyor. Aile genç kızın yaşamını dopdolu geçirebilmesi için ellerinden geleni yapıyor.

175 / 202 Anne kızını yaşıtlarına göre oldukça zeki ve her şeye rağmen mutlu bir genç kız olduğunu söylüyor. Rahma da "Ailem bana her zaman yardımcı oluyor. Bunu nasıl yapıyorlar? İhtiyacım olan her şeyi bana sağlıyorlar.” Sözleriyle annesinin söylediklerini adeta kanıtlıyor.

176 / 202 Rahma'nın 10 yaşındaki erkek kardeşi Fahad ise "Ona yardımcı olmamın bir sürü yolu var. Onu her gün dışarı gezmeye çıkarıyorum. İnsanların ona yardımcı olduğunu görünce kendimi mutlu hissediyorum.

177 / 202 Akrabalarımızı ziyarete gitmek onu çok mutlu ediyor. Ben de onu gezdirmekten hoşlanıyorum” diyor.

178 / 202 Genç kızın babası ise 15 yıl boyunca kızına tedavi bulabilmek için uğraştığını, faturaları ödemek için bir sürü işte çalıştığını anlatıyor.

179 / 202 Baba Hussaini bütün varlığını harcasa da ne yazık ki kızına bir tedavi bulamamış.

180 / 202 Cesur genç kızın en büyük hayali ise bir gün kendi ihtiyaçlarını alabilmek için tek başına alışveriş yapabilmek.

181 / 202 Hindistan'da yaşayan 25 yaşındaki bu genç adam 20 kiloya ulaşan kolundan muzdarip...

182 / 202 Gün geçtikçe büyüyen kolu yüzünden evlatlıktan reddedilen ve şeytanın çocuğu olan adlandırılan bu genç adamın bir gününü yerel gazetecilerden biri görüntüledi...

183 / 202 Yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalan bu genç adam için doktorlar, hastalığın çok ilerlediğini ve kolunun normal boyutlara ulaşamayacağını söylüyor.

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187 / 202 Çin'de yaşayan Zhang Ruifang isimli bu kadın geçtiğimiz bundan 5 yıl önce doktorları hayrete düşüren bu boynuzu yüzünden gündeme gelmişti. 100 yaşını geçen bu yaşlı kadının 6 santimetrelik boynuzu görenleri hayrete düşürmüştü. En son 2011 yılında görüntülenen yaşlı kadının son hali şaşırttı..

188 / 202 Zhang Ruifang'ın o son görüntüsü.

189 / 202 Hypertrichosis aka "Werewolf Syndrome" Aşırı kıllanma şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu hastalığa yakalanan çocukların yüzlerinde ve diğer bölgelerinde uzun siyah kıllar çıkmaktadır. Hastalar kurtlara benzediklerinden, söz konusu hastalık, kurt adam sendromu olarak adlandırılmıştır.

190 / 202 Neurofibromatosis Neurofibromatosis (NF) kemikleri, yumuşak dokuyu, deriyi ve sinir sistemini etkileyen genetik bir hastalıktır.

191 / 202 Noma Dişeti veya yanakta siyaha yakın renkte bir ülser yani yara şeklinde başlar. Kısa zamanda etrafa yayılır.

192 / 202 Macrodactyly El ve Ayak parmaklarının aşırı iri oluşu

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195 / 202 Epidermodysplasia Verruciformis

196 / 202 Maggot Infestation

197 / 202 Polymelia

198 / 202 Diprosopus

199 / 202 Haemangioma

200 / 202 Haemangioma

201 / 202 Haemangioma