Bu tişörtte kaç delik var? Cevabı duyunca çok şaşıracaksınız

İşte düşünme ve mantığınızı kullanma becerilerinizi sorgulayabileceğiniz yoğun ilgi gören o sorular...

Bu soruların cevabı herkesi şoke ediyor

1 / 26 İnterneti kasıp kavuran bu resimde doğru yanıtı verebilen yok denecek kadar az! Görüntüye dikkatlice bakın. Bu tişörtte sizce kaç delik var? İyi düşünün, sonucuna şaşıracaksınız!

2 / 26 Bu fotoğrafta bir yanlışlık var! Sizce hata nerede? Dikkatlice bakın...

3 / 26 Bir adam yanında silah, çanta ve teyiple ölü bulunuyor. Polis teypteki son kaydı dinlemek için "Play" tuşuna bastığında, "Bu hayattan çok yoruldum artık acımı sonlandırmak istiyorum" diyen bir ses ve hemen peşinden silah sesi duyuyor.

4 / 26 Ancak polisler bunun intihar değil bir cinayet olduğunu düşünüyor. Ses kaydına rağmen polisler bunun bir cinayet olduğunu neden düşündü?

5 / 26 Fotoğrafı ters çevirdiğimizde sorunun gözlerde olduğunu fark ediyoruz; ters çevriliyken gözler normal geliyor halbuki!

6 / 26 Bu tişörtte 2 değil 8 farklı delik var. Kollar, boyun, alt kısım ve önde açılan iki delik...

7 / 26 Ve arka yüzde de eş ölçülerde iki delik daha...

8 / 26 Eğer adam intihar etmişse teypteki kaseti nasıl geri sarabildi. Polisler "Play" tuşuna basınca ses kaydı en başından başlamıştı.

9 / 26 Bilimsel çalışmalar bulmacaların ve zeka testlerinin beyin fonksiyonlarının çalışmasını desteklediğini gösteriyor. Görsel yanılgı ile bazı bulmacaların cevabı ise insanı neredeyse 'dumura' uğratıyor. Sizce balonlardan hangisi tavana daha yakın duruyor?

10 / 26 Charlie'nin Melekleri filminin karakterleriyle oluşturulan matematik işlemlerinde son sırada soru işareti yerine hangi sayı gelmeli? (cevapları 9'uncu kareden itibaren başlıyor)

11 / 26 Resimdeki bilardo toplarından hangi üçüyle en üstteki eşitlik sağlanır? (Her top yalnızca bir kere kullanılabilir)

12 / 26 Resime 15 kibrit çöpü ekleyerek birbirine tamamen eşit 4 alan oluşturun. (Kibrit çöplerini kırmak yasak)

13 / 26 Resimdeki sıralamaya göre soru işareti yerine hangi şablon gelmeli?

14 / 26 Resimdeki meyve işlemlerinde soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?

15 / 26 İki tane kibrit çöpü eklyerek eşitliği doğru hale getirin.

16 / 26 Numaralı resimlerden hangisi diğerlerinden farklı?

17 / 26 Hangi silindirin boyu daha uzun?

18 / 26 Balonların tümü tavana aynı seviyede yakın. Ancak göz yanılmasıyla bazı balonların daha önde olduğu hissine kapılmış olabilirsiniz.

19 / 26 Yanıt: 19

20 / 26 Yanıt: 30

21 / 26 Bütün bölümler eşit.

22 / 26 Her defasında en alt sıradaki toplar 180 derece çevrilip üst sıraya yerleştirilir. Sıradaki şablon sağdan ikinci gibi olur.

23 / 26 Yanıt: 15

24 / 26 3 ve 5 in kenarlarına birer kibrit daha eklenirse eşitlik doğru olur.

25 / 26 Resimlerden hepsi sağ el, sadece 4 numaradaki sol el.