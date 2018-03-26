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Hiç birinin canavardan farkı yok! Derin mavinin korkunç yüzü

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 26.03.2018 09:36 | Son Güncelleme

Dünyanın yüzde 70'inin sularla kaplı olduğunu biliyoruz. İçinde bilmediğimiz binlerce canlı türünü barından okyanusların insanlar tarafından sadece yüzde 5'i keşfedildi. Geri kalan yüzde 65'lik kısım ise hala daha gizemini korumaya devam ediyor.

Bilim insanları ve denizciler tarafından büyük bir merakla araştırmaya devam edilen deniz canlıları, büründükleri şekille alışılan balık türlerinden oldukça farklı görünüşe sahipler. Bunun en büyük kanıtı ise Rus balıkçının çektiği fotoğraflar.

Derin mavinin en garipleri

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Rus balıkçı Roman Fedortsov'un fotoğrafladığı bu canlılar, derin mavinin gizemini koruyan bölgelerinden nasıl yaratıkların çıkabileceğinin küçük bir kanıtı.
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Tek gözlü ya da hiç gözleri olmayan bir balıkla karşılaşabileceğiniz bu karelerde 'uzaylı' olabileceğini düşüneceğiniz canlılarla da karşılaşacaksınız.
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İşte derin mavinin ilk kez göreceğiniz birbirinden ilginç canlıları...
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Anahtar Kelimeler:
deniz deniz canlıları balık okyanus

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