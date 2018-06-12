Bu otelde kalıp grip olana 16 bin lira verilecek

Grip Oteli adını verdikleri otelde 10 gün boyunca ağırlayacakları kişilerin gönüllü olarak gribe yakalanmalarını isteyen bilim insanları, bunu kabul eden kişilere yaklaşık 16 bin lira ödeyecek.
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