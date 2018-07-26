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Bu nasıl moda? Bakan bir daha baktı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 26.07.2018 09:25 | Son Güncelleme

Dikkat çekmek için sınırları zorlamaya devam eden moda dünyası bazen öyle tasarımlara imza atıyor ki insanlar gördükleri kıyafet ve aksesuarların gerçekliğini sorgular hale geliyor.

İşte gözleri kanatan o tasarımlar...

Bu modaya kimse anlam veremiyor!

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Moda dünyası hep değişmeye ve bizi şaşırtmaya devam ediyor.
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Moda evlerinin başlarındaki tasarımcılar her sezon yaratıcılıklarını bir üst seviyeye taşımak için uğraşırken bazen ortaya oldukça garip kıyafet ve aksesuarlar çıkabiliyor.
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İşte en garip kıyafet ve aksesuarlardan bazıları…
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Anahtar Kelimeler:
tasarım moda aksesuar

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