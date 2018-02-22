Bu uygulamalar her telefona lazım: Ücretsiz indirin!

İşte telefonlara yüklenmesi bedava olan ve mutlaka görmeniz gereken uygulamalar..
Yüklemeyenler dikkat!
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Snapseed
Google tarafından geliştirilmiş eksiksiz ve profesyonel bir fotoğraf düzenleyicidir.
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Boomerang
İnstagram Bomerang son dönemlerin trendleri arasında yer alıyor. Bomerang, kullanıcıların 1 saniye ve kendini tekrar eden paylaşımlar yapabileceği bir ortam sunuyor.
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Snapchat
Snapchat sayesinde kullanıcılar 1-10 sn süreli video, fotoğraf çekebilir. Kullanıcının fotoğraf ve videolarını 24 saat süreli olarak hikayesinde yayımlayabilmesini sağlayan uygulama.
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Spotify
Spotify bir müzik veri akışı sistemidir. Sony, EMI, Universal gibi dünyaca ünlü plak şirketlerine kayıtlı, seçilmiş müziklerin, herhangi bir kısıtlama olmadan dinlenmesini sağlıyor.
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WhatsApp
WhatsApp geçtiğimiz yıllarda birçok ülkede en çok indirilen iPhone ve Android uygulaması oldu. Bu uygulama kullanıcıların birbirleriyle mesajlaşmalarını, dosya ve konum göndermelerini sağlıyor.
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NPR One
NPR One, uygulaması uluslararası baz istasyonlarına bağlantı seçeneği ile Dünya genelinde radyo dinleme ve haberlere erişme seçenekleri sunan bir uygulamadır.
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Prisma
Android telefonunuzla çektiğiniz fotoğraflara farklı efektler uygulayarak, bambaşka bir boyut kazandırma imkanı sunan bir uygulama.
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Bitmoji
Bitmoji kendi avatarınızı oluşturmanıza izin verir. Bu uygulama sayesinde kendinizi çeşit çeşit eğlenceli durumun içine koyabilirsiniz.
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Shazam
Shazam dinlediğiniz müziği tanımlamak amacıyla geliştirilmiş bir uygulamadır.
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Pokémon Go
Bir zamanların efsane çizgi filmi Pokemon bu uygulama sayesinde artık sanal hayata uygulandı. Bu uygulama ile çevrenizde bulunan pokemonları toplayabilirsiniz. Ancak ülkemizde uygulama henüz indirilemiyor.
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Venmo
PayPal'ın sahip olduğu uygulamalardan biri olan Venmo akıllı telefonunuz aracılığıyla sosyal ağlardaki tanıdıklarınızla para alışverişi yapmanızı sağlıyor.
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Messages
Bu uygulamayı kullanarak Twitter üzerinden gerçekleştirdiğiniz mesajlaşmaları zahmetsizce takip edebiliryorsunuz.
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Signal
Signal, Android, iOS ve masaüstü için yazılmış, kullanıcıların metin, fotoğraf ve video mesajları uçtan uca şifreleyerek göndermelerini ve Signal kullanıcıları arasında şifreli telefon görüşmeleri yapmalarını sağlayan bir yazılımdır.
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NYT Cooking
New York Times tarafından yayınlanan NYT Cooking, kolay bir yemek isteyenler için yapılmış. Uygulama çok sayıda yemek tarifi sunuyor.
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Retrica
Retrica günümüzün Popüler selfie ve fotoğraf efekt uygulamasıdır.
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Gboard
Gboard Google tarafından iOS platformu için hazırlanmış klavye uygulamasıdır. Gboard ile klavye üzerinden gif, emoji, etiket, video, hava durumu, maç skoru, yakındaki restorantları gibi çeşitli içerikleri arayabilir, paylaşabilirsiniz.
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Smash Hit
Smash Hit metal bilyeler ile karşınıza çıkan cam duvarları ve objeleri kırarak ilerleyeceğiniz bir oyundur.
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White Noise
White Noise eğer uyku problemleri yaşıyorsanız size yardımcı olacak bir mobil sağlık uygulamasıdır.
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Google Translate
Google Translate, 57 farklı dil arasında anında çeviri sağlayan bir çeviri hizmetidir.
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Breathe
Breathe uygulaması derin soluk alıp verebilmeniz için size yol gösterir ve her gün nefes alma egzersizi yapmak için zaman ayırmanızı hatırlatır.
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Burly Men At Sea
Bury Men at Sea, 20. yüzyılda yaşamış üç balıkçının hikayesinin anlatısının ön planda olduğu bir oyun.
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Amazon Alexa
Alexa ABD merkezli ve amazon.com tarafından yönetilen bir internet şirketidir. Diğer web sitelerinin web trafikleriyle ilgili bilgi veren bir uygulama olarak tasarlanmıştır.
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Quik
GoPro'nun resmi video düzenleme uygulamasıdır. Quik ile videolara çeşitli filtreler, arka plan müzikleri, çerçeveler ekleyebilir, kırpma gibi işlemleri de kolaylıkla yapabilirsiniz.
