'Bu halde MR'a giremezsin' dediler, hırs yaptı 160 kilodan 92 kiloya düştü

İzmir’de yaşayan 39 yaşındaki Saygun Bursalıoğlu, son 10 yıl içerisinde yanlış beslenme nedeniyle hızla kilo aldı. Kiloları nedeniyle sağlık sorunları baş gösteren Bursalıoğlu, ailesinin de tavsiyesiyle genel sağlık kontrolünden geçmeye karar verdi. Yapılan tetkiklerde MR çekilmesi gereken Bursalıoğlu, teknisyenlerin, “Biz bu kiloyla MR’a giremezsiniz” yanıtı ile şoke oldu. Bu yanıtın ardından zayıflamaya karar veren Bursalıoğlu, diyetisyen Aslı Kınsız ile tanıştı. Kınsız’ın hazırladığı beslenme ve diyet programına harfiyen uyan Bursalıoğlu, 6 ay içerisinde tam 68 kilo birden verdi.

Yok artık dedirten değişim

1 / 137 Kontrollü diyet, beslenme ve spor ile eskisinden daha sağlıklı olduğunu dile getiren Bursalıoğlu, “Ailem sağlığım için endişelendi ve bir check-up yaptırmamı istedi. Sonradan fark ettim ki esasında benim için bir süreç başlamış. Yaklaşık 1.90 boyunda 160 kiloydum. İnsülin direncim çok yüksek çıktı. Karaciğer yağlanmasının üçüncü evresindeydim. Uyku apnesi sorunu da vardı. Uyku apnesinde gizli bir tehlike var. Gece uykumuzda nefes almamız kesiliyor ve eğer biraz şansımız var ise öksürük ve tıkanma ile kalkıyoruz. Aksi durumda felç ve ölümle sonuçlanabilecek durumlara yol açıyor. Tabii ben bunları duyunca anladım ki bu kilolar benim dostum değilmiş. Şuan sağlıklı olduğum için 6 saat kaliteli bir uyku yetiyor” diye konuştu.

2 / 137 Bir süredir, uykudan sandığı bir baş ağrısı olduğunu dile getiren Bursalıoğlu, “Bunun için birkaç doktor ile görüştükten sonra net olması için MR çektirmeye karar verdim. 1.90 boyunda 160 kiloluk bir adamı MR çekecek cihaz yokmuş. Birkaç klinik ile görüştüm hepsi de boy ve kilo sorup kibar bir dil ile bana uygun bir makinaları olmadıklarını ilettiler. Bende beni istemeyen MR’ı ben de istemem dedim ve zayıflamaya karar verdim. Fazla kilolardan dolayı dizlerimde ve bacaklarımda ağrı vardı. Kilo vermek kolay bir şey değil. Kendimi bu konuda şanslı hissediyorum. Kilo verme sürecinde her zaman destekçilerim olduğunu hissettim. Sizi anlayan bir ailesi olması ve her konuda olduğu gibi zayıflama sürecinde de önemli” dedi.

3 / 137 “Aslı hanımın desteği profesyonel bir diyetisyen olarak beni çok motive etti” diyen Bursalıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Herhangi bir sorun çıkmadan verdiği diyet programını uyguladım. Haftalık görüşmelerimizde verdiği diyet listelerine göre çıkan sonuçlarımı değerlendirip bir sonraki haftada ne yapacağımızı kararlaştırıyorduk. Her Cumartesi sabahını iple çekiyordum. Acaba bu hafta ne oldu, kaç kilo verdim, vücut değerlerim nasıl. Diyetisyen Aslı Kınsız’ın tavsiyesi üzerine yılların yorgunluğu olan diz kapaklarımı daha çok yormamak için ilk zamanlarda spor yapmadım. Yaklaşık 130 kiloya gelince yüzme ve tempolu yürüyüşler ile spora başladım ve artık spor hayatımın bir parçası oldu.”

4 / 137 'SPOR VE SAĞLIKLI BESLENMEYİ YAŞAM BİÇİMİ HALİNE GETİ Uzman Diyetisyen Aslı Kınsız ise danışanının geldiğinde hayatını riske edecek hastalıklarının bulunduğunu belirterek, “Danışanımız hazırladığımız programa harfiyen uydu. Sağlıklı beslenmeyi ve sporu bir yaşam biçimi haline getirdi. Aslında tüm danışanlarımızın bunu başarmasını istiyoruz. Aşırı kiloya sahip kişiler, bunu başardıkları takdirde sağlıklı olarak kilo verebiliyorlar. Ve hiç zorlanmadan kilolar gidiyor” dedi.

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6 / 137 BAŞKASININ UÇAĞA BİNMESİNE ENGEL OLUNCA... Tony Bussey, fiziksel boyutu yüzünden başkasının uçağa binmesini engellediği için büyük utanç duymuştu. Tony, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

7 / 137 'Birinin karısını, birinin kocasını ya da anne veya babasının kurtuluşunu engellemiştim.Oradaki insanların ailelerini düşündüm.

