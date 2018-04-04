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Bu ne hal? Ünlü yıldızı tanımak mümkün değil

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 04.04.2018 10:22 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü yıldız Blanca Blanco, ilkbaharıın tadını çıkarmak için plajda kısa bir yürüyüşe çıktı.

Sahilde dolaşmak için seçtiği kıyafetlerse görenleri hayret içinde bıraktı.

Blanca Blanco sahnede!

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37 yaşındaki yarı çıplak oyuncu üzerine aldığı ceketin altına ilginç bir şort giymişti.
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Oldukça bakımsız ve salaş görünümü ile akıllarda unutulmaz bir görüntü bırakan Blanca Blanco, diğer insanları umursamadan sahilde rahatça dolaştı.
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Fiziğine olan güvenini bir kez daha gözler önüne seren Blanca, kendisini çeken objektifleri de umursamadı.
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İşte dünyaca ünlü oyuncunun en yalın haliyle sahilde dolaştığı o anlar...
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ÜNLÜ OYUNCU YAŞADIĞI YERE GERİ DÖNDÜ!

ÜNLÜ OYUNCU YAŞADIĞI YERE GERİ DÖNDÜ!
Oyuncu Blanca Blanco Sundance Festival için Utah Park City'e gitmişti. Buz gibi havada kumsalda görünütlenerek cesaretiyle şaşırtmıştı.
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Blanco Blanca yaşadığı yere geri döndü ve çarşamba günü Los Angeles'taki Malibu sahillerinde görüntülendi.
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37 yaşındaki seksi yıldız üstündeki çiçek desenli mayosuyla göz kamaştırdı. Mayodaki kızıl, gri ve siyah renklerin kontrastı dikkat çekiyor.
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Sahilde gezinirken bir an pembe terliklerini yerden alıp yön değiştirerek yumuşak kumları seyre daldı.
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Blanco 37. yaş gününde evinin balkonunda üstsüz bir şekilde elinde kahve fincanıyla görüntülenmişti. Blanca Blanco'nun yakalandığında üstünde sadece kahverengi uzun bir ceket ve don vardı.
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Blanca Blanco manzarayı izlerken eğildiğinde göğüslerinin bir kısmı gözükmüştü. Oyuncunun buz gibi havada bu derece rahat olması ve yarı çıplak görüntüleri ülkenin gündemine oturmuştu.
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BLANCA BLANCO BALKONDA YARI ÇIPLAK

BLANCA BLANCO BALKONDA YARI ÇIPLAK
Pazartesi günü ABD'nin Utah şehrindeki evinin balkonuna, kahve içmek için çıkan Blanco'nun üzerinde sadece önü açık hardal rengi bir ceket ve iç çamaşırı vardı.
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HAVA SIFIRIN ALTINDAYDI

HAVA SIFIRIN ALTINDAYDI
Sıcaklığın sıfırın altında olduğu havada bu şekilde balkona çıkan Blanco'nun fotoğrafları çok konuşuldu.
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ALTIN KÜRE'DEKİ KIRMIZI TERCİHİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

ALTIN KÜRE'DEKİ KIRMIZI TERCİHİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Blanco geçtiğimiz ay düzenlenen Golden Globe ödüllerinde giydiği kırmızı elbise ile çok konuşulmuştu. Hem cesur elbisesi hem de herkes sektördeki tacizi protesto etmek için siyah giyerken yaptığı renk seçimi ile eleştirilerin odağı haline gelmişti.
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Yeni yıl planları ve hazırlıklarının sürdüğü şu günlerde ABD'li oyuncu Blanca Blanco'dan cesur bir hareket geldi.
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Yeni yıl hazırlıklarını bırakıp kendisini süslemeye karar veren Blanca Blanco, Malibu'da Christmas temalı bir çekim yaptı.
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36 yaşındaki oyuncu bu çekimlerde oldukça cesurdu.
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Çırılçıplak kamera karşısına geçen ABD'li oyuncu kendisini ağaç gibi süsledi.
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Bedeninde sansürlemek istediği bölümleri ise ağaç süsleriyle kapattı.
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İşte ünlü oyuncu Blanca Blanco'nun o cesur fotoğrafları...
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Blanca Blanco sahil plaj

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