Bu kez de o 'aşka' geldi

Son Güncelleme 1 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 28.12.2017 14:54 |1 saat önce

Elsa Hosk, Love dergisi takvim çekimlerinde boy gösterdi. Victoria Secret'ın 29 yaşındaki gizemli modeli neon ışıkların bulunduğu odada elektro müzik eşliğinde spor yaptı. 'En iyisi değilsem, o işi yapmam' diyen Elsa Hosk bakın objektifler karşısında 'en iyisi' olmak için neler yaptı.

Love dergisi takvim çekimlerine tam gaz devam!

1 / 129 Beyaz dantelli iç çamaşırlarıyla kamera karşısına geçen Hosk, oldukça iddialı pozlar verdi.

2 / 129 Takvim takipçilerini etkilemeyi başaran güzel modelin çekimler sonrası ortaya çıkan o pozları...

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12 / 129 LOVE dergisi tam gaz Noel takvimi için çekimlere devam ediyor. Alexis Ren, Stella Maxwell ve Emily Ratajkowski'den sonra sıra Rus model Irina Shayk'ta idi.

13 / 129 Seksi bir kovboy olarak çekimlere katılan Shayk elinde kırbacı ve tanga iç çamaşırıyla hayranlarının beğenisini topladı.

14 / 129 Shayk çekimler için ise duygularını şöyle anlattı:

15 / 129 'LOVE dergisinin yeni yıl takviminde yer almaya bayılıyorum. Çekimler her zaman çılgın ve vahşi oluyor. Bana hep eski Rus yılbaşı kutlamalarını hatırlatıyor.'

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17 / 129 Love dergisinin Noel takvim çekimleri için kamera karşısında geçen Alexis Ren, boks ringine çıktı.

18 / 129 Sport Illustrated 2018 yılının kapak güzeli çekimlere kusursuz fiziğiyle damga vurdu.

19 / 129 Love dergisinin Spor temalı 2017 çekimleride Kendall Jenner, Taylor Hill, Sara Sampaio, Doutzen Kroes, Emily Ratajkowski, Bella Hadid, Gigi Hadid ve Ashley Graham’dan sonra sıra Alexis Ren'indi.

20 / 129 Boks ringinde kırmızı iç çamaşırlarıyla görünen Ren, squat hareketleri sergiledi.

21 / 129 Sergilediği hareketlerle adeta sıkı kalçalarının sırrını veren Ren, Love projesi ile ilgili, "Takdir ediyorum çünkü unutulmaz ve yaratıcı farklı kavramlar deniyorlar!" dedi.

22 / 129 İşte o çekimlerde ortaya çıkan diğer pozlar...

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28 / 129 BELLA HADİD KAMERA KARŞISINDA! Victoria's Secret podyumundaki 'kilolu' haliyle bir sürerdir gündemde olan ve en çok aranan modellerden olan Bella Hadid; LOVE dergisi için yapılan takvim çekimlerindeydi.

29 / 129 En son ablası Gigi Hadid'in kıllı koltuk altlarıyla gündem olduğu derginin bu yılki teması spor. Dergi ünlü modellerle yapılan seksi çekimleri her gün sosyal medya hesabından paylaşıyor.

30 / 129 Bella Hadid de kırmızı iç çamaşırları, elinde balyozu bir tekerleği parçalamaya çalışırken görülüyor ekranda.

31 / 129 Hadid çekimlerde şu sözleri söylüyor: "Sırf eğlencesine tekerlekleri darmadağın etmeye bayılıyorum..."

32 / 129 Bella Hadid bu sefer çok da iddialı olmayan bu halleriyle takipçilerini şaşırttı.

33 / 129 Çünkü, Love dergisinin takvim çekimlerini takip edenler ablasının sıra dışı çekiminden sonra Bella Hadid'den de akıllarda yer edecek bir hareketle objektif karşısına geçmesini bekliyordu.

34 / 129 İşte Bella Hadid'in Love dergisi çekimleri...

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36 / 129 TAKVİM ÇEKİMLERİNE TAM GAZ DEVAM! Amerikan LOVE Magazine dergisinin 2018 yılbaşı takviminden dünyanın en seksi isimlerinden heyecan verici fotoğraflar gelmeye devam ediyor.

37 / 129 BU KEZ STELLA MAXWELL KAMERA KARŞISINDA Daha önce Gigi Hadid, Hailey Baldwin ve Kendall Jenner gibi isimlerin videolarından kareler gördüğümüz LOVE Magazine’nin 2018 takviminden en yeni fotoğraf Stella Maxwell’den geldi.

38 / 129 Çekimlerde tüm oyunculuk ve modellik hünerlerini bir arada kullanan seksi model tahrik edici tavırlarıyla hayranlarının aklını başından alacak gibi duruyor.

39 / 129 Dsquared2 marka; kırmızı, turuncu ve pembe renklerindeki mini örgü elbisesiyle rahat tavırlar sergileyen Stella Maxwell videoda bir anda hepsini çıkarıyor.

40 / 129 Phil Poynter’in yönetmenliğini yaptığı LOVE Magazine 2018 Takvim çekimleri bakalım bu kez hangi ünlüyü kullanarak takipçilerin kalp atışını hızlandıracak.

41 / 129 Ünlü modelin çok konuşulan pozları...

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79 / 129 KOLTUK ALTI KILLARIYLA KAMERA KARŞISINDA! Love dergisinin 11. gün takvim çekimlerinde kamera karşısına geçen Gigi Hadid herkesi şaşırtmayı başardı.

80 / 129 GIGI HADID'DEN YUMRUK ŞOV Çekimlere, 'Ben Gigi Hadid. Bgün serbest form günü' diyen ünlü model sert yumruklar savurmaya başlıyor.

81 / 129 Attığı tekmelerle ne kadar esnek olduğunu da gözler önüne seren Gigi Hadid, kırmızı sportif kıyafetleri ve ağır makyajıyla büyük beğeni topluyor.

82 / 129 Videoda güçlü kadın ifadesini kullanan güzel model çekimleri kollarındaki kasları göstererek sonlandırıyor.

83 / 129 İşte hem güzelliği hem de erkeksi tavırlarıyla kafalara kazınan Gigi Hadid'in çekimleri sonunda ortaya çıkan o pozları...

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103 / 129 VICTORIA SECRET'S GÜZELİ TAKVİM ÇEKİMLERİNDE Hollandalı model Dontzen Kroes Love dergisinin takvim çekimleri için kamera karşısına geçti.

104 / 129 32 yaşındaki güzel model, bir ayna karşısında ip atlarken pozlandı.

105 / 129 GÜÇLÜ VÜCUDUNU SERGİLEDİ Adeta gövde gösterisi yapan Kroes, ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne serdi.

106 / 129 Kaslı vücudunu korkusuzca sergileyen Dontzen Kroes, 'Benim için gerçek bir egzersiz gibiydi. Çok keyif aldım.' dedi.

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