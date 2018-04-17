Bu pozu olay oldu

Bella Hadid'in Coachella tatili sosyal medyada olay oldu. Sadece bikini altıyla havuza giren güzele sevenleri kayıtsız kalamadı.

Bella Hadid yine olay yarattı

1 / 122 Güzel model Bella Hadid bu kez de sosyal medya paylaşımıyla olay yarattı.

2 / 122 Tüm dünyanın yakından takip ettiği ve yaptıklarına kayıtsız kalamadığı güzelin üstsüz görüntüsü çok konuşuldu.

3 / 122 Elleriyle sansürlediği üstsüz fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşınca takipçilerinin büyük beğenisini topladı.

4 / 122 Bella Hadid'den sonra sıra onda! 44 yaşındaki Kate Moss ile 22 yaşındaki Gigi Hadid, birlikte objektif karısına geçti.

5 / 122 Moss ve Hadid'e erkek model Jordan Barrett'ın da eşlik ettiği çekim, daha basına yansır yansımaz "bu poz efsane oldu" diye yorumlandı.

6 / 122

7 / 122

8 / 122

9 / 122

10 / 122

11 / 122

12 / 122 BU KEZ KIZ KARDEŞİYLE POZ VERDİ Dünyanın en büyük moda evleriyle sözleşme yaptıklarını gösteren bir çekime katılan kardeşler Vogue için kamera karşısındaydı.

13 / 122 21 yaşındaki Gigi ve 21 yaşındaki Bella Hadid çekimlerle ne kadar güçlü olduklarını gözler önüne serdi.

14 / 122 Siyah beyaz fotoğraflarda çıplak poz veren kardeşlerin saf güzelliği hayranlarını bir kez daha büyüledi.

15 / 122

16 / 122

17 / 122 Bella Hadid, şu sıralar Paris Moda Haftası'nda defileden defileye koşturuyor.

18 / 122 Ama vakit bulduğunda da takipçilerini mutlu edecek paylaşımlar yapmaktan geri kalmıyor.

19 / 122 21 yaşındaki model, dün sabah siyah seksi iç çamaşırlarıyla bir fotoğrafını paylaştı.

20 / 122 Kakülleri ve topuz yaptığı saçlarıyla son derece seksi görünüyordu Bella...

21 / 122 Paylaşıma kısa süre içinde yüz binlerce beğeni yağdı.

22 / 122 Kısa süre sonra ise fotoğrafın beğeni sayısı 1 milyonu aştı.

23 / 122 17 milyona yaklaşan takipçi sayısıyla Bella, kısa süre sonra bir kare daha paylaştı.

24 / 122 Yüzünün yakın çekim bir görüntüsünü paylaşan Hadid, bu paylaşımıyla da beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

25 / 122 Gigi Hadid'in küçük kardeşi olan Bella, 1996, California doğumlu.

26 / 122 Bella, 2016 yılında 'Yılın Modeli' seçilmişti.

27 / 122 The Weeknd ile bir buçuk yıllık fırtınalı bir aşk yağayan Bella'nın hayatında ise son bir senedir kimse yok.

28 / 122

29 / 122

30 / 122

31 / 122

32 / 122

33 / 122

34 / 122

35 / 122

36 / 122 Paris Moda Haftası'nda Alexandre Vauthier İlkbahar-Yaz kreasyonu için podyuma çıkan Bella Hadid, göğüs dekolteli bluzun azizliğine uğradı.

37 / 122 21 yaşındaki dünyaca ünlü model, göğsünün açılmasına aldırmadan podyumda yürüyüşünü tamamladı.

38 / 122

39 / 122

40 / 122

41 / 122

42 / 122

43 / 122

44 / 122

45 / 122

46 / 122

47 / 122

48 / 122 Toplam 61 bin 300 TL'ye mal olan bir kombinle sokağa çıkan Bella Hadid her zamanki gibi dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

49 / 122 Sokak stiliyle de bakışları üzerine çekmeyi başaran Bella Hadid'in üzerindeki en değerli parça ise elindeki minik çantaydı.

