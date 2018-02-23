Bu kabileyi kadınlar yönetiyor

İşte dünyanın farklı yerlerinde hüküm süren kabilelerin yaşamları...

Rabari Kabilesi kadınların elinde

1 / 24 Rabari Kabilesi Neredeyse bin yıldır, bugün Batı Hindistan'da kalan çölleri ve ovaları dolaşan, Pers fizyonomisine sahip Rabari kabilesinin, bin yıl önce İran platosundan göç ettiğine inanılıyor. Günümüzde daha çok Gujarat ve Rajasthan'dalar. Erkekler sürülerle bir yerden bir yere hareket halindeyken de köyleri ve tüm mali işleri yönetmek de kadınların görevi. Yün, süt ve deri, temel gelir kaynakları.

2 / 24 Asaro Kabilesi Papua Yeni Ginede yaşayan Asaro Kabilesinin nesli tükeniyor.Asoralar vücutlarını boyamasını iyi bilen kabilelerden.

3 / 24 Chukchi Kabilesi Çukçiler; Çukçi Yarımadası, Kuzey Buz Denizi ile Bering Boğazı kıyılarında yaşarlar.Sovyetler Birliği tarafından hazırlanan silahların test edilmesinin sonucunda oluşan kirlilik ve yıkıma rağmen hayatta kalmayı başarıyor.

4 / 24 Drokpalar Kabilesi Drokpalar; Antik Aryan medeniyetinden geriye kalan son kabiledir. Çağlar boyunca işgallere tanık olmuş ve kozmopolit bir kültürle harmanlanan Hindistan'da özünü koruyabilmiş bir kabiledir. Orta Asya halklarına benzer kültürel özelliklere sahiptirler. Drokpaların, en dikkat çekici özellikleri son derece süslü başlıklar kullanmaları. Bu başlıklarda özellikle çiçekler öne çıkan motifler arasında.

5 / 24 Gauchos Kabilesi 'Özgür ruh' anlamına gelen Gaucho; İlk olarak 18. yüzyılda ortaya çıkıyor ve Güney Amerika'nın farklı bölgelerinde bulunan Cimarron sığırını avlamaya başlıyor. İnek sürerek başlıca ekonomik faaliyeti olarak avcılıkla uğraşan Gaucho'lar kırsal nüfusunun çoğunluğunu oluşturmaktadır.

6 / 24 Himba Kabilesi Himba Kabilesi, Kuzey Namibya‘da, eski ismi Kaokoland olan Kunene yöresinde yaşayan etnik bir topluluk.Afrika'nın en rahat çobanları sayılırlar.Himbaların giyim ve süslenme tarzı bu kabileyi bugün dünyanın en ünlü kabilelerinden biri yaptı. Büyük bir bölümü çıplak olan Himba kadınlarının vücutlarına sürdükleri bir çeşit boya onları oldukça ilginç gösteriyor.Keçi yağı, birtakım otlar ve özel bir topraktan elde ettikleri otjize denen turuncu renkte macunu vücutlarına sürüyorlar.Macunun kullanım amacı sadece süslenmek değil, aynı zamanda aşırı derecede sıcak ve kuru olan Kaokoland bölgesinin yakıcı güneş ışığından, böcek ve sineklerden de ciltlerini koruyor. Hamur ayrıca omuzumba (Commiphora multijuga) denen bir bitkinin aromatik reçinesi ile de parfümleniyor. Karışım cildi derin turuncu veya kırmızımsı bir renk veriyor.

7 / 24 Kalam Kabilesi Küçük bir tarım kabilesi olan Kalam, Papua Yeni Gine'nin dağlık alanlarında yaşıyor. Bölgedeki düşman kabileleri korkutmak amacıyla, peruk, maske ve yüz boyama teknikleri kullanıyorlar.

8 / 24 Kazak Kabilesi Kazaklar; Çeşitli köklerden gelen farklı kabilelerin birleşmesiyle oluşan derin bir tarihe sahip etnik gruptur. Millattan önce Hexi Koridoru'nda hayvan güden ve daha sonra Saka bölgesi olan İli nehri bölgesini ele geçiren ve böylece yerel Saka ve Büyük Rouzhi (Yuezhi) insanlarıyla oluşan Wusun tarih boyunca Kazakların ana kabilesi kabul edildi. Değerli derileri için vaşak, sansar, samur, tilki ve kunduz, değerli tibbi malzemeler için yabani geyik ve antilop, etleri için Moğol ceylanı, yabani koyun, yabani at, yaban ördeği, sülün ve bıldırcın, hayvanlarını da korumak için de ayı, kaplan, kurt ve yabani hayvan avlarlar. Kazaklar genellikle buğday, mısır vve pirinç yetiştirir.

9 / 24 Ölümcül salgını dans ederek yendiler Çarpıcı fotoğraflar, Brezilya'daki yağmur ormanlarındaki kabilelerin erkek ve kadınlarını gösteriyor.

10 / 24 Amazon Havzasından, yerli Kamayuralara, sualtında yüzen yerli kadınlar fotoğrafçı Ricardo Stuckert tarafından fotoğraflanmış.

11 / 24 500'den fazla nüfusa sahip olan kabilen, Kuluene Nehrine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Ipavu Gölü civarında Üst Xingu bölgesinde yaşıyor.

12 / 24 Bölge 1961'de ölümcül salgın hastalıkların yayılmasını önlemek için Brezilya yetkilileri tarafından milli park ilan edildi.

13 / 24 Bir dizi köyü kapsayan Kamajura topluluğu, balık püresi, biber ve muzla besleniyor.

14 / 24 Geleneksel renkli kıyafetler giymeye devam eden aşiretin yaşadığı ortam oldukça etkileyici gözüküyor.

15 / 24 Resimler doğayla uyum içinde yaşayan insanların geleneksel yaşam biçimini gösteriyor. Brezilya'daki yerli halkın çağdaş durumuna genel bir bakış sunuyor.

16 / 24 29 yıldır profesyonel fotoğrafçılık yapan Richard, 1996'dan bu yana yerli halkı fotoğraflamaya devam etmiş. O zamandan beri yerlileri ve yaşamlarını korumak için elinden geleni yapıyor.

17 / 24 Fotoğrafladığı Brezilyalı yerlilerin kitabını çıkarmaya hazırlanan Richard, kitabı çıkarmaktaki amacının kabilenin şu an nasıl yaşadığını ve modern toplumda nasıl hayatta kaldığını götermek olduğunu söyledi.

18 / 24 Yerlilerin doğa ile mükemmel bir uyum içinde yaşayan insanlar olduklarını söyleyen Richard, 'Yerli halk Brezilya'da yaşayan ilk insanlardır. Kültürümüzü onlardan aldık. Fakat onlar hala çok fazla sıkıntıyla karşı karşıyalar. Doğayı seviorlar ve onun için savaşıyorlar. Ben de bu kitabı onlara yardım etmek için çıkarıyorum.' dedi.

19 / 24 İşte yıllarca gizli kalmayı başaran o kabile...

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