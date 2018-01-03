HABER

Bu kabilede cinsel ilişki için kadınların...

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 03.01.2018 14:08 | Son Güncelleme 3 saat önce

Tuaregler, Kuzey Afrika Berberilerinin bir kolu. 1000 yılı aşkın süredir Sahra Çölü'nde göçebe olarak yaşıyorlardı.

Bu toplulukta son söz kadınlara ait (Tuaergler)

1 / 30

Şimdi ise yarı göçebeler. Nüfusları ise yaklaşık 1,5 milyon. Kendilerini İmuhar (özgür adam) olarak adlandıran Tuaregler, Müslümanlar ve birbirine sıkı geleneksel bağlarla bağlı kabileler halinde yaşarlar.
2 / 30

Tuaregler, 1000 yılı aşkın süredir Cezayir, Mali ve Nijerya arasındaki bölgede yaşıyorlar.
3 / 30

Anaerkil bir yapıya sahipler. Çocuklar annenin kabilesine ait ve soy zinciri anne kolundan yürüyor.
4 / 30

Eskiden göçebe olan halk, artık yarı göçebe olarak yaşıyor.
5 / 30

Kültür ve geleneklerini, yüzyıllardır korumayı başaran nadide topluluklardan biri. Üstelik de kadın haklarını benimsemiş, özel toplumlar arasındalar.
6 / 30

Önceleri yaşadıkları Kırmızı boyalı deri çadırların yerini şimdilerde kendi yaptıkları evler almış durumda. Ancak evlerle ilgili en önemli bilgi, bunların kadının mülkü olması ve tamamen kadınların sözünün geçmesi.
7 / 30

Eğer biten bir evlilik olursa da, çocukların velayeti ile birlikte tüm mal varlığı kadınların oluyor.
8 / 30

Toplumun okur-yazarlık seviyesinin de yüksek olduğunu söylemek gerekiyor. Erkeklerin okur-yazar olduğu toplulukta, kadınlar da yine annelerinden öğrendikleri alfabeyi kullanıyor.
9 / 30

Bu parti ile aile, kızlarının yeniden bekar kaldığını kutlayarak tüm kabileye duyuruyor.
10 / 30

Evli olmadıkları müddetçe, boşanmış ya da hiç evlenmemiş olmalarının, genç ya da yaşlı olmalarının, toplum önünde hiçbir farkı yok.
11 / 30

Tuareg erkeklerinin taktığı peçeler, onların “Sahra’nın mavi adamları” olarak bilinmesine sağlamış.
12 / 30

Erkekler, kadınlara verilen güzelliğin gizlenmemesi gerektiğine inanıyor. Tuareg erkekleri bunun nedeni soran antropologlara şu cevabı veriyor: “Güzel olan kadınlar. Yüzlerini görmek istiyoruz.”
13 / 30

Boşanma sonrasında her şeylerine kadınlara bırakan Tuareg erkekleri, yalnızca develerini alma hakkına sahipler.
14 / 30

Erkek çocuklar, üveyanneleri ile birlikte yemek yediklerinde, saygısızlık olarak görülüyor.
15 / 30

Her şeyi birlikte yapmamalarına hatta yemekleri de beraber yememelerine rağmen, Tuareglerin üstün kişileri, anneler.
16 / 30

Ancak soyluların ve köylülerin değer yargılarında hiçbir farklılık yok.
17 / 30

Politik yaşamda yerleri yokmuş gibi görünse de, aslında siyaseten atılan adımların çoğu kadınların fikri veya altlarında onların imzası var.
18 / 30

Bunun yanı sıra, misafir oldukları evde asla sorulmadan su istenmiyor. Susuzluktan yansalar dahi, ev sahibi sormadan su istemeleri ayıp karşılanıyor.
19 / 30

Yemek yapmak, misafirleri hoş tutmak, topluluk için çok önemli.
20 / 30

Eğer kadınlar izin verirse, erkekler geceleri çadırlarda kalabilirler. Ancak gün doğduğundan çıkmış olmaları gerekiyor.
21 / 30

Aileler, kızlarının yaşamlarına bazı kurallar dışında karışmıyorlar. Evde yaşayan kadınlar, geceyi bir erkekle geçirdiğinde bunu görmezden geliyorlar. Tek bir şart var: Sabah olduğunda, erkeğin devesi ile birlikte orayı terk etmiş olması gerekiyor.
22 / 30

Bir erkeğin cinsel ilişki yaşamadığı bir kadının çadırında yemek beklemesi, büyük bir kabalık ve kadına yapılmış ağır bir saygısızlık olarak kabul ediliyor.
23 / 30

Evlilik, tamamen kadınların arzusuna bağlı gerçekleşiyor. Eğer bir kadın evlenmeye karar verirse, erkeğin kendisine yazacağı şiirlerin etkileyici olmasını bekliyor.
24 / 30

25 / 30

26 / 30

27 / 30

28 / 30

29 / 30

30 / 30

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kabile Kuzey Afrika Sahra Çölü tuareg

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklinin zam oranları belli oldu

Memur ve emeklinin zam oranları belli oldu

Milli Piyango ikramiyesinin Antalyalı talihlisi ortaya çıktı!

Milli Piyango ikramiyesinin Antalyalı talihlisi ortaya çıktı!

'Erdoğan'la polemik yaşayan Abdullah Gül'e, AKP'lilerin ziyaretleri bıçak gibi kesildi'

'Erdoğan'la polemik yaşayan Abdullah Gül'e, AKP'lilerin ziyaretleri bıçak gibi kesildi'

Fatih Portakal tarihleri karıştırdı

Fatih Portakal tarihleri karıştırdı

Son dakika! İran'da sokaklar karıştı! On binlerce insan gösteri yapıyor!

Son dakika! İran'da sokaklar karıştı! On binlerce insan gösteri yapıyor!

Playboy'a soyunan ilk Türk kadın Seher Şeniz'in trajik hikayesi

Playboy'a soyunan ilk Türk kadın Seher Şeniz'in trajik hikayesi

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Onlara, "Allah'ın indirdiğine (Kur'an'a) ve Peygamber'e gelin" denildiğinde onlar, "Babalarımızı üzerinde bulduğumuz din bize yeter" derler. Peki ya babaları bir şey bilmiyor ve doğru yolu bulamamış olsalar da mı? (Maide 104) Müslüman olmalarına rağmen, İslam, onların hayatlarına yerleşmediği için atalarının dinini yaşıyorlar. Kuran'ın değil, menkıbelerin peşinden giden tasavvuf ehli de böyledir. Hüküm Allan'ın olmasına rağmen, Allah'ın mülkünde Allah'a rağmen hüküm koyan zalim yöneticiler ve bunların peşinden gidenler de atalarının dinine uymuşlardır. (Maide 44, Nur 42, Araf 54, Tevbe 32)
Diğer Haberler
Kimseyi inandıramıyor ama o 7 aylık hamile

Kimseyi inandıramıyor ama o 7 aylık hamile

Bu doğum tıp tarihine geçti

Bu doğum tıp tarihine geçti

Kızımın ruhu her gece yanıma geliyor

Kızımın ruhu her gece yanıma geliyor

Vahşi yaşamdan güldüren fotoğraflar

Vahşi yaşamdan güldüren fotoğraflar

19 yaşındaki model bekaretini 3,9 milyon dolara sattı!

19 yaşındaki model bekaretini 3,9 milyon dolara sattı!

'Ucuz iPhone' bekleyenlere iyi haber

'Ucuz iPhone' bekleyenlere iyi haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.