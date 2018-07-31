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Bu kadının yaşını öğrenince çok şaşıracaksınız

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 31.07.2018 08:28 | Son Güncelleme

Sara Geurts 27 yaşında ama Ehlers - Danlos sendromu yüzünden onlarca yaş daha yaşlı görünüyor.

Sara Geurts 27 yaşında ama Ehlers - Danlos sendromu yüzünden onlarca yaş daha yaşlı görünüyor

Yaşı inanaılmaz

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Ancak hastalığını umursamayan genç kadın, modellik yaparak, adeta hastalığına meydan okuyor.
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Ehlers - Danlos sendromu, vücudun kolajen üretimini engelliyor ve bu durum da cildin normalden daha çabuk bir şekilde kırışmasına yol açıyor.
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Hastalığını umursamayan genç kadın, modellik yaparak, adeta Ehlers - Danlos sendromuna meydan okuyor.
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ABD'nin Minnesota kentinde yaşayan Sara Geurts, henüz 26 yaşında olmasına rağmen vücudunun hemen hemen her yeri sarkmış durumda.
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Genç kadının böyle görünmesine neden olan ise Ehlers- Danlos sendromu denilen ve derinin erken yaşta sarkıp kırışmasına neden olan bir hastalık.
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Buna rağmen Sara Geurts, tıpkı büyük beden ya da fiziksel açıdan geleneksel "güzel" kalıbına uymadığı halde moda dünyasında söz sahibi olan modelleri örnek almış ve tıpkı onlar gibi kariyer yapmak istiyor.
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Ehler Danlos Sendromu bir tür genetik hastalık. Anne ya da babadan geçiyor.
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Bu sendroma yakalanan kişilerde deri yumuşak, ıslak ve süngerimsi bir görünümdedir.
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Aşırı elastik olduğundan da kolay ve fazlaca gerilebilir.
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Anahtar Kelimeler:
Sara Geurts Ehlers - Danlos sendromu model

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