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Mint
Mint, yakınınızda bulunan kişilerle tanışmanızı sağlayan bir sohbet uygulamasıdır.
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Day One
Day One, günlük tutmak veya Facebook, Tumblr, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmak için detaylı hikayeler yazmak isteyenlerin ilgisini çekebilecek bir uygulama.
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Crashlands
Crashlands size oyunda ilerledikçe bonus puanı kazandırmak yerine, puanlarınızı oyun içinde işinize yarayacak şeylere dönüştürebileceğiniz ve çok sevilen oyun.
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Alto Mail
Alto Mail adlı eposta istemcisi sayesinde hem AOL hesaplarınıza hem de AOL hesapları dışında birçok eposta hesabınıza giriş yapabiliyorsunuz.
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Houseparty
Meerkat ekibinin arkasında olduğu yeni bir görüntülü grup sohbet uygulaması.
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Fast.com
Fast.com internet servis sağlayıcınızın yaklaşık hızını saniyeler içinde ölçmenizi sağlar.
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Nuzzel
Nuzzel, Facebook ve Twitter'da arkadaşlarınızın paylaştığı haberleri takip etmenizi sağlayan bir uygulama.
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Reddit
Reddit Conde Nast Digital şirketine ait bir sosyal haber sitesidir.
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Sorcery! 4
Android bir harita üzerinde rol yapma üzerine kurulu bir oyun.
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Tribe
Tribe arkadaşlarınızla ya da ailenizle görüntülü olarak mesajlaşmanızı sağlayan bir sohbet uygulaması.
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Microsoft Pix
Microsoft Pix kullanıcılara fotoğrafları üzerinde derin incelemeler yapmalarına olanak tanıyan bir Microsoft uygulaması.
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Mutlaka indirin: En iyi Android uygulamaları...
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Orbot Tor Proxy
Orbot Tor Proxy uygulaması ile Android cihazlarınızdan engelli web sitelerine erişebilir ve kişisel gizliliğinizi koruyabilirsiniz.
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Apple Music
Adından da anlaşıldığı gibi müzik uygulaması olan Apple Music,beğendiğiniz müzikleri temel alan liste ve albüm önerileri almanızı sağlar.
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Firefox
Firefox aynı masaüstü uygulaması gibi! Mozilla, verilerinizi nasıl topladığına dair bir ipucu veriyor ve uygulama güvenlik ayarlarıyla birlikte... Buna reklam ayarlarını değiştirme seçeneği de dahil.
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DeaDBeef Player
Müzik çalar uygulaması olan DeaDBeef Player uygulamasında online radyo da mevcut.
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Dolphin Tarayıcı
Android uygulaması olan Dolphin uygulaması internette daha hızlı dolaşmanızı sağlıyor, kendi zevkinize göre tasarlayabileceğiniz bir ana ekrana sahip. Ayrıca ses ve hareketlerle kontrol edebiliyorsunuz.
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Opera
Opera reklam engelleyicisi, sayfaları daha hızlı yüklemenize ve kotanızı gerçekten ilgilendiğiniz içerik için saklamanıza yardımcı olur.
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Opera mini
Opera mini uygulaması mobil tarayıcı uygulamalarından biri. Size tonlarca mobil verilerden tasarruf sağlıyor ve mobil reklamları engelliyor.
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Cookpad Recipes
Mutfakta vakit geçirmeyi sevenler için, yemek tarifleri ve incelemelerini bulabileceğiniz bir uygulama...
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Cooking Planner
Herhangi bir Android cihazından giriş yaptığınızda daha önceden kaydettiğiniz yemek tariflerini nereye giderseniz gidin bulabiliyorsunuz...
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Seamless
Yemek siparişi verebileceğiniz, kredi kartı ile ödeme yapabileceğiniz bir uygulama.
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Untappd
Bu uygulama etranızdaki kafe ve barları keşfetmenizi sağlar. Ayrıca beğendiğiniz yerlerin fotoğrafını paylaşıp yorum bırakabilirsiniz.
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Yelp
Size en yakın kafe, yeme içme, alışveriş yerlerini bulmanızı sağlıyor.
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Clue
Bayanlar için yapılan uygulamada, ne zaman regl olacağınızı ve ne zaman hamile kalacağınız gibi bilgileri takip edebiliyorsunuz.
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Eve by Glow
Kadın sağlığı hakkında bilgileri öğrenebileceğiniz, sağlık verilerini takip edebileceğiniz bir uygulama.
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Fitbit
Her gün kaç kalori aldığınızı ve harcadığınızı öğrenebileceğiniz,yoga gibi egzersizler bulabileceğiniz uygulama...
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My Asics Run Coaching
Kişiselleştirilmiş eğitim planınızı hazırlayabiliyorsunuz. Ayrıca fitness eğitiminizi en üst seviyeye kadar çıkartabiliyorsunuz.
