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Bu mesaj iPhone'ları çökertiyor!

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 18.01.2018 11:24 | Son Güncelleme 2 saat önce

Spesifik bir mesaj ile ortaya çıkan hatadan kurtulmanın tek yolu iPhone'u yeniden başlatmak.

iPhonelar'da yeni bir güvenlik hatası ortaya çıktı

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iPhone'larda "chaiOS" isimli bir güvenlik hatası keşfedildi. Güvenlik uzmanları, bu hatanın iMessage üzerinden spesifik bir mesaj gönderildiğinde iPhone'un donmasına ya da çökmesine sebep olduğunu saptadı.
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Güvenlik hatasını keşfeden yazılım geliştirici Abraham Masri, bulgularını Github'da paylaştı. Kimileri yazılımcıyı böylesi kritik bir açığı halka açık şekilde paylaştığı için eleştirirken, Masri ise Apple'ı "chaiOS" hakkında çok önceden uyardığını ancak dikkatlerini çekmek için böyle bir adım atması gerektiğini söyledi.
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Masri'nin güvenlik hatasını tetikleyen internet bağlantısını açıkladığı paylaşımı silindi ancak bağlantının birçokları tarafından kopyalandığından şüpheleniyor.
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Apple'ın iPhone'larda önyüklü gelen iMesseage uygulaması, bir internet bağlantısı gönderildiğinde bunlar daha açılmadan bir ön izlemesini oluşturuyor. Bu ön izleme söz konusu zararlı bağlantı için yapıldığında, kullanıcı bağlantıya tıklamasa bile uygulamanın donmasına ya da çökmesine sebep oluyor.
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iMessage çöktükten sonra onu bir daha geri getirmenin sağlıklı bir yolu yok.
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Kullanıcıların şu an için kendi başlarına bulabildikleri tek çözüm, iPhone'ları fabrika ayarlarına döndürmek.
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Güvenlik hatası yalnızca iOS 10 ve üzeri işletim sistemleriyle çalışan iPhone'ları etkiliyor.
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Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone Güvenlik

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