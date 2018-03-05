Bu nasıl anne? Yaptığını görenler gözlerine inanamadı

Çocuğunu silah olarak kullanan kadının görüntüleri sosyal medyayı salladı.

Dünyanın en kötü anneleri

1 / 50 Yanındaki kadının uzattığı çocuğu eline geçirdiği gibi kaldırıp adama vurmaya çalışan kadın görenleri şaşkına çevirdi.

2 / 50 Ne yaptığının farkında bile olmayan kadın, kucağındaki çocuğu cansız bir cisim gibi savurdu.

3 / 50 Hızla yayılan görüntülerde kendisine vurmaya çalışması üzerine var gücüyle kadına yumruk attığı görüldü.

4 / 50 Kavganın neden çıktığı bilinmezken, adamın yolun karşısındaki otele doğru yöneldiği görüldü.

5 / 50 Adamın olay yerinden ayrılmasının ardından öfkeli kadın grubu da dağıldı.

6 / 50 ABD'nin California Eyaleti'nde yaşayan bir kadın insanı dehşete düşürecek bir suçla hakim karşısına çıktı.

7 / 50 3 erkek çocuk sahibi olan 34 yaşındaki Ka Yang, 4’üncü çocuğu olan 1.5 aylık kızı Mirabelle’i mikrodalga fırında pişirdi.

8 / 50 Vücudunda ağır yanıklarla ölen kızına bakmaları için ambulans çağıran Yang önce; “Sara krizi geçirdim. Kendimde değildim” dese de, sonra kızını kasten öldürdüğünü itiraf etti.

9 / 50 Jüri tarafından suçlu bulunan Yang’nın 26 yıl mı yoksa müebbet cezası mı alacağına gelecek ay karar verilecek.

10 / 50 İşte o talihsiz bebek

11 / 50 ANNE, ÇOCUĞUNA SİGARA VE ALKOL İÇİRDİ, BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ Sosyal medyada hızla yayılan bir anne ve oğlunun görüntüsü büyük tepki topladı. İnternette dolaşan görüntülerde bir annenin oğluna sigara ve bira içirdiğinin görülmesi yankı uyandırdı.

12 / 50 Babaanne tarafından çekilen görüntülere yapılan yorumlarda çocuğun hem fiziksel hem de duygusal yönden istismar edildiği vurgulandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'da "Gerekli bütün tedbirleri derhal alacağız. Sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasının takipçisi olacağım" ifadesini kullandı.

13 / 50 KÜÇÜCÜK ÇOCUĞA ALKOL VE SİGARA İÇİRDİ Aydın'da inşaat işçisi A.B., 3 yaşlarındaki çocuğuna sigara ve içki içirirken çektiği fotoğrafları Facebook'ta paylaştı.

14 / 50 Tepkiler yükselince A.B. fotoğrafı kaldırdı. Olaydan haberdar olan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri A.B.'nin adresini tespit edildiğini soruşturma başlatıldığını söyledi. Soruşturma sonunda çocuğun devlet korumasına alınabileceği belirtildi.

15 / 50 Daha önce de alkol ve sigara içirilirken görüntüleri internette paylaşılan bir çocuğun, İzmir'in Bergama İlçesi'nde yaşadığı ortaya çıkmıştı. Annesi müzikholde çalışan çocuğa bakıcının baktığı, içki ve sigarayı da onun arkadaşının içirdiği öne sürülmüştü. Çocuk, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından koruma altına alınmıştı.

16 / 50 SKANDAL GÖRÜNTÜ Ne zaman ve nerede kayda alındığı bilinmeyen görüntüde, annesi olduğu sanılan kadının küçük çocuğa alkol ve sigara içirdiği, bunu da kayda aldığı görülüyor. Ortamda bulunan ve anneanne olduğu tahmin edilen kadın, bir süre sonra bira ve sigarayı çocuktan alıyor.

17 / 50 Görüntüler, sosyal medyada ve video paylaşım sitelerinde tepkiye yol açarken vatandaşlar sorumsuz kadınların bulunup cezalandırılmasını istedi.

18 / 50 DÜNYANIN EN KÖTÜ ANNESİ Çocuklarının gözünün önünde bunu yaptı.

19 / 50 New York'ta yaşayan Susan Copich kızlarıyla çektirdiği fotoğraflarla tepkileri üzerine çekti.

20 / 50 Geleneksel aile fotoğraflarının birbirinin tekrarı olduğunu düşünen ve bu anlamda ortaya farklı bir çalışma koymak isteyen Copich, "Ev Saadeti" ismini verdiği bir fotoğraf serisi hazırladı.

21 / 50 Copich, kızlarıyla birlikte çektiğikara mizah" yüklü pozlarıyla mutlu aile kavramını kelimenin tam anlamıyla alt-üst ediyor.

22 / 50 İşte birbirinden ilginç o fotoğraflar...

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32 / 50 Dünyanın en kötü ebeveynleri!

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