Bu resimde ilk ne gördünüz? Bu test karakterinizi ortaya çıkaracak

Sanal alemde yayılan bu görsellerle yapılan testler size kişiliğinizle ilgili kendinizin dahi fark etmediği bazı özelliklerinizi fark etme fırsatı sunacak.

Bu test karakterinize dair çok şey söylüyor

1 / 17 Bu resimde ilk genç kadını fark ediyorsanız; iyimser ve az da olsa düşüncesiz birisiniz. Kendinizi mutlu bir insan olarak görüyorsunuz.

2 / 17 Eğer yaşlı kadını gördüyseniz; büyük bir yaşam tecrübesine sahipsiniz. Hayatta karşınıza çıkan problemleri bütün açılardan düşünüp değerlendirebiliyorsunuz.

3 / 17 Kafatası. Gerçekçi bir yapınız var ve olaylar karşısında kötümser birisiniz.Aynaya bakan kadın. Kullanılmaya açık bir saflığınız var. Problemleri tespit etmekte genelde başarısızsınız.

4 / 17 Ördek. Beyninizin sağ tarafını kullanıyorsunuz. Daha insancıl ve yufka yürekli bir yapınız var.Tavşan. Beyninizin sol tarafı daha baskın. Duygulardan çok mantığınızla hareket ediyorsunuz.

5 / 17 Merdivenleri tırmanan kedi. Detaylara dikkat etmiyorsunuz. Düzensiz ve toy bir yapınız var.Merdivenlerden inen kedi. Sezgileriniz çok kuvvetli. Detayları fark ediyor ve onları dikkatlice analiz ederek problemlerin üstesinden geliyorsunuz.

6 / 17 Bu resime baktığınızda ilk önce hangi hayvan dikkatinizi çekiyor?

7 / 17 Kedi Bu seçim sizin işe gidip gelme konusunda ne kadar gönülsüz olduğunuzu gösteriyor. Bir an önce günü bitirip, evinizde rahat kanepenizin üzerinde favori televizyon programınızı izlemenin ya da kitap okumanın hayalini kuruyorsunuz.

8 / 17 Köpek Resimde ilk önce köpek dikkatinizi çektiyse; sevdiklerinizin desteğini her zaman arkanızda hissediyorsunuz. Her türlü problemi çözmeye hazırsınız.

9 / 17 Aslan Karşı konulmaz birisiniz. İnsanları her zaman size çeken ve etkileyen bir yanınız var ve bu size hem saygı duyulmasını hem de kıskanılmanızı sağlıyor. Ancak bu özelliğiniz zaman zaman kibire neden oluyor.

10 / 17 At Eğer resimde ilk önce at dikkatinizi çektiyse; bu sıralar özgürlüğünüzün kısıtlandığını ve sınırlandığınızı hissediyorsunuz. Sakinleşmeye ve belki de küçük bir ara vermeye ihtiyacınız var.

11 / 17 Kuğu Önce kuğuyu gördüyseniz sizden mutlusu yok, çünkü aşıksınız. Çevrenizdeki her şey size harika görünüyor. Hayattan en fazla keyif aldığınız dönemdesiniz.

12 / 17 Penguen Eğer resimde bir penguen görüyorsanız zengin hayal gücünüzü sorgulamanın vakti gelmiş demektir. Çünkü bu resimde bir penguen yok. Hayal gücünüzün sınırsızlığı sizi ilk defa tanıyan herkeste bir kafa karışıklığına neden oluyor.

13 / 17 KİŞİLİĞİNİN EN GÜÇLÜ YANINI BUL Elinde 4 tane yumurta ve 10'lu bir yumurta kutusu var. Yumurtaları kutuya hangi şekilde dizerdin? Yukarıdaki 4 alternatiften birini seç sana en kuvvetli kişilik özelliğini söyleyelim.

14 / 17 Alternatif A : Eğer bu şekilde zikzak olarak dizmeyi seçtiyseniz en güçlü yönünüz yaratıcılığınız. Devamlı yeni fikirler üretir ve asla aynı şeyi uzun süre yapamazsınız. Onlarca farklı görevi aynı anda yerine getirebilen ve daima dikkatleri üzerinde toplamayı başaran birisiniz.

15 / 17 Alternatif B : Eğer bu şekilde bütün yumurtaları tek bölgede toplamayı tercih ettiyseniz en güçlü yönünüz mantığınız ve analitik zekanız. Bir şeyleri organize etmek için doğmuşsunuz. En zor işlerin altından bile azminiz ve sistemli çalışmanız sayesinde kalkabilirsiniz.

16 / 17 Alternatif C : Eğer şekildeki gibi dengeli bir biçimde yumurtaları dizdiyseniz en güçlü özelliğiniz esnekliğiniz. Her türlü zorlukların arasında rahatlıkla manevra yapabilir ve küçük oyunlarla bu zorlukları bertaraf etmesini bilirsiniz. Yeni şeyler öğrenmeye ve kendinizi geliştirmeye açık birisiniz.