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MyFitnessPal
Kalori sayacı olan uygulamada,yemeklerinizi gün boyunca kaydedebiliyorsunuz ve kaç kalori tükettiğinizi hesaplayabiliyorsunuz.
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Runtastic PRO Koşu
Fitness uygulaması koşu yürüyüş bisiklet, kayak gibi aktivitelerini takip ediyor.
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Runtastic Six Pack Ab Workout
Spor antremanı yapmanıza yardımcı olan uygulamada, erkek ve kadın avatarlar çeşitli karın egzersizlerini adım adım sizinle yapıyor...
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Bandcamp
Dünyanın her yerinde olan müziklere ulaşmanızı sağlıyor ve geniş kapsamlı şekilde size sunuyor. Böylece sevdiğiniz sanatçılardan sevdiğiniz şarkıları indirerek bir liste oluşturabiliyorsunuz.
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Pocket Casts
Kullanıcıların farklı podcast kanallarına abone olabilmelerine ve bu yayınları dinleyebilmelerine imkan sağlıyor.
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Slacker Radio
150' den fazla tarz ile kategorilenmiş radyo istasyonuna ulaşabileceğiniz, müziğin tadını çıkarabileceğiniz bir uygulama.
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Songkick Concerts
En sevdiğiniz şarkıcı veya müzik gruplarının konserlerini kaçırmamanızı sağlayan bir uygulama.
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Spotify
Müzik indirme uygulaması olarak, indirmek istediğiniz şarkıları arama kısmına yazarak dilediğiniz şekilde ulaşabilirsiniz.
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Stitcher Radio for Podcasts
Haber, komedi, spor talep üzerine istediğiniz haberlere ulaşabilirsiniz. Arayüzü biraz zor olsa da, Stitcher size hemen hemen her podcast ile bağlantı kuruyor.
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Any.do
Bu uygulamada yapacaklarınızı ajandanıza sürükle ve bırak yapabilirsiniz,Bir görevi kaydırarak yapılmış olarak işaretleyebilir ve cihazını sallayarak tamamlanmış görevlerinizi silebilirsiniz.
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EasilyDo
Unutkan tipseniz, EasilyDo kurtarıcınızdır. Uygulamayı bir sürü desteklenen sosyal ve takvim hizmetine bağladıktan sonra, birleştirilmiş bir gösterge tablasından basit işlemleri önerir.
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Evernote
Herhangi bir şeyi not almanızı sağlayan bir uygulama. Notlar herhangi bir şey olabilir (metin, görüntü, ses veya bir karışım) ve dizüstü bilgisayarlara düzenlenir.
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Inbox by Gmail
E-posta gelen kutunuz, iş ve kişisel hayatınızı kolaylaştırmalıdır. Ancak, önemli iletilerin önemsiz olanların arasında gözden kaçırılması bu rahatlığın strese dönüşmesine neden olabilir. Bu uygulama da bunu ortadan kaldırıyor...
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Mint
Yakınınızda bulunan kişilerle tanışmanın ve sohbet etmeyi sağlayan bir uygulama...
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Pushbullet
Pushbullet, telefonunuzdan bulmanın en kolay yolu olduğu için kendinize bir bağlantı veya resim e-postası göndermek zorunda kaldıysanız, Pushbullet sizin için. Basitçe söylemek gerekirse, bilgisayarınızla Android arasındaki eksik bağlantıdır.
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Wunderlist
Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kişinin fikirlerini, yapılacak işleri ve görülecek yerleri not etmesine yardımcı oluyor.
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Adobe Photoshop Express
Otomatik düzeltme ve filtrelerle fotoğraflarınızı daha iyi görünecek şekilde rötuşlamanızı sağlıyor. Ve resimlerinizin daha dikkat çekici olmasını sağlıyor.
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Autodesk Pixlr
Bu fotoğraf editörü sadece resim mozaikleri oluşturmaktan ziyade görüntülerinize bir dokunuş daha dokunaklı olması için sanatsal efektler ile düzenlemenizi sağlar.
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Flickr
Android cihazlar için hazırlanmış resmi Flickr uygulaması ile Flickr hesabınıza giriş yapabilir ve hesabınızla ilgili çeşitli işlemler gerçekleştirebilirsiniz.
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Google Photos
Fotoğraf ve videolarınız otomatik olarak yedeklenip organize edildiği için telefonunuzdaki depolama alanının tükenmesi gibi bir endişeye kapılmadan fotoğraf ve videolarınızı daha hızlı bulup paylaşabilirsiniz.
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PicsArt Photo Studio
Bu uygulama bir fotoğraf editörü olup, aynı zamanda kolaj oluşturucusu ve çizim aracı...
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Snapseed
Google'ın Android platformuna ücretsiz açtığı bir fotoğraf düzenleme uygulaması.
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Calibre Companion
CC, cihaz tabanlı kalibreli kütüphane düzenleyicisidir.
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Comics
Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bir çizgi roman uygulaması.
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ESPN
ESPN uygulaması çeşitli Amerikan spor liglerinden maç sonuçlarına ve videolara yer veriyor.