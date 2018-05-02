Bu olay Ankara'da yaşandı! 71 bin adet taş atıp çaya girdiler

Vatandaşlar yağmur yağdıracağına inandıkları taşları dualarla çaya bıraktı.

Ankara'da yağmur duası

1 / 7 Uruş Mahallesi'ndeki Süvari Çayı kıyısında bir araya gelenler, önce yöresel bir yemek olan "kapama" yaptı.

2 / 7 Ardından vatandaşlar din görevlileriyle çay kıyısında ve çaya girerek yağmur duası etti.

3 / 7 Vatandaşlar yağmur yağdıracağına inandıkları taşları da dualarla çaya bıraktı.

4 / 7 Eski Uruş Belediye Başkanı Osman Şefik Karlıdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu geleneğin ilçede çok uzun zamandır devam ettiğini belirterek, "71 bin dualı taş çaya bırakıldı.

5 / 7 Yapılan yağmur duası ve kılınan namazın ardından duamıza iştirak edenlere beldemizin meşhur yemeklerinden 'kapama' ikram edildi.

6 / 7 Kapama geleneği de çok eskilere dayanıyor. Bu güzel geleneğimizi sürdürerek, gelecek kuşaklara aktarılması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." dedi.