HABER

Bu komiser bir başka! Güzelliğiyle mankenlere taş çıkarttı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 07.03.2018 13:55 | Son Güncelleme

Alman komiser Adrienne Koleszar, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla yüz binlerce takipçi edindi.

Erkeklerin ön plana çıktığı mesleği ile dikkatleri üzerine çeken komiser, mesleğindeki başarısı kadar fiziği ve güzelliği ile de isminden bahsettirmeyi başarıyor.

Alman komiser Adrienne Koleszar sosyal medyayı salladı

1 / 32

Fiziği ve güzelliğiyle sosyal medyada dikkat çeken Alman komiser Adrienne Koleszar, formunu nasıl koruduğunu anlattı.
2 / 32

Instagram hesabından sürekli fotoğaf paylaşan Adrienne Koleszar formunu nasıl koruduğunu göstermek isterken erkek hayranlarından bazen garip teklifler aldığını da söyledi:
3 / 32

“Görevdeyken değil ama sosyal medyadan, ‘Gel beni de tutukla Adrienne’ diyen hayranlarım var.”
4 / 32

ALMAN KOMİSER ADRİENNE KOLESZAR

ALMAN KOMİSER ADRİENNE KOLESZAR
Adrienne Koleszar’ın Instagramda 507 bin takipçisi var. Koleszar, salonda ya da sokakta spor yaparken çektiği çok sayıda fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıyor.
5 / 32

Tatil için gittiği yerlerden de fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Adrienne Koleszar, onların yorumlarına da önem veriyor.
6 / 32

Adrienne Koleszar haftanın 5 günü spor salonuna gidiyor.
7 / 32

Koleszar biçimli vücudunu %30'unu spora %70 sağlıklı beslenmeye borçlu olduğunu söylüyor.
8 / 32

28 yaşında profesyonel bir yüzücü ile beraber olan Adrienne Koleszar fotoğraflarında erkekleri değil kadınları hedeflediğini de sözlerine ekliyor.
9 / 32

İşte Alman komiserin sosyal medyada paylaştığı diğer fotoğrafları...
10 / 32

11 / 32

12 / 32

13 / 32

14 / 32

15 / 32

16 / 32

17 / 32

18 / 32

19 / 32

20 / 32

21 / 32

22 / 32

23 / 32

24 / 32

25 / 32

26 / 32

27 / 32

28 / 32

29 / 32

30 / 32

31 / 32

32 / 32

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adrienne Koleszar komiser sosyal medya fotoğraf

En Çok Okunan Haberler

Hülya Avşar'dan açıklama! Özrü kabahatinden büyük

Hülya Avşar'dan açıklama! Özrü kabahatinden büyük

Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

Şişli Belediyesinde iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Şişli Belediyesinde iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

'Bu partiye oy veren herkesle seks yapacağım' demişti

'Bu partiye oy veren herkesle seks yapacağım' demişti

Şırnak'ta teröristler köylülere ateş açtı

Şırnak'ta teröristler köylülere ateş açtı

Suudi Arabistan'dan 'Türkiye' açıklaması

Suudi Arabistan'dan 'Türkiye' açıklaması

Okuyucu Yorumları 9 yorum
bu kadina bakinca alman polisin8n ne kadar rahat ve huzurlu calistigini görebiliyoruz. kadin tatil fotolari atiyor. bizde de senelik izne ayrilabilmek stres. istedigin sürede izin alabilmek ayri bir stres. adama 15 gün izin alacam diyosun adam 10 gün yeter git gel diyo. benim iziz süremi bile ben belirleyemiyorum. bizim mantigimizda izin isini gücünü halletmen icin verilen süre. tatile cikmak desarz olmak kimsenin aklina bile gelmiyor. bu nedenle önce zihniyetin degismesin lazim. umudumuz yok ama umut fakirin ekmegi diye bir söz varya iste biz onun pesindeyiz.
türk polisinin tatil yapacak ne vakti var nede psikolojisi. hep stres hep dert tasa
ateş parçası mübarek yaradan yaratıyor valla
ateş parçası mübarek
ben polis olsam,oda sanık,onu kovalayıp tutuklasam diyenler hayâl kurmasın.
bizde olsaydı kesin fetö'den içerdeydi
Türkiye de olsaydı görev yaptığı şehirde isyan çıkardı
en azindan bizimkiler gibi obur ve gobekli değil bakimli
Kafası rahat olanın güzelliği herşeyine yansır
Diğer Haberler
İkon olmuş birbirinden etkileyici fotoğraflar

İkon olmuş birbirinden etkileyici fotoğraflar

İşte aldatmaya en yatkın meslekler

İşte aldatmaya en yatkın meslekler

'Bu partiye oy veren herkesle seks yapacağım' demişti

'Bu partiye oy veren herkesle seks yapacağım' demişti

Ünlüleri rezil eden fotoğraflar!

Ünlüleri rezil eden fotoğraflar!

Telefonların enerjisini emip tüketen uygulamalar

Telefonların enerjisini emip tüketen uygulamalar

Dünyanın en stressiz şehirleri belli oldu!

Dünyanın en stressiz şehirleri belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.