Bu pozlar olay oldu! İç çamaşırı nerede?

Derin yırtmaçlarıyla vücudundaki tüm dövmelerini sergileyen Kerry Katona, iç çamaşırı giymeyi tercih etmeyince gecede zor anlar yaşadı. Öyle k, güzel isim eteğini kontrol edemeyince frikik vermekten dahi kurtulamadı.

Frikik vermekten kurtulamadı!

1 / 76 Kısa sarı saçlarıyla görmeye alışkın olduğumuz isim, bu kez uzun kızıl saçlarıyla dikkat çekti.

2 / 76 Katıldığı gecelerde her zaman çılgın ve iddialı olmayı başaran Kerry, yine kendine güvenen tavrıyla geceye damga vurmayı başardı.

3 / 76 Kerry'nin özgüvenli hali iddialı elbisesini her ne kadar ikinci plana itmiş olsa da, elbisesindeki derin yırtmaç bu durumu değiştirmeye kararlıydı.

4 / 76 Yürürken zaman zaman rüzgar sebebiyle zor anlar yaşayan Kerry, eblsesinin kontrolünü kaybedince frikik vermekten kurtulamadı.

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10 / 76 Big Brother evine doğru ilerlerken stüdyoyu selamlayan Courtney, merdivenlerde eteğinin düşmesiyle rezil oldu.

11 / 76 İç çamaşırı giymeyen 35 yaşındaki yarışmacı, herkesin ortasında çırılçıplak kaldı.

12 / 76 Hızlıca yere düşen eteğine uzanan Courtney, bedenini kapatmaya çalışsa da bir süre başarılı olamadı.

13 / 76 Talihsiz kazanın sosyal medyaya yansımasıyla olay ardı arkası kesilmeyen yorumlar silsilesini de beraberinde getirdi.

14 / 76 Kameraların kayda alamadığı fakat stüdyo fotoğrafçısı tarafından saniye saniye kaydedilen görüntüler pek çok kişi için şovun bir parçası olarak görüldü.

15 / 76 Bazı kullanıcılarsa Courtney'in bu kazayı dikkat çekmek için bilinçli olarak yaptığını söyledi.

16 / 76 İzleyiciler eteğinin düşmesini önceden planladığını söyledikleri Courtney'i şimdiden çok sahte buldu.

17 / 76 İşte canlı yayınlanan programda yaşananlar...

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22 / 76 BİKİNİ ÜSTÜNÜN KURBANI OLDU Bikini üstünün kurbanı olan güzel aktrist Michelle Rodriguez, dalgalarla oynamak isterken kontrolsüzce koşmaya başlayınca olanlar oldu.

23 / 76 Bir anda bikinisi açılan Michelle Rodriguez, frikik vermekten kurtulamadı.

24 / 76 ÇOK UTANDI Talihsiz kazanın ardından utanan güzel aktrist, ilk olarak çevresini kontrol ederek birilerinin kendisini görüp görmediğinden emin olmaya çalıştı.

25 / 76 O farkında olmasa da flaşlar onun için çoktan patlamıştı bile...

26 / 76 FRİKİK VERMEMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTI! 24 yaşındaki moda bloggerı ve manken Lisa Opie geçtiğimiz akşam Miami'de düzenlenen bir davete katıldı. Opie, cesaretiyle görenleri kendine hayran bıraktı.

27 / 76 Geceye mavi renkli kıyafetiyle katılan Opie meraklı bakışları üzerinde topladı.

28 / 76 Ünlü manken, derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti.

29 / 76 İddialı seçimiyle tüm gözleri üzerine toplayan Opie’nin elbise içindeki rahat tavırları da dikkatlerden kaçmadı.

30 / 76 Lisa Opie, bol dekolteli kıyafetine rağmen frikik vermemeye gayret gösterdi.

31 / 76 İşte ünlü modelin geceye damga vurmasını sağlayan o kıyafeti.

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