Bu karede önemli olan tek bir unsur var!

Son Güncelleme 19 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 29.12.2017 09:14 |19 saat önce

Genç şarkıcı Instagram sayfasında paylaştığı ayna pozuyla sosyal medyayı salladı. Böylece Demi Lovato da ayna karşısında selfie çeken ünlüler kervanına katıldı.

Ünlüler aslında çok sıradan!

1 / 97 AYNA KARŞISINDA SEKSİ POZ VEREN ÜNLÜLER Kısa bir süre önce anne olan İrina Shayk sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla gündem olmaya devam ediyor.

2 / 97 En son Love dergisi için eski Hayalet filmini yeniden ve seksi bir şekilde canlandıran Irina Shayk kendi hesabından paylaştığı "günaydın" pozuyla olay yarattı!

3 / 97 Banyoda ayna karşısında çektiği bir pozunu Instagram sayfasında paylaşan mankenin fotoğrafının altına yorumlar yağdı.

4 / 97 Ünlü oyuncu Bradley Cooper ile nişanlı olan Shayk, Lea adında bir kız çocuk annesi.

5 / 97 BUNU İLK YAPAN IRINA DEĞİL Ayna karşısına geçip çektiği pozları paylaşan tek ünlü Shayk değil. Özellikle kadın ünlüler sık sık ayna karşısında çektikleri selfie'lerini takipçileriyle paylaşıyor.

6 / 97 Adriana Lima da bunlardan biri. Lima'nın bu paylaşımı olay olmuştu.

7 / 97 Tabii söz konusu ayna karşısı olunca ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez'in bu karesini de unutmamak lazım.

8 / 97 İşte ayna karşısında çektikleri fotoğraflarla hayranlarının akıllarını başından alan ünlüler...

9 / 97 Demi Lovato, 2017'nin son günlerinde yılın en iddialı selfie pozlarından birine imza attı. 25 yaşındaki Lovato, derin dekoteli çizgili mayosuyla çektiği pozunu Instagram sayfasında paylaştı. Lovato'nun bu pozu kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

10 / 97 Emily Ratajkowski

11 / 97 Kylie Jenner

12 / 97 Kylie Jenner

13 / 97 Lena Dunham

14 / 97 Elizabeth Hurley

15 / 97 Kim Kardashian-Blac Chyna

16 / 97 Condy Simpson

17 / 97 Bella Thorne

18 / 97 Kendall Jenner

19 / 97 Miley Cyrus

20 / 97 Kim Kardashian

21 / 97

22 / 97 Ünlülerle böyle dalga geçiyor! Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

23 / 97 Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan kadın, ünlülerin pozlarını taklit ediyor Celeste Barber açtığı Instagram hesabıyla ünlülerin yüz binlerce beğeni alan fotoğraflarının aslında ne kadar sıradan olduğunu kanıtlayan çalışmalara imza atıyor. Ünlülerin verdiği pozların aynısını çekilen Celeste, ünlülerin verdiği pozların fazla ciddiye alındığını ve normal hayatta kimsenin bu tip 'şeyler' yapmayacağını savunuyor.

24 / 97 Kısa sürede popüler hale gelen pozlar, paylaşı rekoru kırıyor #CelesteChallenceAccepted hashtagiyle paylaştığı fotoğraflar kısa sürede fenomen haline geldi.

25 / 97 İşte o fotoğraflar Celeste Barber, verdiği pozları 2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşıyor.

26 / 97 Barber'in dalga geçtiği en son fotoğraflardan birisi, Beyonce'un oldukça popüler bebek fotoğrafı!

27 / 97 Elindeki imkanlarla çoğu profesyonel çalışma olan ünlü pozlarını taklit etmeye çalışan komedyen birçok takipçisi tarafından oldukça başarılı bulunuyor.

28 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

29 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

30 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

31 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

32 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

33 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

34 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

35 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

36 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

37 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

38 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

39 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

40 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

41 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

42 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

43 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

44 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

45 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

46 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

47 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

48 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

49 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

50 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

51 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

52 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

53 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

54 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

55 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

56 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

57 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

58 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

59 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

60 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

61 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

62 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

63 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

64 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

65 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

66 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

67 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

68 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

69 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

70 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

71 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

72 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

73 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

74 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

75 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

76 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

77 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

78 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

79 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

80 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

81 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

82 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

83 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

84 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

85 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

86 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

87 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

88 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

89 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

90 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

91 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

92 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

93 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

94 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

95 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.

96 / 97 Avustralyalı komedyen Celeste Barbar, ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyanın fenomeni oldu. Ünlülerin instagram fotoğraflarıyla kendince dalga geçen Barbar, taklit fotoğraflarla güldürüyor.