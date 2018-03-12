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Yüz binlerce beğeni yağdı! Bu pozları çok kıskandırdı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.03.2018 07:36 | Son Güncelleme

Sevgilisi Jeremy Paris ile birlikte Tayland tatiline gitti.

Kelly Brook, renkli tatil görüntülerini İnstagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Kelly Brook'un renkli tatili

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İngiliz model Kelly Brook sevgilisiyle çıktığı Tayland tatilinden renkli kareleri sosyal medyada paylaştı.
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38 yaşındaki paylaşımları hayranlarından yüz binlerce beğeni aldı.
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İşte Kelly Brook'un sosyal medyadaki o paylaşımları...
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Kelly Brook'tan itiraf

Kelly Brook'tan itiraf
Birbirinden iddialı kıyafetler ve cesur pozlarla adından her zaman söz ettirdi.
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Bahsettiğimiz kişi İngiliz model Kelly Brook'tan başkası değil!
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40 yaşına yaklaşan Brook'un özgüveni ve kendine olan saygısı artık her zamankinden daha yüksek.
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Now Dergisi'ne konuşan Brook, artık her zaman mükemmel görünmeye çalışmadığını söyledi.
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YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI
Ünlü manken ve oyuncu Kelly Brook, Bodrum'da yaptığı kısa bir detoks tatilinin ardından soluğu Fransa'da almıştı
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Bir süre önce nişanlısından ayrılan Brook, yeni bir aşka yelken açtı.
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Ünlü model sevilisi Jeremy Parisi ile tatil yapıyor.
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Çift romantik karelerini Instagram'dan paylaşıyor...
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Anahtar Kelimeler:
Kelly Brooke Tatil sosyal medya

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