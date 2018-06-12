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Bu otelde kalıp grip olana 16 bin lira verilecek

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.06.2018 09:47 | Son Güncelleme

ABD'deki Saint Louis Üniversitesi araştırmacıları, buldukları grip aşısını denemek için gönüllü grip olacak kişiler arıyor.

Grip Oteli adını verdikleri otelde 10 gün boyunca ağırlayacakları kişilerin gönüllü olarak gribe yakalanmalarını isteyen bilim insanları, bunu kabul eden kişilere yaklaşık 16 bin lira ödeyecek.

Konfor uzmanı kadın sadece yatarak senede 400 bin TL kazanıyor

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ABD'nin Missouri eyaletinde Saint Louis Üniversitesinden bilim insanları, grip aşılarının etkisi hakkında daha kapsamlı araştırma yapabilmek için "Uzun Kalım Araştırma Birimi", diğer adıyla Grip Oteli'ni kurdu.
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KONAKLAYANLAR BİLEREK GRİBE YAKALANACAK

KONAKLAYANLAR BİLEREK GRİBE YAKALANACAK
Otel, bilerek isteyerek gribe yakalanacak gönüllülere ev sahipliği yapacak. Önceden aşı ya da placebo yapılacak katılımcılar, daha sonra virüslere maruz bırakılacak.
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10 GÜN İÇİN 16 BİN LİRA ALACAKLAR

10 GÜN İÇİN 16 BİN LİRA ALACAKLAR
Konaklama ve yol masrafları için 3 bin 500 dolar (15 bin 800 TL) ödeme yapılacak gönüllüler, 10 gün boyunca otelde karantina altında takip edilecek.
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Standart otel özelliklerine sahip tesiste, gönüllülerle ilgilenecek hemşireler de bulunacak. Bilim adamları, Grip Oteli'ndeki ilk çalışmayı altı ay içinde yapmayı planlıyor.
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YATARAK 400 BİN DOLAR KAZANIYOR!

YATARAK 400 BİN DOLAR KAZANIYOR!
İngiltere'de yaşayan Ieva Baradouska "konfor uzmanı". İşinin içeriği ise çalıştığı firmanın ürettiği yatakların kalitesini deneyimlemek.
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Ieva Baradouska, bu yataklarda uyuyor ve firmaya yatakların kalitesine, rahat olup olmadığına dair bilgiler veriyor.
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Firma ona göre Baradouska'nın verdiği bilgiler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapıyor ya da yapmıyor.
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SÜREKLİ SEYAHAT EDİYOR

SÜREKLİ SEYAHAT EDİYOR
Ieva Baradouska, çocuk yataklarını da test ediyor ve "Uykunun işyerinde aktif olarak teşvik edildiği meslek benim mesleğim" diyor.
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Baradouska, iş gereği yeni ürünler denemek için Singapur, ABD ve Japonya gibi pek çok ülkeye de seyahat ediyor.
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İşte o seyahatler sırasında sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar...
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Anahtar Kelimeler:
ABD otel grip

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