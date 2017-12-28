Bu kez de o 'aşka' geldi
Elsa Hosk, Love dergisi takvim çekimlerinde boy gösterdi. Victoria Secret'ın 29 yaşındaki gizemli modeli neon ışıkların bulunduğu odada elektro müzik eşliğinde spor yaptı. 'En iyisi değilsem, o işi yapmam' diyen Elsa Hosk bakın objektifler karşısında 'en iyisi' olmak için neler yaptı.
Love dergisi takvim çekimlerine tam gaz devam!
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Beyaz dantelli iç çamaşırlarıyla kamera karşısına geçen Hosk, oldukça iddialı pozlar verdi.
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Takvim takipçilerini etkilemeyi başaran güzel modelin çekimler sonrası ortaya çıkan o pozları...
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LOVE dergisi tam gaz Noel takvimi için çekimlere devam ediyor. Alexis Ren, Stella Maxwell ve Emily Ratajkowski'den sonra sıra Rus model Irina Shayk'ta idi.
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Seksi bir kovboy olarak çekimlere katılan Shayk elinde kırbacı ve tanga iç çamaşırıyla hayranlarının beğenisini topladı.
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Shayk çekimler için ise duygularını şöyle anlattı:
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'LOVE dergisinin yeni yıl takviminde yer almaya bayılıyorum. Çekimler her zaman çılgın ve vahşi oluyor. Bana hep eski Rus yılbaşı kutlamalarını hatırlatıyor.'
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Love dergisinin Noel takvim çekimleri için kamera karşısında geçen Alexis Ren, boks ringine çıktı.
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Sport Illustrated 2018 yılının kapak güzeli çekimlere kusursuz fiziğiyle damga vurdu.
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Love dergisinin Spor temalı 2017 çekimleride Kendall Jenner, Taylor Hill, Sara Sampaio, Doutzen Kroes, Emily Ratajkowski, Bella Hadid, Gigi Hadid ve Ashley Graham’dan sonra sıra Alexis Ren'indi.
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Boks ringinde kırmızı iç çamaşırlarıyla görünen Ren, squat hareketleri sergiledi.
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Sergilediği hareketlerle adeta sıkı kalçalarının sırrını veren Ren, Love projesi ile ilgili, "Takdir ediyorum çünkü unutulmaz ve yaratıcı farklı kavramlar deniyorlar!" dedi.
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İşte o çekimlerde ortaya çıkan diğer pozlar...
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BELLA HADİD KAMERA KARŞISINDA!
Victoria's Secret podyumundaki 'kilolu' haliyle bir sürerdir gündemde olan ve en çok aranan modellerden olan Bella Hadid; LOVE dergisi için yapılan takvim çekimlerindeydi.
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En son ablası Gigi Hadid'in kıllı koltuk altlarıyla gündem olduğu derginin bu yılki teması spor. Dergi ünlü modellerle yapılan seksi çekimleri her gün sosyal medya hesabından paylaşıyor.
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Bella Hadid de kırmızı iç çamaşırları, elinde balyozu bir tekerleği parçalamaya çalışırken görülüyor ekranda.
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Hadid çekimlerde şu sözleri söylüyor: "Sırf eğlencesine tekerlekleri darmadağın etmeye bayılıyorum..."
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Bella Hadid bu sefer çok da iddialı olmayan bu halleriyle takipçilerini şaşırttı.
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Çünkü, Love dergisinin takvim çekimlerini takip edenler ablasının sıra dışı çekiminden sonra Bella Hadid'den de akıllarda yer edecek bir hareketle objektif karşısına geçmesini bekliyordu.
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İşte Bella Hadid'in Love dergisi çekimleri...
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TAKVİM ÇEKİMLERİNE TAM GAZ DEVAM!
Amerikan LOVE Magazine dergisinin 2018 yılbaşı takviminden dünyanın en seksi isimlerinden heyecan verici fotoğraflar gelmeye devam ediyor.
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BU KEZ STELLA MAXWELL KAMERA KARŞISINDA
Daha önce Gigi Hadid, Hailey Baldwin ve Kendall Jenner gibi isimlerin videolarından kareler gördüğümüz LOVE Magazine’nin 2018 takviminden en yeni fotoğraf Stella Maxwell’den geldi.
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Çekimlerde tüm oyunculuk ve modellik hünerlerini bir arada kullanan seksi model tahrik edici tavırlarıyla hayranlarının aklını başından alacak gibi duruyor.
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Dsquared2 marka; kırmızı, turuncu ve pembe renklerindeki mini örgü elbisesiyle rahat tavırlar sergileyen Stella Maxwell videoda bir anda hepsini çıkarıyor.
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Phil Poynter’in yönetmenliğini yaptığı LOVE Magazine 2018 Takvim çekimleri bakalım bu kez hangi ünlüyü kullanarak takipçilerin kalp atışını hızlandıracak.
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Ünlü modelin çok konuşulan pozları...
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KOLTUK ALTI KILLARIYLA KAMERA KARŞISINDA!
Love dergisinin 11. gün takvim çekimlerinde kamera karşısına geçen Gigi Hadid herkesi şaşırtmayı başardı.
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GIGI HADID'DEN YUMRUK ŞOV
Çekimlere, 'Ben Gigi Hadid. Bgün serbest form günü' diyen ünlü model sert yumruklar savurmaya başlıyor.
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Attığı tekmelerle ne kadar esnek olduğunu da gözler önüne seren Gigi Hadid, kırmızı sportif kıyafetleri ve ağır makyajıyla büyük beğeni topluyor.
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Videoda güçlü kadın ifadesini kullanan güzel model çekimleri kollarındaki kasları göstererek sonlandırıyor.
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İşte hem güzelliği hem de erkeksi tavırlarıyla kafalara kazınan Gigi Hadid'in çekimleri sonunda ortaya çıkan o pozları...
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VICTORIA SECRET'S GÜZELİ TAKVİM ÇEKİMLERİNDE
Hollandalı model Dontzen Kroes Love dergisinin takvim çekimleri için kamera karşısına geçti.
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32 yaşındaki güzel model, bir ayna karşısında ip atlarken pozlandı.
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GÜÇLÜ VÜCUDUNU SERGİLEDİ
Adeta gövde gösterisi yapan Kroes, ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne serdi.
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Kaslı vücudunu korkusuzca sergileyen Dontzen Kroes, 'Benim için gerçek bir egzersiz gibiydi. Çok keyif aldım.' dedi.
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