HABER

Bu nasıl tarz? Onu gören şaşıp kaldı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 20.04.2018 11:23 | Son Güncelleme

45 yaşındaki Phoebe Price, sokak tarzıyla görenleri şaşkına çevirdi.

Ünlü oyuncu transparan pantolonunun içine giydiği tanga ile sokakta köpeğini gezdirdi.

Transparan kıyafette sınır tanımadılar

1 / 43

Beverly Hills'te köpeğini gezdirirken objektiflere takılan Phoebe Price, tarzıyla tüm bakışları üzerine çekti.
2 / 43

Phoebe Price, transparan pantolonunun içine giydiği kırmızı tanga ile sokakta kimseyi umursamadan yürüdü.
3 / 43

Chochella tarzıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu, çoğu zaman güvendiği kalçalarını sergilemekten çekinmiyor.
4 / 43

İşte 45 yaşında Phoebe Price'ın kendine olan güvenini gözler önüne serdiği o anlar...
5 / 43

6 / 43

7 / 43

8 / 43

9 / 43

10 / 43

11 / 43

12 / 43

13 / 43

14 / 43

15 / 43

16 / 43

17 / 43

18 / 43

19 / 43

20 / 43

52 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry son derece cesur ve seksi bir kıyafetle geceye katıldı.
21 / 43

Berry, Reem Acra imzalı bordo, tül detaylı transparan elbisesi ile oldukça şıktı.
22 / 43

Halle Berry’nin straplez elbisesi, proporsiyonuna da oldukça uygun. Minyon tipli bir kadın olan Berry, seksapaliteyi de dozunda bırakarak, bir kez daha kendine hayran bıraktı.
23 / 43

Gecenin en şık kadınları arasında yer alan Halle Berry, yaşına rağmen düzgün fiziğiyle genç mankenlere taş çıkardı.
24 / 43

25 / 43

27 yaşındaki seksi model siyah elbisesiyle güzelliğini ve cesaretini konuşturdu.
26 / 43

'UNUTTUĞUN BİR ŞEY VAR MI?'

'UNUTTUĞUN BİR ŞEY VAR MI?'
Tamamen dantel bir elbise giydiği için iç çamaşırı belli olan, içine de sutyen giymeyi tercih etmeyen Stella Maxwell, bütün gözleri üzerine çekmeyi başardı. DailyMail'de de haber olan Stella'ya, 'Unuttuğun bir şey var mı?' sorusu yöneltildi.
27 / 43

27 yaşındaki Belçikalı model, bu zamana kadar gerçekleştirdiği en büyük başarılarını şöyle sıralamıştı: Son dönemdeki en büyük başarım Victoria’s Secret meleği olmak. Ayrıca Maxim dergisi tarafından da ‘en seksi kadın’ unvanını aldım. Bunlar benim için dönüm noktaları.
28 / 43

GÜZELLİK TAVSİYESİ

GÜZELLİK TAVSİYESİ
Stella Maxwell’in dermatoloğundan bu basit tavsiye, göz ardı ettiğimiz ama artık gözümüzün içi gibi bakmamız gerekenlerden olmalı: “Su iç, yatmadan önce makyajını temizle ve güne başlarken ya da gün içerisinde terleyene kadar egzersiz yap.”
29 / 43

Victoria’s Secret’ın modeli Stella Maxwell, “O olmadan yaşayamam” dediği bakım ürünü olarak “Hindistan Cevizi Yağı”nın adını geçiriyor.
30 / 43

Seksi modelin en güçlü güzellik sırrı: Salatalık suyu içmesi...
31 / 43

İŞTE STELLA'NIN INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI

İŞTE STELLA'NIN INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI
32 / 43

33 / 43

34 / 43

35 / 43

36 / 43

37 / 43

38 / 43

39 / 43

40 / 43

41 / 43

42 / 43

43 / 43

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
transparan Tarz

En Çok Okunan Haberler

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran 2018 seçiminde cumhurbaşkanlığına kimler aday oldu?

24 Haziran 2018 seçiminde cumhurbaşkanlığına kimler aday oldu?

Yine çok iddialı! Kimse ondan gözünü alamadı

Yine çok iddialı! Kimse ondan gözünü alamadı

Dubai'nin zenginlerine bir de böyle bakın

Dubai'nin zenginlerine bir de böyle bakın

Antartika'daki dev cismin sırrı çözülemiyor

Antartika'daki dev cismin sırrı çözülemiyor

Herkesin içinde ilişkiye girdiler

Herkesin içinde ilişkiye girdiler

Osmanlı'da hastalıklar buraya hapsediliyordu

Osmanlı'da hastalıklar buraya hapsediliyordu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.