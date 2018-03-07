'Bu partiye oy veren herkesle seks yapacağım' demişti

İtalya'da bir hafta önce düzenlenen genel seçimlerde, kendi istediği partiye oy veren seçmenlerle ilişkiye gireceğini söyleyen model Paola Saulino'nun İtalyan hükümeti tarafından seçimi etkilemesin diye engellendiği ortaya çıktı.

O ülkede gündem oldu! Seçim için ilişki teklifine yasaklı engel...

1 / 14 Model kısa süre önce bir köpeğin saldırısına uğrayarak tanınmaz hale gelmişti.

2 / 14 2017 Aralık'ta düzenlenen referandumda halk yüzde 59 oy oranıyla 'hayır' demişti.

3 / 14 Saulino bir hafta önceki seçimde de benzer bir teklifte bulundu.

4 / 14 İtalyan basınında yer alan habere göre, mizahi şekilde daha önceki seçimleri etkilediği yorumu yapılan cinsel içerikli film yıldızı için önlem alındı.

5 / 14 İtalyan hükümetinin seçimler öncesinde Saolino'nun bu şekilde bir vaadinin üzerine modelin Instagram hesabını kapattığı ortaya çıktı.

6 / 14 Saulino geçen sene köpek saldırısına uğrayarak bu hale gelmişti.

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