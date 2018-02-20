Bu kare duyguları alt üst etti

Fakat farklı bir gözle bakılırsa karede anaç bir annenin koruma içgüdüsü ile yaptıkları da görülebilir.

Doğum yapan kırkayak duygu karmaşası yaşattı

1 / 35 Bir annenin sevgisi normalde güzel bir şeydir, ancak yenidoğan bebeklerini kucaklayan bu kırkayağın görüntüleri istisna oluşturabilir.

2 / 35 Kabusları aratmayan karelerde muhafaza edilen bir bölümde bulunan kırkayağın onlarca bebeğini kucakladığı anı gösteriyor.

3 / 35 Filipinler'de yaşayan 22 yaşındaki John Heidel Raquel'in kedi ya da köpek yerine neden bir kırkayak ile yaşamayı tercih ettiği internet kullanıcıları tarafından anlaşılamasa da görüntüleri paylaşım rekorları kırdı.

4 / 35 Kırkayağı oldukça vahşi bulanve onun bakımını üstlenmeye karar veren Raquel, geçen ayki doğumdan bu yana yaratığı gözlemleme fırsatı buldu.

5 / 35 'Bir yandan yabancı bir varlık gibi çok benzersiz görünüyor ancak öte yandan bu anne, çocuklarını ne kadar iyi koruduğunu gözler önüne seriyor.' diyen Raquel, durumu oldukça dokunaklı buluyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: 'Yavrulara dokunmak kesinlikle önerilmiyor. Onlar katil doğmuş. Defalarca insanları, inekleri öldürdükleri görüldü. Bu durumun oldukça yaygın olduğunu görmek beni hayrete düşürdü. Ürpertici fakat bebeklerle anne arasındaki sevgiyi görmezden gelemeyiz.'

6 / 35 BU BÖCEKLER ÖLÜM SAÇIYOR Çeçe Sineği Kan emici ve iri bir sinek türüdür.

7 / 35 Afrika'da görülen bu sineğin ısırığı uyku hastalığı bulaştırıyor ve daha sonra da ölümle sonuçlanabiliyor.

8 / 35 Başkalaşım geçirecek olan larvalarını memeli bir hayvanın derisine yerleştirir.

9 / 35 Bu lavralar, yerleştirildikleri hayvanların etiyle özellikle de beyniyle beslenirler. Kurban hayvan bu durumu hisseder ama ölüm kaçınılmazdır.

10 / 35 Pire Kan emicidirler ve konakları arasında yer değiştirirlerken son derece tehlikeli hastalıkları da bulaştırabilirler.

11 / 35 Vebanın insanlara bulaşmasında baş rolü oynayan keme piresi ve akrabaları ortaçağda Avrupa nüfusunun yaklaşık dörtte birinin ölümünden sorumludur.

12 / 35 Öpen Böcekler Genellikle uyuyan insanları ağız çevresinden ve gözlerinden ısıran kanla beslenen böceklerdir.

13 / 35 Chagas hastalığı yaydıkları için yılda ortalama 12.000 kişinin ölümüne neden olurlar.

14 / 35 Mermi Karıncası Amazonda yaşayan ve nörotoksin içeren zehire sahip olan dev böceklerdir.

15 / 35 Isırığı çok şiddetlidir, mermi yemişsiniz gibi canınızı acıtabilir.

16 / 35 Ateş Karıncası Güney Amerika'da görülürler ve neredeyse toplu iğnenin başı kadar küçüktürler.

17 / 35 Çok hızlı çoğalmaları ve agresif bir şekilde önlerine çıkan her şeyi ısırmalarıyla bilinirler.

18 / 35 Dev Japon Eşek Arısı Onlarcası, onbinlerce arıdan oluşan bir bal arısı kovanını toptan yok edebilir.

19 / 35 Bu canlılarda bulunan venom zehiri yüzünden yılda ortalama 40 kişi ölüyor.

20 / 35 Afrikalılaştırılmış Bal Arıları Son derece agresif olan bu arılar saldırdıkları insanları yüzlerce metre kovalayabilirler.

21 / 35 Yakalanan insanlar binlerce kez sokulduktan sonra genellikle ölürler.

22 / 35 Dorylus Karıncaları Bu canlıların milyonlarcası bir araya gelerek bir sürüyü oluştururlar.

23 / 35 Asker karıncalar türünden olan bu karıncaların farklı stratejiler uyguladıkları gözlemlenmiştir.

24 / 35 Hücum ettikleri zaman durdurulamaz bir hale gelirler ve yüzlerce farklı canlıyı tek bir hücumda öldürebilirler.

25 / 35 Sivrisinek Kan emmek için yaklaşırlarken vızıltılı sesleriyle kolayca tanınan, ince uzun bacaklı narin böceklerdir.

26 / 35 Her sene taşıdıkları kanlarla bulaştırdıkları sıtma hastalığı yüzünden 1 milyondan fazla kişi ölümüne yol açarlar.

27 / 35 'BÖCEKLERİN KRALI' ANTALYA'DA ORTAYA ÇIKTI Amanos Dağları'nda meraklıları tarafından uzun dağ yürüyüşlerinde ağaç kovukları içinde aranan geyik böceği, Gündoğmuş'ta insanların yanına kendisi geldi.

28 / 35 Gündoğmuş'ta, kurt üzümü olarak bilinen 'goji berry' tarımı yapan Abdullah Kıldan, önceki gün akşam saatlerinde misafirleriyle birlikte evlerinin önündeki verandada otururken geyik böceğinin yanan ışığa geldiğini söyledi.

29 / 35 3 HAFTADA 900 KİLO Abant Gölü'nde alabalıkların yavrusunu ve yumurtalarını yiyen kerevitlerle mücadele kapsamında 3 haftada 900 kilo kerevit yakalandı.

30 / 35 Abant Gölü'ndeki alabalık popülasyonunu arttırmak amacıyla 3 hafta önce başlatılan çalışmalar kapsamında balık yavrularıyla beslenen bir tona yakın kerevit avlandı.

31 / 35 Bolu Orman ve Su İşleri Müdürü Sezgin Akay, yaptığı açıklamada, Abant Gölü'nde kerevitlerle mücadelenin devam ettiğini söyledi.

32 / 35 İncelemelerde göldeki kerevitlerin çoğaldığını belirlediklerini anlatan Akay, şöyle konuştu: "Kerevit sayısını azaltmak için çalışma başlatıldı. Ekiplerimiz de ağ atmak suretiyle kerevitler yakalanıyor.

33 / 35 3 haftalık çalışmada 900 kilogram kereviti gölden çıkarttık. Nisan, kerevitlerin yumurtlama ayı. Çoğalmalarını engellemek amacıyla bu mevsimde mücadele ediyoruz. Yıl içinde gölde incelemelerimiz devam edecek.

34 / 35 Kerevit sayısını olması gereken oranda tutmaya çalışacağız." Akay, göldeki balık popülasyonunu arttırma çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, "Çayırbıçkı mevkisinde yapmış olduğumuz yavru alabalık üretim tesisi faaliyete geçecek.