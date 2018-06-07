Bu halinden eser kalmadı! O artık ‘mavi gözlü beyaz ejderha'

Eski haliyle yeni halini görenlerin büyük şaşkınlık yaşadığı Amber Luke, bakın artık nasıl gözüküyor...

Dövme yaptırdı, yıllar sonra bu hale geldi

1 / 96 Avustralya'da yaşayan Amber Luke, dövmeleri ve geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü.

2 / 96 İlk dövmesini 16 yaşında yaptıran ve bunun kendisinde bir tutku olduğunu söyleyen Luke’un vücudunda şu an tam 50 dövmesi bulunuyor.

3 / 96 Eski görüntüsünü çok sıradan ve sıkıcı bulan 23 yaşındaki Luke, 10 bin dolara malolan vücüdundaki dövmelerin yanı sıra, dilini operasyonla yılan diline benzetti, kulaklarını da büyüterek yeniden şekillendirdi.

4 / 96 Bu işlem nedeniyle kör olma tehdidi atlattığını belirten Luke, şunları söyledi:

5 / 96 “Uygulanan işlem yalnızca 40 dakika sürdü ama neredeyse 3 hafta geçici körlük yaşadım. Gözlerim ve yeni görünüşüm nedeniyle bana ‘Mavi gözlü beyaz ejderha’ diyorlar” dedi.

6 / 96 Sıradaki hedefinin dişlerini vampir dişleri gibi sivrileştirmek olduğunu söyleyen Luke, kendisine ilham kaynağı olarak da geçirdiği 40 operasyon sonrası tanınmaz hale gelen Ethan Bramble’ı aldığını belirtiyor.

7 / 96 DÖVME YAPTIRMAK BAĞIMLILIK HALİNE DÖNÜŞÜNCE... 32 yaşındaki Adam Curlykale, kolunda küçük bir mesaj olarak yaptırdığı dövme sonrası kendini durduramadı. Bağımlılığı yüzünden cinsel organından, yüzüne kadar tüm vücudunu dövmeyle kaplattı...

8 / 96 Adam Curlykale, ilk dövmesini 20 yaşındayken yaptırdı. Dövmede "Ben" yazıyordu.

9 / 96 Şimdi, 32 yaşında ve vücudunun yaklaşık yüzde 90'ı dövmeyle kaplı.

10 / 96 İlk bakışta "Adama bak suratını siyaha boyamış" dedirtse de; Curlykale'in cinsel organı ve gözleri dahil her yeri dövmeli.

11 / 96 Curlykale'nin dokunulmamış olan yerleri: koltuk altları, avuç içleri ve ayak tabanları.

12 / 96 Toplumun geri kalanından farklı olduğunu söyleyen Curlykale'in işte aşama aşama değişimi...

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30 / 96 Eva Tiamat Baphomet Medusa 57 yaşında eski bir bankacı.

31 / 96 AIDS olduğunu öğrendikten sonra hayatını ve görünümünü komple değiştirdi.

32 / 96 Transeksüel olan Medusa, ejderhaya benzemek için ameliyatla kulaklarını ve burnunu kestirdi.

33 / 96 Kadın ya da erkek olmak istemediğini bir ejderha efsanesine dönüşmek istediğini söyleyen Medusa şimdiye dek sayısız kez bıçak altına yattı.

34 / 96 Vücudunun yüzde 95'i dövmelerle kaplı olan Medusa ameliyatla kulaklarını ve burnunu kestirdi, alnına deri ekleterek boynuz görünümüne sahip oldu.

35 / 96 Başka bir ameliyatta penisini aldıran Medusa, kadın cinsel organı yaptırmadı.

36 / 96 Tüm bu ameliyatlara 40 bin Pound harcama yapan Medusa, "Her şeyden önemli olan kişisel haz ve maneviyat" diyor.

37 / 96 Cadılar bayramında insanları korkutmanın keyifli olduğunu söyleyen Medusa, "İnsanların benimle ilgili ne düşündükleri ve beni nasıl gördükleriyle ilgilenmiyorum. Tüm dünya karşıma da geçse bütünlüğümle ilgili bir pişmanlık duymam" ifadesini kullanıyor.

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40 / 96 Tüm vücudunu kalıcı olarak siyaha çevirmeye çalışan Eli Ink, bunun için vücuduna defalarca siyah dövme yaptırdı.

