Hiç birinin canavardan farkı yok! Derin mavinin korkunç yüzü

Bilim insanları ve denizciler tarafından büyük bir merakla araştırmaya devam edilen deniz canlıları, büründükleri şekille alışılan balık türlerinden oldukça farklı görünüşe sahipler. Bunun en büyük kanıtı ise Rus balıkçının çektiği fotoğraflar.

Derin mavinin en garipleri

1 / 47 Rus balıkçı Roman Fedortsov'un fotoğrafladığı bu canlılar, derin mavinin gizemini koruyan bölgelerinden nasıl yaratıkların çıkabileceğinin küçük bir kanıtı.

2 / 47 Tek gözlü ya da hiç gözleri olmayan bir balıkla karşılaşabileceğiniz bu karelerde 'uzaylı' olabileceğini düşüneceğiniz canlılarla da karşılaşacaksınız.

3 / 47 İşte derin mavinin ilk kez göreceğiniz birbirinden ilginç canlıları...

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