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Bu kez de o 'aşka' geldi

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 28.12.2017 14:54 | Son Güncelleme 1 saat önce

Elsa Hosk, Love dergisi takvim çekimlerinde boy gösterdi. Victoria Secret'ın 29 yaşındaki gizemli modeli neon ışıkların bulunduğu odada elektro müzik eşliğinde spor yaptı. 'En iyisi değilsem, o işi yapmam' diyen Elsa Hosk bakın objektifler karşısında 'en iyisi' olmak için neler yaptı.

Love dergisi takvim çekimlerine tam gaz devam!

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Beyaz dantelli iç çamaşırlarıyla kamera karşısına geçen Hosk, oldukça iddialı pozlar verdi.
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Takvim takipçilerini etkilemeyi başaran güzel modelin çekimler sonrası ortaya çıkan o pozları...
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LOVE dergisi tam gaz Noel takvimi için çekimlere devam ediyor. Alexis Ren, Stella Maxwell ve Emily Ratajkowski'den sonra sıra Rus model Irina Shayk'ta idi.
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Seksi bir kovboy olarak çekimlere katılan Shayk elinde kırbacı ve tanga iç çamaşırıyla hayranlarının beğenisini topladı.
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Shayk çekimler için ise duygularını şöyle anlattı:
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'LOVE dergisinin yeni yıl takviminde yer almaya bayılıyorum. Çekimler her zaman çılgın ve vahşi oluyor. Bana hep eski Rus yılbaşı kutlamalarını hatırlatıyor.'
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Love dergisinin Noel takvim çekimleri için kamera karşısında geçen Alexis Ren, boks ringine çıktı.
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Sport Illustrated 2018 yılının kapak güzeli çekimlere kusursuz fiziğiyle damga vurdu.
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Love dergisinin Spor temalı 2017 çekimleride Kendall Jenner, Taylor Hill, Sara Sampaio, Doutzen Kroes, Emily Ratajkowski, Bella Hadid, Gigi Hadid ve Ashley Graham’dan sonra sıra Alexis Ren'indi.
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Boks ringinde kırmızı iç çamaşırlarıyla görünen Ren, squat hareketleri sergiledi.
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Sergilediği hareketlerle adeta sıkı kalçalarının sırrını veren Ren, Love projesi ile ilgili, "Takdir ediyorum çünkü unutulmaz ve yaratıcı farklı kavramlar deniyorlar!" dedi.
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İşte o çekimlerde ortaya çıkan diğer pozlar...
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BELLA HADİD KAMERA KARŞISINDA!

BELLA HADİD KAMERA KARŞISINDA!
Victoria's Secret podyumundaki 'kilolu' haliyle bir sürerdir gündemde olan ve en çok aranan modellerden olan Bella Hadid; LOVE dergisi için yapılan takvim çekimlerindeydi.
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En son ablası Gigi Hadid'in kıllı koltuk altlarıyla gündem olduğu derginin bu yılki teması spor. Dergi ünlü modellerle yapılan seksi çekimleri her gün sosyal medya hesabından paylaşıyor.
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Bella Hadid de kırmızı iç çamaşırları, elinde balyozu bir tekerleği parçalamaya çalışırken görülüyor ekranda.
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Hadid çekimlerde şu sözleri söylüyor: "Sırf eğlencesine tekerlekleri darmadağın etmeye bayılıyorum..."
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Bella Hadid bu sefer çok da iddialı olmayan bu halleriyle takipçilerini şaşırttı.
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Çünkü, Love dergisinin takvim çekimlerini takip edenler ablasının sıra dışı çekiminden sonra Bella Hadid'den de akıllarda yer edecek bir hareketle objektif karşısına geçmesini bekliyordu.
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İşte Bella Hadid'in Love dergisi çekimleri...
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TAKVİM ÇEKİMLERİNE TAM GAZ DEVAM!

TAKVİM ÇEKİMLERİNE TAM GAZ DEVAM!
Amerikan LOVE Magazine dergisinin 2018 yılbaşı takviminden dünyanın en seksi isimlerinden heyecan verici fotoğraflar gelmeye devam ediyor.
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BU KEZ STELLA MAXWELL KAMERA KARŞISINDA

BU KEZ STELLA MAXWELL KAMERA KARŞISINDA
Daha önce Gigi Hadid, Hailey Baldwin ve Kendall Jenner gibi isimlerin videolarından kareler gördüğümüz LOVE Magazine’nin 2018 takviminden en yeni fotoğraf Stella Maxwell’den geldi.
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Çekimlerde tüm oyunculuk ve modellik hünerlerini bir arada kullanan seksi model tahrik edici tavırlarıyla hayranlarının aklını başından alacak gibi duruyor.
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Dsquared2 marka; kırmızı, turuncu ve pembe renklerindeki mini örgü elbisesiyle rahat tavırlar sergileyen Stella Maxwell videoda bir anda hepsini çıkarıyor.
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Phil Poynter’in yönetmenliğini yaptığı LOVE Magazine 2018 Takvim çekimleri bakalım bu kez hangi ünlüyü kullanarak takipçilerin kalp atışını hızlandıracak.
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Ünlü modelin çok konuşulan pozları...
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KOLTUK ALTI KILLARIYLA KAMERA KARŞISINDA!

KOLTUK ALTI KILLARIYLA KAMERA KARŞISINDA!
Love dergisinin 11. gün takvim çekimlerinde kamera karşısına geçen Gigi Hadid herkesi şaşırtmayı başardı.
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GIGI HADID'DEN YUMRUK ŞOV

GIGI HADID'DEN YUMRUK ŞOV
Çekimlere, 'Ben Gigi Hadid. Bgün serbest form günü' diyen ünlü model sert yumruklar savurmaya başlıyor.
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Attığı tekmelerle ne kadar esnek olduğunu da gözler önüne seren Gigi Hadid, kırmızı sportif kıyafetleri ve ağır makyajıyla büyük beğeni topluyor.
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Videoda güçlü kadın ifadesini kullanan güzel model çekimleri kollarındaki kasları göstererek sonlandırıyor.
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İşte hem güzelliği hem de erkeksi tavırlarıyla kafalara kazınan Gigi Hadid'in çekimleri sonunda ortaya çıkan o pozları...
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VICTORIA SECRET'S GÜZELİ TAKVİM ÇEKİMLERİNDE

VICTORIA SECRET'S GÜZELİ TAKVİM ÇEKİMLERİNDE
Hollandalı model Dontzen Kroes Love dergisinin takvim çekimleri için kamera karşısına geçti.
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32 yaşındaki güzel model, bir ayna karşısında ip atlarken pozlandı.
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GÜÇLÜ VÜCUDUNU SERGİLEDİ

GÜÇLÜ VÜCUDUNU SERGİLEDİ
Adeta gövde gösterisi yapan Kroes, ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne serdi.
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Kaslı vücudunu korkusuzca sergileyen Dontzen Kroes, 'Benim için gerçek bir egzersiz gibiydi. Çok keyif aldım.' dedi.
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Anahtar Kelimeler:
manken model Takvim Victoria's Secret Elsa Hosk Love dergisi

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