41 / 96 Bu sürecin bir parçlası olarak burnuna ve alt dudağına da büyük tüneller taktırdı.

42 / 96 Öyle ki Ink, değişimini tamamlamak için gözünü siyah mürekkeple boyatacak kadar ileri gitti.

43 / 96 Bedenini bir tuval olarak gördüğünü ve en iyi resmi sergilemek için kullandığını söyleyen Ink, amacının Picasso'nun tablosundaki soyut bir karaktere benzemek için bu adımı atmış. 'Soyut düşünceyi değil, salt, saf ifadeyi seviyorum' diyen Ink, geçirdiği her değişimde yaşayabileceği riskleri de göze almış.

44 / 96 Olumsuz tepkilerden rahatsızlık duymadığını anlatan Ink, kız arkadaşının kendisine hayran olduğunu da söyledi.

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47 / 96 GÖZ RENGİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTERKEN... Kanada'da gözünün beyaz kısmını renklendirmek isteyen Catt Gallinger isimli genç kız, gözüne enjekte edilen sıvının korneaya yayılması üzerine körlük riskiyle karşı karşıya kaldı.

48 / 96 Körlük riskiyle karşı karşıya Kanada'nın Ottawa şehrinde yaşayan 24 yaşındaki Catt Gallinger, gözünün beyaz kısımlarının rengini değiştirmeye karar verdi.

49 / 96 Rengini değiştirmek için ameliyat oldu The Sun gazetesinde yer alan habere göre; dört hafta önce gözünün beyaz kısmını mor renge dönüştürmek için ameliyat oldu.

50 / 96 Mor sıvı enjekte edildi 'Sklera modifikasyonu' adı verilen bu yöntem ile talihsiz kızın gözüne mor bir sıvı enjekte edildi.

51 / 96 Göz rengini değiştirmek isterken... Gözündeki mor sıvının sızmaya başladığını belirten Catt Gallinger, bu durum karşısında hemen hastaneye gitti. Antibiyotik damlası verilen Gallinger'in gözü ilaca tepki olarak şişerek, kapandı.

52 / 96 Göz rengini değiştirmek isterken... Doktorlar farklı bir ilaç denedi ancak Gallinger'in gözünde üç hafta sonra ağrı ve bulanıklık oluşmaya başladı.

53 / 96 Göz rengini değiştirmek isterken... Ayrıca enjekte edilen mor sıvı kornea çevresinde toplanmaya başladı.

54 / 96 Göz rengini değiştirmek isterken... Gallinger'in durumuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar, kızın gözünü tamamen kaybedebilme riskiyle karşı karşıya olduğunu aktardı.

55 / 96 Göz rengini değiştirmek isterken...

56 / 96 Göz rengini değiştirmek isterken...

57 / 96 Göz rengini değiştirmek isterken...

58 / 96 Yapılan uyarıyı dinlemedi, denize girdikten iki hafta sonra öldü 31 yaşındaki bir adamın yeni yaptırdığı dövme hayatına mal oldu. İsmi belirtilmeyen adam, yeni dövmeyle denize veya havuza girmeden önce iki hafta beklemesi gerektiği söylenmesine rağmen tavsiyeye uymayıp denize girince hayatını kaybetti.

59 / 96 Yeni yaptırdığı dövme hayatına mal oldu Daily Mail'in haberine göre baldırına dövme yaptırdıktan beş gün sonra Meksika'da denize giren adam ertesi gün ateşlendi. Titremeye başlayan adamın dövmesinin etrafında kırmızı döküntüler ortaya çıktı. Durumu gittikçe kötüleşen adam hastaneye gittiğinde hala taze olan yarasıyla denize girince et yiyen bakteri kaptığı anlaşıldı.

60 / 96 Hastaneye geldikten 24 saat sonra organları iflas etti Uzmanlar günde altı kutu bira içtiği için karaciğeri oldukça zayıf olan adamın böyle bir enfeksiyon kapma riskinin yüksek olduğunu söyledi. Kronik karaciğer hastalığı olan kişilerin mikroplarla savaşan beyaz kan hücreleri sayısının düşük olduğu düşünülüyor.

61 / 96 Et yiyen bakteriye yakalanan hastalardan %60'ı hayatını kaybediyor Antibiyotik tedavisi uygulanan Meksikalı adam da bu 60'lık dilimin içinde yer aldı. Hastaneye geldikten 24 saat sonra organları iflas etmeye başladı. Enfeksiyon septik şoku tetikledi. İki hafta içinde hayatını kaybetti.