50 / 122 Bu seçimiyle stiline pop ruhu yansıtmayı başaran Bella Hadid'in çantasının fiyatı 50 bin TL.

51 / 122 Bella Hadid'in üzerindeki diğer parçaların fiyatlarını pahalıdan ucuza doğru sıralayacak olursak; kürk 7 bin 300 TL, pantolon 3 bin 170 TL, ayakkabıları ise 820 TL.

52 / 122 Bella Hadid'in diğer sokak kombinleri...

53 / 122

54 / 122

55 / 122

56 / 122

57 / 122

58 / 122

59 / 122 GÖZLER BELLA HADID'DEN BAŞKA BİR ŞEY GÖRMÜYOR Birbirinden güzel ayakkabıları sergilemek için poz veren sansasyonel figür, giydiği mayo ile uzun bacaklarını sergiledi.

60 / 122 AYAKKABILARA KİMSE BAKMIYOR Oldukça sade şekilde kamera karşısına geçen Bella Hadid, cesur tavırlarıyla ayakkabıları gölgede bıraktı.

61 / 122 Marka, Bella Hadid sayesinde çağdaş ve tutkulu hal alan çekimlerin büyük yankı uyandıracağı görüşünde.

62 / 122 İşte o çekimlerden bir kaç kare...

63 / 122

64 / 122

65 / 122 EN POPÜLERLERİ O SEÇİLDİ AMA... 21 yaşındaki ünlü model, 28 dergi kapağını süsledi ve 2017 yılının en popüler kapak kızı olmayı başardı.

66 / 122 'KAMERALAR ÖNÜNDE HALA ÇOK RAHATSIZIM' Ancak Bella Hadid, hala kariyerinde kendine güven kazanmaya çabaladığını iddia ediyor.

67 / 122 Bella, Daily Telegraph gazetesine şunları söyledi: "Hala video kameralar karşısında çok rahatsızım. Bu yüzden onu anlamaya çalışıyorum, çevremde insanlarlayken artık kendinden emin olmaya başladım, herkesle arkadaş oldum. Bu bir kamera olmasa da kameranın arkasındaki kişiyle ilgili. Çevrenizdeki insanlarla rahatça dolaştığınızda, bu kadar gergin olmamayı ve gülümsemeyi öğreniyorsunuz."

68 / 122 GELECEKTE KAMERA ARKASINDA GÖREV ALABİLİR Modellik kariyerinin yanı sıra, Gigi Hadid'in küçük kız kardeşi olan Bella, arkadaşı Kendall Jenner ile "Keeping Up with The Kardashians" programında gözüktü. Ancak modelin çekimde rahatsız olması gelecekte kameranın arkasına geçmesine neden olabilir.

69 / 122 'KENDİMİ GÜVENLİ HİSSETMİYORUM' Modellik kariyerinin başlamasından önce New York'taki Parsons School of Design'da kaydolduğu bir fotoğraf dersine katılan Bella şöyle söylemişti:

70 / 122 "Sanırım gelecekte yeniden fotoğraf çekmeye başlayacağım, öncelikle bir hobi olarak, ama belki bir kariyer de olabilir. Çünkü kamera önünde kendimi hiç güvenli ve iyi hissetmiyorum.

71 / 122 Bella Hadid'in büyük beğeni toplayan çekimlerinden bazı kareler...

72 / 122

73 / 122

74 / 122

75 / 122

76 / 122

77 / 122

78 / 122

79 / 122

80 / 122

81 / 122

82 / 122

83 / 122

84 / 122

85 / 122

86 / 122

87 / 122

88 / 122

89 / 122

90 / 122

91 / 122

92 / 122

93 / 122

94 / 122

95 / 122

96 / 122

97 / 122

98 / 122

99 / 122

100 / 122

101 / 122

102 / 122

103 / 122

104 / 122

105 / 122

106 / 122

107 / 122

108 / 122

109 / 122

110 / 122

111 / 122

112 / 122

113 / 122

114 / 122

115 / 122

116 / 122

117 / 122

118 / 122

119 / 122

120 / 122

121 / 122