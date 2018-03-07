Bu komiser bir başka! Güzelliğiyle mankenlere taş çıkarttı

Erkeklerin ön plana çıktığı mesleği ile dikkatleri üzerine çeken komiser, mesleğindeki başarısı kadar fiziği ve güzelliği ile de isminden bahsettirmeyi başarıyor.

Alman komiser Adrienne Koleszar sosyal medyayı salladı

1 / 32 Fiziği ve güzelliğiyle sosyal medyada dikkat çeken Alman komiser Adrienne Koleszar, formunu nasıl koruduğunu anlattı.

2 / 32 Instagram hesabından sürekli fotoğaf paylaşan Adrienne Koleszar formunu nasıl koruduğunu göstermek isterken erkek hayranlarından bazen garip teklifler aldığını da söyledi:

3 / 32 “Görevdeyken değil ama sosyal medyadan, ‘Gel beni de tutukla Adrienne’ diyen hayranlarım var.”

4 / 32 ALMAN KOMİSER ADRİENNE KOLESZAR Adrienne Koleszar’ın Instagramda 507 bin takipçisi var. Koleszar, salonda ya da sokakta spor yaparken çektiği çok sayıda fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıyor.

5 / 32 Tatil için gittiği yerlerden de fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Adrienne Koleszar, onların yorumlarına da önem veriyor.

6 / 32 Adrienne Koleszar haftanın 5 günü spor salonuna gidiyor.

7 / 32 Koleszar biçimli vücudunu %30'unu spora %70 sağlıklı beslenmeye borçlu olduğunu söylüyor.

8 / 32 28 yaşında profesyonel bir yüzücü ile beraber olan Adrienne Koleszar fotoğraflarında erkekleri değil kadınları hedeflediğini de sözlerine ekliyor.

9 / 32 İşte Alman komiserin sosyal medyada paylaştığı diğer fotoğrafları...

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