62 / 96 Dövmesini sildirmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! Tayland'da yaşayan 21 yaşındaki Pasuda Reaw'ın göğsünde iş yerinde daha profesyonel görünmek için yaptırdığı bir dövmesi vardı.

63 / 96 Dövmesini sildirmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! Genç kadın bunu sildirmek istedi ve lazerle sildirme yöntemi daha pahalı olduğu için daha ucuz bir yöntem olan Rejuvi'yi denemek istedi.

64 / 96 Dövmesini sildirmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! Ancak 21 yaşındaki kadının başına gelmeyen kalmadı. Bu yöntem nedeniyle korkunç bir yara izi kaldı.

65 / 96 Dövmesini sildirmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! Pasuda Reaw, neredeyse işkenceye dönen dövme sildirme işlemini ve sonrasının fotoğraflarını sosyal medya hesabından da paylaştı.

66 / 96 Dövmesini sildirmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! Reaw, sildirme işlemini yaptıktan sonra korkunç ağrılar ve acılar çektiğini bu nedenle de bir süre uyuyamadığını söyledi.

67 / 96 Dövmesini sildirmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! 10 gün sonra cildinin yavaş yavaş soyulduğunu söyleyen Pasuda Reaw, yaraların 2 Mart tarihine kadar iyileşmeye başladığını ifade etti.

68 / 96 Dövmesini sildirmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! 7 Mart tarihinde dövmesinin tamamen çıktığını söyleyen Reaw, göğsünde kocaman pembe bir yara izi kaldığını söyledi.

69 / 96 Dövmesini sildirmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! Reaw, "Rejuvi ilk başta dövmeyi kaldırmak için iyi bir yol gibi gözüküyordu."

70 / 96 Dövmesini sildirmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! "Bu tedaviyi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Hem çok acılı ve uzun süren bir işlem. Hem de geride bıraktığı yara izi korkunç."

71 / 96 Dövmesini sildirmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! "Lazer pahalı olduğu için tercih etmedim, keşke etseymişim" diye konuştu.

72 / 96 Dövmesini sildirmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! Pasuda Reaw, fotoğrafları sosyal medyada özellikle paylaştığını, insanların çektiği acıları ve ortaya çıkan yara izini görmesini istediğini söyledi.

73 / 96 Dövmesini sildirmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! Genç kadının dövmesinin yerine korkunç bir iz kaldı.

74 / 96 Dövmesini sildirmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! İşte dövmenin başına gelenler...

75 / 96 Dövmesini sildirmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! İşte dövmenin başına gelenler...

76 / 96 Dövmesini sildirmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! İşte dövmenin başına gelenler...

77 / 96 Dövmesini sildirmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! İşte dövmenin başına gelenler...

78 / 96 Dövmesini sildirmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! İşte dövmenin başına gelenler...

79 / 96 Dövmesini sildirmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! İşte dövmenin başına gelenler...

80 / 96 Dövmesini sildirmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! İşte dövmenin başına gelenler...

81 / 96 Dövmesini sildirmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! İşte dövmenin başına gelenler...

82 / 96 Dövmesini sildirmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! İşte dövmenin başına gelenler...

83 / 96 Dövmesini sildirmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! İşte dövmenin başına gelenler...

84 / 96 Dövmesini sildirmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! İşte dövmenin başına gelenler...

85 / 96 Dövmesini sildirmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! İşte dövmenin başına gelenler...

86 / 96 Dövmesini sildirmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! İşte dövmenin başına gelenler...

87 / 96 Dövmesini sildirmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! İşte dövmenin başına gelenler...

88 / 96 Dövmesini sildirmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! İşte dövmenin başına gelenler...

89 / 96 Dövmesini sildirmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! İşte dövmenin başına gelenler...

90 / 96 Dövmesini sildirmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! İşte dövmenin başına gelenler...

91 / 96 Dövmesini sildirmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! İşte dövmenin başına gelenler...

92 / 96 Dövmesini sildirmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! İşte dövmenin başına gelenler...

93 / 96 Dövmesini sildirmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! İşte dövmenin başına gelenler...

94 / 96 Dövmesini sildirmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! İşte dövmenin başına gelenler...

95 / 96 Dövmesini sildirmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! İşte dövmenin başına gelenler...