8 / 137 Buradan kurtulacak kişinin gelmesini dört gözle bekliyor olmalıydılar. Ama ben çok şişmandım ve o kişinin yanınma oturmasını engellemiştim.

9 / 137 Bu benim için dönüm noktası oldu. Beklemek zorunda kalan insanları gördüm. Yanıma oturamadıkları için orada kalmışlardı.

10 / 137 Oradan kurtulduğumda hızla kilo vermeye karar vermiştim. Yemek için patates yerine bana sebze vermelerini istedim.

11 / 137 Yavaş yavaş egzersiz yapmaya başladım. 326 kilo verdim. Kilo vermek için ameliyat olmadım ya da bedenime ekstra bir müdahalede bulunulmadı.

12 / 137 Bu değişimi düşük karbonhidratlı, yüksek proteinli bir diyetle başardım.

13 / 137 İki yıl önce arabama kadar yürüyemiyor, içine zar zor sığıyordum. Çorabımı giyemiyordum. İçinde kaldığım büyük yangın benim hayatımı kurtardı.'

14 / 137 2016 yılında Alberta tarihindeki en büyük yangının içinde kalan Tony Bussey, bölgeden tahliye edilen 88 binden fazla insandan sadece biri.

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20 / 137 25 yaşındaki genç kilolarından kurtulmak için bıçak altına yattı ama bu çözüm olmadı.

21 / 137 Doktorunun tüm talimatlarına uyup, spor yapmasına rağmen tüm vücudu sarktı. Tekrar ameliyat için kolları sıvayan Matt Diaz'ın son hali nasıl oldu dersiniz...

22 / 137 Sosyal medyada bu yaşadığı çöküntüyle ilgili bir video çekti. Bu kadar çabalayıp buralara gelmişken pes etmenin kendine yakışmayacağını ağlayarak anlattı.

23 / 137 Bu paylaşımından sonra Matt Diaz'a binlerce destek mesajı geldi, haberlere konu oldu. Hal böyle olunca yeniden bir operasyon geçirmesi gerekti.

24 / 137 Kendisi için bir yardım kampanyası başlatıldı. 30.000 dolardan fazla para toplandı ve Diaz sarkan vücudu için tekrar bir operasyon geçirdi.

25 / 137 İşte Diaz'ın değişimi...

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38 / 137 ÜNLÜ MODELİN ESKİ HALİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ Günde 9-10 saat çalışmayı bıraktıktan sonra sağlığına kavuşmaya başladığını söyleyen Gwilym, her zaman adımlarını gözetim altında tutuyormuş ve günde en az 15 bin adım atıyormuş.

39 / 137 DEĞİŞİM SONRASI BAKIN NASIL GÖRÜNÜYOR Fakat istediği fiziğe ulaşması 4-5 yılını almış. Bunu sağlamanınsa düzenli olarak yürüyüş yapmaktan ve bunu her gün kontrol altında tutmaktan geçtiğini söylüyor.

40 / 137 İlk olarak sakal bırakmaya başlaması ise bir müzik grubuna girince olmuş.

41 / 137 Arkadaşının kendisine 'gitar çalacaksan sakal bırakmak zorundasın' demesi üzerine sakal bırakmaya başlayan Gwilym, tarzı oturduğunda kendisine instagram hesabı açmış.

42 / 137 Natham Palmer'in 2015 koleksiyonunun yüzü seçildikten sonra özgüveni yükselen Gwilym, bunun hayatındaki dönüm noktası olduğunu söylüyor. Çünkü koleksiyonun yüzü olmadan önce kendisine hiç güvenmiyormuş.

43 / 137 Şimdi Londra'da yaşayan ve buradaki ünlü bir ajansa kayıtlı olan Gwilym, art arda gelen işler arasında David Beckham'la çalışma imkanı bile yakaladı.

44 / 137 Yıllardır finans alanında çalışmış olmak, yaratıcı insanlarla çalışmak ve dünyanın dört bir yanına seyahat etme fırsatı şaşırtıcı geliyor.Bu mesleğe girdiğim için şanslı olduğumu düşünüyorum.' diyen Gwilym, dünyayı seyahat ederken çektiği fotoğraflarla dünyaya ismini duyurmayı başaran bir fotoğrafçı olmayı planlıyor.

45 / 137 Ünlü modelin sosyal medyadaki diğer paylaşımları...

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84 / 137 9,7 ve 6 yaşındaki çocuklarını bir dağ gezisine götürmeye karar veren Peterson, sırt çantası ile yaptığı yürüyüşün kendisini ne kadar zorladığını fark etti.

