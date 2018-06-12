Bu kulübe tam 200 yıllık!

Yapılan tadilatlar sayesinde kulübe kapısı aralandığındaysa içeri girenler kendilerine bambaşka bir dünyada buluyor.

Onun bir de içini görün

1 / 35 Karşınızda 200 yıllık bir dağ evi var.

2 / 35 Bu evin dış görünüşüne aldanmayın...

3 / 35 Dışarıdan bakıldığında yıkılacakmış gibi görünse de onun bir de içini görün.

4 / 35

5 / 35

6 / 35

7 / 35

8 / 35

9 / 35

10 / 35

11 / 35

12 / 35

13 / 35 ONUN BİR DE İÇİNİ GÖRÜN İçini gören inanamıyor.

14 / 35

15 / 35

16 / 35

17 / 35

18 / 35 Sıradan bir konyetner gibi görünüyor ama içine hayran kalacaksınız...

19 / 35

20 / 35

21 / 35

22 / 35 Bunun sıradan bir konteyner olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.

23 / 35 İşte içi...

24 / 35

25 / 35

26 / 35

27 / 35

28 / 35

29 / 35 İşte Teksas'lı bir kişinin konteyner ile yaptığı muhteşem evi...

30 / 35

31 / 35

32 / 35

33 / 35

34 / 35