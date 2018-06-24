1946'dan bugüne hangi ilginç vaatler verildi, seçim şarkıları hayatımıza nasıl girdi, açık oturumlarda neler konuşuldu... Sorularımızı soralım, cevaplara bakalım ve şöyle bir seçim tarihi hafızamızı yoklayalım...

Bu testi çözerek seçim hafızanızı yoklayın!

1 / 25 1) "Kim ne veriyorsa 5 lira fazlasını veriyorum" diyerek seçim vaatlerine farklı bir boyut kazandırmış siyasetçimiz hangisidir? A) Turgut Özal B) Süleyman Demirel C) Tansu Çiller D) Cem Uzan

2 / 25 2) Genel seçimler, referandumlar, yerel seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimi... Çok partili hayata geçilen 1946'dan sonra sizce 24 Haziran'da Türkiye kaçıncı kez sandığa gitmiş olacak? A) 43 B) 45 C) 49 D) 51

3 / 25 3) Aşağıdakilerden hangisi vatandaşa seçim vaadi olarak sunulmamıştır? A) Mazot 1 lira olacak. B) Üniversite sınavı kaldırılacak. C) Futboldan ofsayt kuralı çıkarılacak. D) Herkes uçakla yolculuk yapabilecek.

4 / 25 4) Türk siyasi tarihinin en etkili propagandalarından biri olarak gösterilen Demokrat Parti'nin 'Yeter! Söz Milletindir' afişini ilk gördüğünde Celal Bayar afişi tasarlayan Selçuk Milar'a hangi soruyu sormuştur? A) Sence bu el doğru mu kullanılmış? B) Renkler biraz soluk olmamış mı? C) Slogan biraz sert değil mi? D) Yazıyı küçültüp eli büyütmesek mi?

5 / 25 5) 1950'li yıllara damgasını vurmuş siyasetçilerden olan Osman Bölükbaşı, bir seçim öncesi memleketi Kırşehir'deki mitinginde yaklaşık kaç saat konuşarak bir rekora imza atmıştır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9

6 / 25 6) Seçim meydanlarında ilk kez şarkı kullanan siyasi parti hangisidir? A) AP B) CHP C) CKMP D) TİP

7 / 25 7) 1973 seçim dönemi Ali Yapışkan'ın seslendirdiği Ak Günler şarkısı hangi partinin seçim müziği olmuştur? A) CHP B) MHP C) AP D) MSP

8 / 25 8) Meydanlarda seçim otobüslerine yer verilmesi fikri ilk olarak hangi siyasetçi eşinden çıkmıştır? A) Nazmiye Demirel B) Mevhibe İnönü C) Rahşan Ecevit D) Berrin Menderes

9 / 25 9) 1970'li yıllarda ilk olarak bir seçim öncesi Unuttun Bizi Süleyman adlı şarkıyı söyleyerek Demirel'i ve partisini ağır biçimde eleştiren fakat bir sonraki seçim öncesinde de Komüniste Kanma Zühtü diye bir parçayı seslendirerek bu kez Demirel'i yücelten ünlü sanatçımız kimdir? A) Ajda Pekkan B) Öztürk Serengil C) Erol Büyükburç D) Nil Burak

10 / 25 10) 1973'te düzenlenecek genel seçimler öncesi hangi büyük hata yapılmıştır? A) Binlerce seçmenin oy kullanacağı okul talimatla tadilata alınmıştır. B) Seçim tarihi yanlışlıkla Cuma günü olarak belirlenmiştir. C) Oy pusulasında parti logoları yanlış basılmış, milyonlarca pusula çöpe gitmiştir. D) Balıkesir'e gönderilmesi gereken pusulalar yanlışlıkla Bolu'ya gönderilmiştir.

11 / 25 11) 12 Eylül darbesinden sonra Demirel'in perde arkasından destekleriyle kurulan Büyük Türkiye Partisi'nin 1983 seçimlerinden hemen önce kapatılması sonucu genel başkan Ali Fethi Esener kapanan partisi için hangi yorumda bulunmuştur? A) Sorun yok yenisini açarız. B) Bu parti içimize sinmemişti zaten. C) Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. D) Millet bu kararı unutmaz.

12 / 25 12) 1983 seçimleri öncesi TRT'de parti genel başkanlarının katıldığı açık oturumda Özal ve rakipleri hangi tartışmayla damga vurmuştur? A) Asgari ücreti arttırırım, arttıramazsın B) Köprüyü satarım, satamazsın C) Askerliği kısaltırım, kısaltamazsın D) Fabrikalar açarım, açamazsın

13 / 25 13) 1991'de çok etkin bir seçim kampanyası yürüten Refah Partisi'nin televizyon reklamlarında aşağıdaki karakterlerden hangisi yer almamıştır? A) Çevreci bir genç kız B) Kepenk kapatan bir esnaf C) Maaşıyla geçinemeyen bir memur D) Dışlanmış bir hayat kadını

14 / 25 14) 1991 seçimleri öncesi Fransız bir reklamcıyla anlaşan ANAP, Fransız reklamcının kendi deyimleriyle olaya 'Fransız kalması' sonucu kampanyayı yürütmesi için soluğu hangi ünlü Yeşilçam figürünün yanında almıştır? A) Türker İnanoğlu B) Kartal Tibet C) Yavuz Turgul D) Atıf Yılmaz

15 / 25 15) Dombra'nın Recep Tayyip Erdoğan'a uyarlanmasını rahmetli Erol Olçok, Erdoğan'a ilk kez dinlettiğinde nasıl bir tepki almıştır? A) Bu şarkıda çok fazla Erdoğan geçiyor. B) Şarkı epey ritmik olmuş. C) Süresi biraz uzun tutulmuş. D) Milliyetçiler de bu şarkıyı fazlasıyla tutacaktır.

