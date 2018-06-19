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Bu tweet'lere gülmemek imkansız

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 19.06.2018 13:48 | Son Güncelleme

Twitter kullanıcıları yaptığı benzetme ve tespitlerle takipçilerini güldürmeye devam ediyor.

İşte haftanın en komik tweetleri...

Bu tweet'lere gülmeden edemeyeceksiniz

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komik Tweet

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