Bu kare alışkın olduğunuzdan çok başka

Her daim saldırgan görmeye alıştığımız aslanlar bu kez aile pozu vermeye karar veriyor. Ortaya bu eğlenceli görüntüler çıkıyor.
Vahşi doğada inanılmaz an
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Yol boyunca kendilerini takip eden 5 aslanı durakladıkları noktada fotoğraflamaya karar veren Ahir isimli fotoğrafçı, akıllara kazınan bir kareye imzasını atıyor.
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Art arda dizilen aslanlar karşılarındaki aracı meraklı gözlerle dikkatle inceliyor. Karşılaştıkları araçtan gözünü ayırmayan aslanların merakı bakın ortaya nasıl bir görüntü çıkarıyor....
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GRUPTAKİ TÜM ERKEK ASLANLARI ÖLDÜRDÜ!
Kenya’da bir erkek aslan, grubun lideri olabilmek için yavrular dahil tüm erkek üyeleri öldürdü.
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BİR TEK ONU SAĞ BIRAKTI
Ancak İngiliz fotoğrafçı Vitoria Coombe tarafından çekilen fotoğraflarda erkek aslanın bir erkek yavruyu sağ bıraktığı görüldü. Nedeni ise anlaşılamadı.
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Hükümdar olacak erkek aslan, aile üyelerini ele geçirmek ve kendi yavrularının doğurmasını sağlamak adına yavrular da dahil tüm erkek aslanları öldürüyor.
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Safari rehberinin objektifine takılan görüntülerde aslanlar yalnız kalan bir bufaloyu gözlerine kestiriyor.
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Bufaloyu yakalamayı başaran aslanların planı hiç de bekledikleri gibi gitmiyor.
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Aniden sürü ortaya çıkıyor ve öldürülen bufalonun yanına dönüyor.
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İki aslan birbirine girdi
Ortaya dehşet kareler çıktı.
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İşte o fotoğraflar...
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Avının hamile olduğunu görünce...
Öldürdüğü antilobun hamile olduğunu fark ettikten sonra, doğmamış bir buzağıyı annesinin karnından alıp çıkaran ve onu tekrar hayata döndürmeye çalışan aslan, onu kendi yavrusu gibi korumaya aldı ve diğer hayvanların saldırabileceği düşüncesiyle korumaya aldı.
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Antilobu öldürdüğü için pişman ve şaşkın gibi görünen aslan, deneyimli fotoğrafçı Gerry Van Der Walt'ın objektiflerine böyle yansıdı.
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Annelik iç güdüleriyle mi hareket etti?
Güney Afrika'da safariye çıkan fotoğrafçı ve arkadaşları bu anları saniye saniye görüntüledi.
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Herkes onu yemesini bekliyordu, ama öyle olmadı
Ceylanın karnından yavaşça yavruyu çıkaran aslan, ceylan yavrusunun üzerinde bulunan atıkları dakikalarca yalayarak temizledi.
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Gelebilecek tehlikelere karşı onu korudu
Aslan o anlarda çevreden gelebilecek tehlikelere karşı sık sık etrafı kontrol etmeye başladı. Fakat yavru ölmüştü.
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Fotoğrafları deneyimli fotoğrafçı Gerry Van Der Walt çekti
Fotoğrafçı Gerry bu anı şöyle anlatıyor: ''avını öldüren aslanın onu yemesini bekliyorduk. Ancak bu zamana kadar izlediğimiz sahneler bu kez çok farklıydı. Antilobu öldüren aslanın onu yememesi bizi çok şaşırttı. Aslan, ölü yavruyu büyük bir özenle annesinin karnından çıkardı, onu kokladı yaşayıp yaşamadığını kontrol etti ve yere koydu. Onu yemedi.
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İşte mucize gibi o anlar...
Bu, kesinlikle tanık olduğum aslan davranışlarının en olağanüstü anlardan biriydi'' dedi.
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Gerry şöyle devam etti: ''Annelik iç güdüsü mü? Onu korumaya mı çalıştı? Neler olduğunu tam olarak bilemeceğim ama Güney Afrika'da mucize bir ana tanık olduk.''
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Öldürdüğü antilobun hamile olduğunu fark ettikten sonra, doğmamış bir buzağıyı annesinin karnından alıp çıkaran ve onu tekrar hayata döndürmeye çalışan aslan, onu kendi yavrusu gibi korumaya aldı ve diğer hayvanların saldırabileceği düşüncesiyle korumaya aldı.
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Aslanın antilop sevgisi
Smithsonian Kanalı'ndan elde edilen bu olağanüstü sahne, Afrika, Serengeti'de çekildi.
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Avlanmak üzere olan bir aslan, bir Afrika antilopu yavrusunu yakalıyor fakat onu öldürmüyor.
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Yavru antilop, annesine sokulur gibi sokuluyor aslana ve aralarında bir bağ oluşuyor.
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Yavrusunu kaybettiği yerlerde bekleyen anne beklenmedik bir sürprizle karşılaşıyor...
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Bir süre sonra aslan, yavrunun annesiyle buluşması için onu serbest bırakıyor ve ortaya işte bu görüntüler çıkıyor.
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