Bu karelerin gerçek olduğuna inanamayacaksınız

İşte baktığınızda gerçekliğini sorgulayacağınız o fotoğraflar...

Dünyadan ilginç kareler

1 / 21 İsviçre alplerinde bulunan kayıp çift

2 / 21 Birinci Dünya Savaşının askerlerinden geriye kalanlar

3 / 21 Rusya'da bulunan Mamut

4 / 21 Sahilde bulunan bir omurga

5 / 21 Korku filmi atmosferi için çok uygun bir ağaç türü

6 / 21 Bir balina kafatası

7 / 21 Hiroşima'daki nükleer patlamanın ardından bir insan silueti

8 / 21 Korkutucu gelse de bu Fransız heykeltraşın topraktan yapmış olduğu bir heykel.

9 / 21 Kestikleri ağacı kamyonete yükledikten sonra ağacın oyuğuna bakan bir oduncu, ağaç gövdesinin içinde bir köpek mumyası olduğunu fark etti.

10 / 21 Birleşik Devletler'in Georgia eyaletinde çeşitli ihtiyaçlar için ağaç kesen oduncular, eşine az rastlanır bir keşif gerçekleştirdiler.

11 / 21 Bir ağacın gövdesine sıkışarak hayatını kaybeden köpeğin cesedi, ağacın salgıladığı kimyasallar sayesinde 50 yıl kadar çürümeden kalmayı başardı.

12 / 21 Mikro kar tanesi.

13 / 21 Doğal bir göl.

14 / 21 Uçaktan görülen gökkuşağı.

15 / 21 Ağaca takılı kalıp orada ölen Kanada geyiği.

16 / 21 2300 yıl önce bir tuz madeninde çalışırken ölen kölenin cesedi.

17 / 21 4000 yıllık diş tedavisi

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