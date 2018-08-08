Bu ülkelerde çalışanlar en yüksek maaşı alıyor

Ayrıca gelecekte daha parlak bir kariyere sahip olmak isteyen nitelikli kişiler, yurt dışı iş imkanlarını, maaş durumlarını ve sosyal statülerini ülkelere göre kıyaslayarak değerlendiriyor.
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