85 / 137 Yürüyüş sırasında çok zorlanan Peterson, geziden geriye aklında sadece nefes nefese kaldığı ve bir süre sonra eşlik edemediği için çocuklarını nasıl zor durumda bıraktığı oldu.

86 / 137 Sıkı bir diyet ve yoğun egzersiz programı uygulamaya başlayan adam kısa sürede büyük değişim yaşadı.

87 / 137 Düzenli ve sağlıklı hayatın meyvelerini kısa sürede toplayan Peterson göbekli ve aşırı yağlı halinden 6 ayda kurtuldu.

88 / 137 Artık oldukça biçimli ve kaslı gözüken Peterson verdiği karardan oldukça memnun.

89 / 137 Deneyimlerini paylaşan Peterson, şunları söyledi:

90 / 137 'Sonuçları gördüğünüzde aynaya bakarken çok motivasyon kazanıyorsunuz. Kazandığınız motivasyon daha da dikkat etmenizi sağlıyor. Değişimim o kadar hızlı oldu ki, gördüğüm manzara karşısında her gün spor yapmaya başladım. Artık egzersizlerimi günde 3 saate kadar uzatıyorum. Önceden alkol aldığımda yaşadığım rahatlama hissini şu an yürüyüş yaptığımda yaşıyorum. Buna ulaşmak için sadece fiziksel görünüşünüzü düşünmemelisiniz. Aileniz için istedikleriniz, düşünce ve hisleriniz de işin içinde olmalı.'

91 / 137 İşte Jeremiah Peterson'un eski ve yeni hali arasındaki fark...

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99 / 137 ALDATILDI, SOLUĞU SPOR SALONUNDA ALDI! İŞTE SONUÇ 'Yerel bir spor salonunda fitness eğitmeni olarak çalışıyordum. Basketbol oynamaya devam ettim ve haftasonu ağırlık kaldırıyordum. Bunu sadece kendimi sağlıklı tutmak ve iyi görünmeki çin yapıyordum.

100 / 137 İlişkimin 4. yılındaydım. Ama acı sonla biten aşk hikayeleri gibi sonlandı. Sevgilimin başkasıyla bir ilişki yaşadığını fark ettim. Bu durumu ona sorduğumdaysa anahtarlarını alıp çıktı ve ilişkimizin bittiğini söyledi.

101 / 137 Gururum yerlerdeydi, özgüvenim düşmüştü. Basketbol oynamayı, işe gitmeyi bıraktı. Kilo vermeye başladım.

102 / 137 Abur cubur ve sağlıksız yiyecekler yemeye başladım. Aynaya her baktığımda; 'hayal kırıklığına uğrayacağımı' dedim. Fiziksel, zihinsle ve duygusal açıdan kırılmaya başlamıştım.

103 / 137 Arkadaşlarım benim dönüştüğüm kişiyi görmekten hoşlanmadı. Bu yüzden spor salonu ile konuştum. Bana yardımcı oldular. Benim için yaptıkları çok şey ifade ediyordu.

104 / 137 Bir süre geçmişti ama hala kiloluydum. Haftada 5 kez spora gitmeye başladım. Gittikçe güçleniyordum ve kendime olan güvenimi tekrar kazanmaya başlamıştım.'

105 / 137 Sadece 6 ayda yağ oranı yüzde 28'den yüzde 7'ye düşen Dwayne, 'Altı ay az gibi gözükebilir. Ancak ayrılmadan önce bir fitness eğitmeni olduğum için kasam sağlamdı. Bu yüzden hızla toparladım.

106 / 137 Motivasyon kişisel aşk hayatımda hissettiğim kontrol eksikliğinden kaynaklanıyordu. Durum ortaya çıktığındaysa yapılabilecek pek birşey olmuyor. Orada oturup gerçekleşmesine izin vermeniz yeterli' dedi.

107 / 137 Dwayne sözlerine şöyle devam etti; 'Mükemmellik yerine ilerleme arayan bi yolculuğa çıktım ve dengeyi buldum. Artık kendi içimdeki savaşım bitti. Bu pozitifliğimi de diğer insanlara yansıtıyorum.'

108 / 137 Dwayne şu anda fitness yarışmasına hazırlanıyor. İlerleyen aylarda gerçekleşecek olan yarışmada erkekler vücut bölümünde yarışacak.

109 / 137 Dwayne'in dikkat çeken diğer sosyal medya paylaşımları...

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120 / 137 6 aylık dönüşüm sürecini ise bir fotoğraf serisi haline getirdi.

121 / 137 32 yaşındaki fotoğrafçı annesini, babasını oğluna hamile olan eşini harekete geçirdi ve kilo verme süreçlerinin her anını fotoğrafladı.

122 / 137 Kilo vermekle kalmayıp babasını spor salonuna götüren fotoğrafçı Mart ayından eylül ayına kadar sıkı bir program uygulamış.

123 / 137 İşte ailenin öncesi ve sonrası fotoğrafları...

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