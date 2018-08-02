Bu köyün namı NASA'ya kadar uzandı! Çobanı bile üniversite mezunu

Doktor, hakim, savcı, öğretmen çıkan köy, NASA'ya uzman dahi göndermiş. Öyle ki burada köyün çobanı dahi üniversite mezunu. İşte duyanları gururlandıran o köy...

Diyarbakır'dan NASA'ya kadar uzanan Gürünlü Köyü

1 / 16 Diyarbakır’ın Eğil İlçesi’ne bağlı Gürünlü diğer adıyla Birsin Köyü eğitim düzeyiyle nam salmış. Köye okuma yazma bilmeyen yok.

2 / 16 Doktor, hakim, savcı, öğretmen yetiştirirken, Türkiye’ye ve Avrupa’ya bürokrat, hatta NASA’ya uzman bile yetiştirmiş. Köyün muhtarı ve çobanı da üniversite mezunu.

3 / 16 Diyarbakır'ın Eğil İlçesi'nde 103 haneli bir köy. Resmi kayıtlarda Gürünlü diye geçerken, köylüler Birsin diyor.

4 / 16 Bu köyü diğer köylerden ayıran özelliği ise eğitim düzeyi ve okuma aşkı. Köyün yüzde 100'ü okuma yazma biliyor. Peki nereden geliyor bu okuma aşkı? 1949 yılında muhtarın öncülüğünde, kadınıyla yaşlısıyla köylüler seferber olup kendi imkanları ile köyde Gürünlü İlkokulu'nu inşa ediyor. Herkes okula taş ve çimento taşıyor.

5 / 16 İnşaat bittikten sonra okul için araç gereçler de tamamlanıp 15 öğrenci buraya kayıt yaptırıyor.

6 / 16 Sputnik'ten Sertaç Kayar'ın haberine göre, ilkokula kaydı yapılan 15 öğrenci de mezun olup öğretmen oluyor.

7 / 16 Bu başarının ardından adeta köy sakinlerinin dünyaya bakışı değişti. Tarım arazisinin yetersizliği dolayısıyla gelir seviyesi düşük olan köylüler, çocuklarının okuması için okula devamlılıklarını sağladı.

8 / 16 Bu sayede aradan geçen 69 yılda aralarında akademisyenlerin de yer aldığı 500'ü aşkın üniversite mezunu yetiştirdi.

9 / 16 Köyün muhtarlığını yapan Ergül Tekeş İktisat Fakültesi mezunu. “Köyde okuma yazma bilmeyen yok” diyen Tekeş şöyle devam etti:

10 / 16 “Köyde 16 çocuk ana sınıfına, 110 çocuk köydeki ilköğretim okuluna, 40 öğrenci Ergani ve Eğil’deki liselere gidiyor. Köyden 60 kişi de Türkiye’nin değişik üniversitelerinde eğitim görüyor.

11 / 16 Gürünlü'de çocukları tarlaya değil, okula gönderme yarışı var. Ben de İktisat mezunuyum. Çobanlık yapan gençlerimiz de üniversite mezunu. Bizim için her şeyden önce eğitim geliyor. Biz de kız erkek ayrımı yok, herkes okuyor.”

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