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Bu kulübe tam 200 yıllık!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.06.2018 10:36 | Son Güncelleme

200 yıllık bir dağ evini dışardan görenler yanına dahi yaklaşmak istemiyor.

Yapılan tadilatlar sayesinde kulübe kapısı aralandığındaysa içeri girenler kendilerine bambaşka bir dünyada buluyor.

Onun bir de içini görün

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Karşınızda 200 yıllık bir dağ evi var.
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Bu evin dış görünüşüne aldanmayın...
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Dışarıdan bakıldığında yıkılacakmış gibi görünse de onun bir de içini görün.
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ONUN BİR DE İÇİNİ GÖRÜN

ONUN BİR DE İÇİNİ GÖRÜN
İçini gören inanamıyor.
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Sıradan bir konyetner gibi görünüyor ama içine hayran kalacaksınız...
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Bunun sıradan bir konteyner olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.
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İşte içi...
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İşte Teksas'lı bir kişinin konteyner ile yaptığı muhteşem evi...
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Anahtar Kelimeler:
kulübe dağ evi ev

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