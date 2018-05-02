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Bu olay Ankara'da yaşandı! 71 bin adet taş atıp çaya girdiler

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 02.05.2018 03:03 | Son Güncelleme

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde vatandaşlar yağmur duası etti.

Vatandaşlar yağmur yağdıracağına inandıkları taşları dualarla çaya bıraktı.

Ankara'da yağmur duası

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Uruş Mahallesi'ndeki Süvari Çayı kıyısında bir araya gelenler, önce yöresel bir yemek olan "kapama" yaptı.
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Ardından vatandaşlar din görevlileriyle çay kıyısında ve çaya girerek yağmur duası etti.
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Vatandaşlar yağmur yağdıracağına inandıkları taşları da dualarla çaya bıraktı.
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Eski Uruş Belediye Başkanı Osman Şefik Karlıdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu geleneğin ilçede çok uzun zamandır devam ettiğini belirterek, "71 bin dualı taş çaya bırakıldı.
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Yapılan yağmur duası ve kılınan namazın ardından duamıza iştirak edenlere beldemizin meşhur yemeklerinden 'kapama' ikram edildi.
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Kapama geleneği de çok eskilere dayanıyor. Bu güzel geleneğimizi sürdürerek, gelecek kuşaklara aktarılması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." dedi.
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(AA)
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Ankara Beypazarı yağmur duası çay taş

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