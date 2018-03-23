Bu kare alışkın olduğunuzdan çok başka

Her daim saldırgan görmeye alıştığımız aslanlar bu kez aile pozu vermeye karar veriyor. Ortaya bu eğlenceli görüntüler çıkıyor.

Vahşi doğada inanılmaz an

1 / 106 Yol boyunca kendilerini takip eden 5 aslanı durakladıkları noktada fotoğraflamaya karar veren Ahir isimli fotoğrafçı, akıllara kazınan bir kareye imzasını atıyor.

2 / 106 Art arda dizilen aslanlar karşılarındaki aracı meraklı gözlerle dikkatle inceliyor. Karşılaştıkları araçtan gözünü ayırmayan aslanların merakı bakın ortaya nasıl bir görüntü çıkarıyor....

3 / 106 GRUPTAKİ TÜM ERKEK ASLANLARI ÖLDÜRDÜ! Kenya’da bir erkek aslan, grubun lideri olabilmek için yavrular dahil tüm erkek üyeleri öldürdü.

4 / 106 BİR TEK ONU SAĞ BIRAKTI Ancak İngiliz fotoğrafçı Vitoria Coombe tarafından çekilen fotoğraflarda erkek aslanın bir erkek yavruyu sağ bıraktığı görüldü. Nedeni ise anlaşılamadı.

5 / 106 Hükümdar olacak erkek aslan, aile üyelerini ele geçirmek ve kendi yavrularının doğurmasını sağlamak adına yavrular da dahil tüm erkek aslanları öldürüyor.

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8 / 106 Safari rehberinin objektifine takılan görüntülerde aslanlar yalnız kalan bir bufaloyu gözlerine kestiriyor.

9 / 106 Bufaloyu yakalamayı başaran aslanların planı hiç de bekledikleri gibi gitmiyor.

10 / 106 Aniden sürü ortaya çıkıyor ve öldürülen bufalonun yanına dönüyor.

11 / 106 İşte o anlar...

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30 / 106 İki aslan birbirine girdi Ortaya dehşet kareler çıktı.

31 / 106 İşte o fotoğraflar...

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71 / 106 Avının hamile olduğunu görünce... Öldürdüğü antilobun hamile olduğunu fark ettikten sonra, doğmamış bir buzağıyı annesinin karnından alıp çıkaran ve onu tekrar hayata döndürmeye çalışan aslan, onu kendi yavrusu gibi korumaya aldı ve diğer hayvanların saldırabileceği düşüncesiyle korumaya aldı.

72 / 106 Antilobu öldürdüğü için pişman ve şaşkın gibi görünen aslan, deneyimli fotoğrafçı Gerry Van Der Walt'ın objektiflerine böyle yansıdı.

73 / 106 Annelik iç güdüleriyle mi hareket etti? Güney Afrika'da safariye çıkan fotoğrafçı ve arkadaşları bu anları saniye saniye görüntüledi.

74 / 106 Herkes onu yemesini bekliyordu, ama öyle olmadı Ceylanın karnından yavaşça yavruyu çıkaran aslan, ceylan yavrusunun üzerinde bulunan atıkları dakikalarca yalayarak temizledi.

75 / 106 Gelebilecek tehlikelere karşı onu korudu Aslan o anlarda çevreden gelebilecek tehlikelere karşı sık sık etrafı kontrol etmeye başladı. Fakat yavru ölmüştü.

76 / 106 Fotoğrafları deneyimli fotoğrafçı Gerry Van Der Walt çekti Fotoğrafçı Gerry bu anı şöyle anlatıyor: ''avını öldüren aslanın onu yemesini bekliyorduk. Ancak bu zamana kadar izlediğimiz sahneler bu kez çok farklıydı. Antilobu öldüren aslanın onu yememesi bizi çok şaşırttı. Aslan, ölü yavruyu büyük bir özenle annesinin karnından çıkardı, onu kokladı yaşayıp yaşamadığını kontrol etti ve yere koydu. Onu yemedi.

77 / 106 İşte mucize gibi o anlar... Bu, kesinlikle tanık olduğum aslan davranışlarının en olağanüstü anlardan biriydi'' dedi.

78 / 106 Gerry şöyle devam etti: ''Annelik iç güdüsü mü? Onu korumaya mı çalıştı? Neler olduğunu tam olarak bilemeceğim ama Güney Afrika'da mucize bir ana tanık olduk.''

79 / 106 Öldürdüğü antilobun hamile olduğunu fark ettikten sonra, doğmamış bir buzağıyı annesinin karnından alıp çıkaran ve onu tekrar hayata döndürmeye çalışan aslan, onu kendi yavrusu gibi korumaya aldı ve diğer hayvanların saldırabileceği düşüncesiyle korumaya aldı.

80 / 106 Aslanın antilop sevgisi Smithsonian Kanalı'ndan elde edilen bu olağanüstü sahne, Afrika, Serengeti'de çekildi.

81 / 106 Avlanmak üzere olan bir aslan, bir Afrika antilopu yavrusunu yakalıyor fakat onu öldürmüyor.

82 / 106 Yavru antilop, annesine sokulur gibi sokuluyor aslana ve aralarında bir bağ oluşuyor.

83 / 106 Yavrusunu kaybettiği yerlerde bekleyen anne beklenmedik bir sürprizle karşılaşıyor...

84 / 106 Bir süre sonra aslan, yavrunun annesiyle buluşması için onu serbest bırakıyor ve ortaya işte bu görüntüler çıkıyor.

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