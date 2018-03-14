Bu halinden eser kalmadı! Victoria's Secret modeli isyan etti

Son döenmlerde çok zayıf gözüktüğünü söyleyenlere ve yeme bozukluğu olmasıyla ilgili suçlanmalara tepki gösteren güzel model, bakın içinde bulunduğu psikolojiyi nasıl anlattı...

Bridget Malcolm isyan etti

1 / 30 26 yaşındaki Avusrtalyalı model Bridget Malcolm kişisel bloğunda ve Instagram sayfasında yaptığı paylaşımlarla yıllardır bedeni ve ölçüleriyle ilgili yaşadığı baskıları paylaştı.

2 / 30 2015 ve 2016 yıllarında Victoria's Secret defilelerinde podyuma çıkan 26 yaşındaki Avustralyalı manken Bridget Malcolm zayıf görünme konusunda yaşadığı baskıyı ve bu yüzden geçirdiği zor günleri kişisel bloğunda ve sosyal medya hesaplarında paylaştı.

3 / 30 Mankenlik kariyerine karar verdikten sonraki 12 yıl boyunca sürekli olarak zayıf görünme takıntısı yüzünden sağlıksız şekilde kilo vermeye çalıştığını ve bu yüzden hem bedensel hem ruhsal sıkıntılar yaşadığını anlattı.

4 / 30 Bu hafta Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafının altına artık bedeniyle savaşmaktan vazgeçtiğini ve diyet yapmamaya yemin ettiğini yazdı.

5 / 30 Bridget Malcolm bloğuna "Sürekli olarak kilolu olduğunuz, bu işi yapmak için hep daha zayıf olmak zorunda olduğunuz konusunda baskı altındayken bikini çekimi yapmak inanın ki çok eğlenceli." yazdı.

6 / 30 Bridget Malcolm tartılarını ve vücut ölçülerini ölçmek için kullandığı mezuralarını attığını takipçileriyle paylaştı.

7 / 30 Bundan böyle diyet yapmayacağını ancak sağlıklı besleneceğini belirten güzel model zayıf göründüğü için sürekli yeme bozukluğu olmasıyla suçlandığı dönemlerin kendisini çok üzdüğünü belirtti.

8 / 30 Bridget Malcolm baskı altında hissetiği ve bedeninden memnun olmadığı zamanlarda kendi çektiği fotoğraflara bakamadığını ve çektikten sonra hemen sildiğini anlattı.

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