Bu ülkelerde çalışanlar en yüksek maaşı alıyor

Ayrıca gelecekte daha parlak bir kariyere sahip olmak isteyen nitelikli kişiler, yurt dışı iş imkanlarını, maaş durumlarını ve sosyal statülerini ülkelere göre kıyaslayarak değerlendiriyor.

En yüksek maaş veren ülkeler belli oldu!

1 / 22 OECD olarak bilinen Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, her yıl ülkelerin ekonomik durumu, halkın refah düzeyi ve sosyal gelişmişlikleri üzerine araştırmalar yapıyor ve raporlar yayınlıyor.

2 / 22 Bu raporun üst sıralarında yer alan ülkeler, çalışanlarının özlük hakları başta olmak üzere her türlü maddi ve sosyal imkanlarını gözeterek üretimin hızlı bir şekilde devam etmesini sağlıyor. Bu düzende çalışanların maaşları da tatmin edici seviyede oluyor. Son yapılan araştırmaya göre en yüksek maaşla çalışanların bulunduğu ülkeler şu şekilde:

3 / 22 Fransa Yüksek maaş standartlarının yanı sıra çalışma saatlerinin de çok önemli olduğunu belirtmek gerekiyor. Yani az çalışıp çok para kazandıran ülkeler ve işler, bu listede en üst sıralarda yer alıyor.

4 / 22 Fransa, yaklaşık 29 bin dolarla yıllık maaş geliri en yüksek olan ülkeler arasında bulunuyor. Ayrıca çalışma saatleri de dünya standartlarının altında bulunuyor.

5 / 22 İsveç İskandinav ülkelerinin refah düzeyi ve ekonomik koşullarının çok iyi olduğunu söylemeye gerek yok.

6 / 22 Bu ülkeler arasında İsveç'in ayrı bir yer var. İsveç'te yıllık ortalama gelir 30 bin dolar seviyelerinde.

7 / 22 Kanada Eğitim ve sağlık hizmetlerinin ücretsiz olduğu Kanada'da bir çalışan yılda ortalama 31 bin dolar kazanıyor.

8 / 22 Haftalık çalışma saatleri de 36 saat civarında.

9 / 22 Avusturya

10 / 22 Dünyanın en büyük 12. ekonomisine sahip bu ülkede, yıllık maaş ortalaması 32 bin dolar.

11 / 22 Almanya

12 / 22 Sanayi devi Almanya, ekonomisi çok güçlü olan ülkelerden. Yıllık ortalama gelir 32 bin doları geçebiliyor.

13 / 22 İsviçre

14 / 22 Sahip olduğu şartlarla "ütopik" bir ülke olmaya doğru giden İsviçre'de yıllık maaş ortalaması 36 bin dolara kadar çıkabiliyor.

15 / 22 Norveç

16 / 22 Kuzeyin bu küçük ülkesinde çalışanlar hayatından genelde memnun. 34 bin dolarlık ortalama gelir bunu gösteriyor.

17 / 22 Lüksemburg

18 / 22 Avrupa'nın ekonomi ve finans başkenti Lüksemburg'da yılda ortalama 39 bin dolar kazanabilirsiniz.

19 / 22 Amerika Birleşik Devletleri

20 / 22 Dünya devi ABD'de yıllık çalışan maaşı ortalama 42 bin dolar seviyelerinde.

21 / 22 Avustralya