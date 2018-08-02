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Bu köprü altından yapıldı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 02.08.2018 08:28 | Son Güncelleme

Vietnam'ın Da Nang bölgesindeki Ba Na Tepeleri üzerine inşa edilen altın köprü görenleri büyülüyor.

Ülkenin son dönemlerde en popüler bölgeleri arasına giren köprünün tasarımı büyük ilgi çekiyor.

Vietnam'daki altın köprü turist akınına uğruyor

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Vietnam'ın Da Nang bölgesindeki Ba Na Tepeleri üzerine kurulan köprü, ülkenin son dönemdeki en popüler mekanı haline gelmeyi başardı.
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Yeşillikler içindeki bu turistik köprünün zeminle bağlantısını sağlayan ayakları, el şeklinde tasarlandı.
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ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR

ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR
Haziran ayında açılan Altın Köprü (Golden Bridge), Vietnam'ın simgelerinden biri haline geldi.
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Köprünün insanların kullanımına açılmasıyla birlikteki uzak doğu ülkesi Vietnam'ın De Nang bölgesine gelen ziyaretçi sayısında gözle görülür artış yaşandı.
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2 MİLYAR DOLARA MAL OLDU

2 MİLYAR DOLARA MAL OLDU
Altın Köprü'ye gelen ziyaretçi sayısının 1.5 milyon kişiyi aşması bekleniyor.
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2 milyar dolara mal olan projenin tasarımındaki detaylar köprüyü diğerlerinden farklı kılıyor.
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DENİZ SEVİYESİNDEN 1400 METRE YÜKSEKTE

DENİZ SEVİYESİNDEN 1400 METRE YÜKSEKTE
Altın Köprü'nün en dikkat çekici özelliklerinden biri de deniz seviyesinden 1400 metre yüksekte Ba Na Teperi'nde inşa edilmiş olması.
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Bu zorlu koşullar projenin maliyetini arttıran unsurlar olurken bölgeyi ziyaret eden turistler halinden memnun.
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İşte Vietnam'ın büyüleyen Altın Köprü'sünden kareler...
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Vietnam Altın Köprü köprü

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