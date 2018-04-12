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Bu karelerin gerçek olduğuna inanamayacaksınız

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.04.2018 15:40 | Son Güncelleme

Gerçekliğinden şüphe edeceğiniz bu fotoğraflar, yaşanmışlıklarıyla tüylerinizi diken diken edecek cinsten.

İşte baktığınızda gerçekliğini sorgulayacağınız o fotoğraflar...

Dünyadan ilginç kareler

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İsviçre alplerinde bulunan kayıp çift
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Birinci Dünya Savaşının askerlerinden geriye kalanlar
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Rusya'da bulunan Mamut
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Sahilde bulunan bir omurga
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Korku filmi atmosferi için çok uygun bir ağaç türü
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Bir balina kafatası
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Hiroşima'daki nükleer patlamanın ardından bir insan silueti
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Korkutucu gelse de bu Fransız heykeltraşın topraktan yapmış olduğu bir heykel.
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Kestikleri ağacı kamyonete yükledikten sonra ağacın oyuğuna bakan bir oduncu, ağaç gövdesinin içinde bir köpek mumyası olduğunu fark etti.
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Birleşik Devletler'in Georgia eyaletinde çeşitli ihtiyaçlar için ağaç kesen oduncular, eşine az rastlanır bir keşif gerçekleştirdiler.
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Bir ağacın gövdesine sıkışarak hayatını kaybeden köpeğin cesedi, ağacın salgıladığı kimyasallar sayesinde 50 yıl kadar çürümeden kalmayı başardı.
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Mikro kar tanesi.
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Doğal bir göl.
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Uçaktan görülen gökkuşağı.
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Ağaca takılı kalıp orada ölen Kanada geyiği.
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2300 yıl önce bir tuz madeninde çalışırken ölen kölenin cesedi.
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4000 yıllık diş tedavisi
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