Hiç birinin canavardan farkı yok! Derin mavinin korkunç yüzü

Bilim insanları ve denizciler tarafından büyük bir merakla araştırmaya devam edilen deniz canlıları, büründükleri şekille alışılan balık türlerinden oldukça farklı görünüşe sahipler. Bunun en büyük kanıtı ise Rus balıkçının çektiği fotoğraflar.
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