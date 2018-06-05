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Bu tabloyu gören uğramadan geçemiyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.06.2018 07:55 | Son Güncelleme

Van Erciş karayolu güzergahındaki gelincik tarlalarını gören aracını durdurmadan edemiyor.

Yolcuların uğrak noktası haline gelen bölgede ortaya çıkan görüntüler akıllara kazınacak cinsten.

Van'da gelincik şöleni

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Van Erciş karayolu güzergahında bulunan boş tarlalarda açan rengarenk gelincikler tablo gibi bir görüntü oluşturuyor.
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Van Erciş karayolu güzergahında bulunan boş tarlalarda açan gelincikler ve mor çiçekler görsel şölen sunuyor.
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Kırmızı renkleri ve narin duruşlarıyla yoldan geçenleri ilgisini çeken gelincikler, adeta ziyaretçileri davet ediyor.
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Yoldan geçen vatandaşlar yol kenarında rengarenk tarlalarda fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor.
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Anahtar Kelimeler:
Van Erciş gelincik

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