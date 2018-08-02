Bu köprü altından yapıldı!

Vietnam'ın Da Nang bölgesindeki Ba Na Tepeleri üzerine kurulan köprü, ülkenin son dönemdeki en popüler mekanı haline gelmeyi başardı.

2 milyar dolara mal olan projenin tasarımındaki detaylar köprüyü diğerlerinden farklı kılıyor.

7 / 14 DENİZ SEVİYESİNDEN 1400 METRE YÜKSEKTE

Altın Köprü'nün en dikkat çekici özelliklerinden biri de deniz seviyesinden 1400 metre yüksekte Ba Na Teperi'nde inşa edilmiş olması.