16 / 25 1) CEVAP B: Süleyman Demirel, 1991 Genel Seçimleri öncesi bu vaadiyle öne çıktı. Sözün muhatabı ise tütün üreticileri idi. Demirel, tütün destek alımları vakti geldiği zaman kim ne veriyorsa ben beş bin lira fazlasını vereceğim diyerek rakiplerini saf dışı etmeyi düşündü. 2) CEVAP C: 1946'dan itibaren Türkiye'de 19 genel seçim, 15 yerel seçim, 7 referandum ve 1 cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere toplamda 42 seçim yapıldı. Yani 24 Haziran'da Türkiye 43. Kez sandık başında.

17 / 25 3) CEVAP D: Cem Uzan 2007 seçimleri öncesi unutulmaz 'Mazot 1 lira olacak' vaadini verirken aynı kampanyada üniversite sınavının kaldırılacağı vaadini de öne sürdü. 2002 seçimleri öncesinde ise Cumhuriyet Tarihi'nin en enteresan vaatlerinden biri LDP ve Besim Tibuk'tan geldi. Halkımızın kanayan yarası, halkı küfre teşvik eden ofsayt illetini iktidara gelirsek kaldıracağız diyen Tibuk seçimlere farklı bir soluk getirdi.

18 / 25 4) CEVAP C: Demokrat Parti'nin efsaneleşen daha sonra birçok merkez sağ partisine ilham veren slogan ve afişini tasarlayan Selçuk Milar, Celal Bayar'a ilk kez gösterdiğinde Bayar "Bu slogan biraz sert olmamış mı" tepkisini verdi. Fakat Selçuk Milar, Bayar'ı ikna etti ve bu afiş Türk siyasi tarihine geçti. 5) CEVAP D: 1950'li yılların daimi muhalif ve bağımsız vekili Osman Bölükbaşı memleketi Kırşehir'de seçim öncesi yaptığı mitinginden yaklaşık 9 saat konuşarak geçilmesi çok zor bir rekora imza attı.

19 / 25 6) CEVAP D: 1965 yılında bir miting alanında Tülay German'ın seslendirdiği Yarının Şarkısı adlı eseri kullanan Türkiye İşçi Partisi şarkı kullanan ilk parti oldu. 7) CEVAP A: Bülent Ecevit'in başkanlığa seçilmesiyle yeni bir hava yakalayan CHP 1973 kampanyası boyunca dönemin popüler şarkılarını kullandı. Bunlar arasında Şenay'ın Hayat Bayram Olsa, Sev Kardeşim gibi şarkıları vardı. Daha enteresanı yıllar sonra rakibi olacak AK Parti'nin adını çağrıştıran Ak Günler'in de o dönem CHP'nin en popüler seçim şarkılarından biri olması oldu.

20 / 25 8) CEVAP C: Seçim meydanlarına platform ve sahne kurulmasının o dönem zor ve yorucu olduğunu düşünen Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, seçim otobüsü fikrini ilk ortaya süren isimlerden biri oldu. 9) CEVAP B: Dönemin popüler ve önemli oyuncularından Öztürk Serengil ilk olarak 1973'te Unuttun Beni Zalim şarkısını Unuttun Bizi Süleyman olarak değiştirip söyledi. AP iktidarı ve Demirel'i ağır eleştiren bu şarkının ardından bir sonraki seçimde ise Komüniste Kanma Zühtü'yü söyleyen Serengil, bu kez Demirel'in yanındaydı.

21 / 25 10) CEVAP B: 1973 genel seçimleri öncesi yapılan bir hata Türk siyasi tarihine geçti. 12 Ekim 1973 olarak açıklanan seçim tarihinin cuma gününe denk geldiği sonradan fark edildi ve bu tarih 14 Ekim olarak değiştirildi. 11) CEVAP C: 12 Eylül darbesinin ardından kurulan Adalet Partisi'nin devamı olarak kurulan Büyük Türkiye Partisi'nin de askeri yönetim tarafından kapatılması sonucu genel başkan Ali Fethi Esener kapanış konuşmasında "Vatana millete hayırlı uğurlu olsun" dedi. Hüsamettin Cindoruk'a göre radyoda bu konuşmayı dinleyen Demirel bir metre havaya zıpladı ve "B planımızı devreye sokalım" dedi.

22 / 25 12) CEVAP B: 1983 seçimleri öncesinde askeri yönetimin hesaba katmadığı lider Özal ve partisi ANAP oldu. TRT'de düzenlenen açık oturuma katılan Turgut Özal ve rakipleri Turgut Sunalp ile Necdet Calp arasında enteresan bir 'köprüyü satarım, satamazsınız, öyle bir satarız ki' tartışması yaşandı ki bu an siyasi tarihin en renkli karelerinden biri oldu.

23 / 25 13) CEVAP D: 1990'lı yıllardaki seçimlerde seçmenlerin yoğun ilgisini gören Refah Partisi 1991 seçimleri öncesi hazırladığı televizyon reklamlarında toplumun çeşitli kesimlerinden karakterlere yer verdi. Bunlar arasında çevreci genç kız, dışlanmış hayat kadını ve kepenk kapatmış esnaf da vardı.

24 / 25 14) CEVAP A: 1991'de önemli seçim kampanyaları yürütmüş Fransız bir reklamcıyla anlaşan Mesut Yılmaz ve ANAP hayal kırıklığına uğradı. Mesut Yılmaz'ın eli çenesinde gülerek çekilmiş pozunun jilet reklamı denilerek ciddiye alınmaması sonucu Yılmaz, daha önce Özal'la da çalışan Türker İnanoğlu'na kampanyayı yürütmesi için teklif götürdü.