HABER

Bu uygulamalar her telefona lazım: Ücretsiz indirin!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 22.02.2018 08:26 | Son Güncelleme

Her gün yüzlerce uygulama geliştiriliyor; ancak birçoğundan haberimiz yok!

İşte telefonlara yüklenmesi bedava olan ve mutlaka görmeniz gereken uygulamalar..

Yüklemeyenler dikkat!

1 / 76

Snapseed

Snapseed
Google tarafından geliştirilmiş eksiksiz ve profesyonel bir fotoğraf düzenleyicidir.
2 / 76

Boomerang

Boomerang
İnstagram Bomerang son dönemlerin trendleri arasında yer alıyor. Bomerang, kullanıcıların 1 saniye ve kendini tekrar eden paylaşımlar yapabileceği bir ortam sunuyor.
3 / 76

Snapchat

Snapchat
Snapchat sayesinde kullanıcılar 1-10 sn süreli video, fotoğraf çekebilir. Kullanıcının fotoğraf ve videolarını 24 saat süreli olarak hikayesinde yayımlayabilmesini sağlayan uygulama.
4 / 76

Spotify

Spotify
Spotify bir müzik veri akışı sistemidir. Sony, EMI, Universal gibi dünyaca ünlü plak şirketlerine kayıtlı, seçilmiş müziklerin, herhangi bir kısıtlama olmadan dinlenmesini sağlıyor.
5 / 76

WhatsApp

WhatsApp
WhatsApp geçtiğimiz yıllarda birçok ülkede en çok indirilen iPhone ve Android uygulaması oldu. Bu uygulama kullanıcıların birbirleriyle mesajlaşmalarını, dosya ve konum göndermelerini sağlıyor.
6 / 76

NPR One

NPR One
NPR One, uygulaması uluslararası baz istasyonlarına bağlantı seçeneği ile Dünya genelinde radyo dinleme ve haberlere erişme seçenekleri sunan bir uygulamadır.
7 / 76

Prisma

Prisma
Android telefonunuzla çektiğiniz fotoğraflara farklı efektler uygulayarak, bambaşka bir boyut kazandırma imkanı sunan bir uygulama.
8 / 76

Bitmoji

Bitmoji
Bitmoji kendi avatarınızı oluşturmanıza izin verir. Bu uygulama sayesinde kendinizi çeşit çeşit eğlenceli durumun içine koyabilirsiniz.
9 / 76

Shazam

Shazam
Shazam dinlediğiniz müziği tanımlamak amacıyla geliştirilmiş bir uygulamadır.
10 / 76

Pokémon Go

Pokémon Go
Bir zamanların efsane çizgi filmi Pokemon bu uygulama sayesinde artık sanal hayata uygulandı. Bu uygulama ile çevrenizde bulunan pokemonları toplayabilirsiniz. Ancak ülkemizde uygulama henüz indirilemiyor.
11 / 76

Venmo

Venmo
PayPal'ın sahip olduğu uygulamalardan biri olan Venmo akıllı telefonunuz aracılığıyla sosyal ağlardaki tanıdıklarınızla para alışverişi yapmanızı sağlıyor.
12 / 76

Messages

Messages
Bu uygulamayı kullanarak Twitter üzerinden gerçekleştirdiğiniz mesajlaşmaları zahmetsizce takip edebiliryorsunuz.
13 / 76

Signal

Signal
Signal, Android, iOS ve masaüstü için yazılmış, kullanıcıların metin, fotoğraf ve video mesajları uçtan uca şifreleyerek göndermelerini ve Signal kullanıcıları arasında şifreli telefon görüşmeleri yapmalarını sağlayan bir yazılımdır.
14 / 76

NYT Cooking

NYT Cooking
New York Times tarafından yayınlanan NYT Cooking, kolay bir yemek isteyenler için yapılmış. Uygulama çok sayıda yemek tarifi sunuyor.
15 / 76

Retrica

Retrica
Retrica günümüzün Popüler selfie ve fotoğraf efekt uygulamasıdır.
16 / 76

Gboard

Gboard
Gboard Google tarafından iOS platformu için hazırlanmış klavye uygulamasıdır. Gboard ile klavye üzerinden gif, emoji, etiket, video, hava durumu, maç skoru, yakındaki restorantları gibi çeşitli içerikleri arayabilir, paylaşabilirsiniz.
17 / 76

Smash Hit

Smash Hit
Smash Hit metal bilyeler ile karşınıza çıkan cam duvarları ve objeleri kırarak ilerleyeceğiniz bir oyundur.
18 / 76

White Noise

White Noise
White Noise eğer uyku problemleri yaşıyorsanız size yardımcı olacak bir mobil sağlık uygulamasıdır.
19 / 76

Google Translate

Google Translate
Google Translate, 57 farklı dil arasında anında çeviri sağlayan bir çeviri hizmetidir.
20 / 76

Breathe

Breathe
Breathe uygulaması derin soluk alıp verebilmeniz için size yol gösterir ve her gün nefes alma egzersizi yapmak için zaman ayırmanızı hatırlatır.
21 / 76

Burly Men At Sea

Burly Men At Sea
Bury Men at Sea, 20. yüzyılda yaşamış üç balıkçının hikayesinin anlatısının ön planda olduğu bir oyun.
22 / 76

Amazon Alexa

Amazon Alexa
Alexa ABD merkezli ve amazon.com tarafından yönetilen bir internet şirketidir. Diğer web sitelerinin web trafikleriyle ilgili bilgi veren bir uygulama olarak tasarlanmıştır.
23 / 76

Quik

Quik
GoPro'nun resmi video düzenleme uygulamasıdır. Quik ile videolara çeşitli filtreler, arka plan müzikleri, çerçeveler ekleyebilir, kırpma gibi işlemleri de kolaylıkla yapabilirsiniz.
24 / 76

Mint

Mint
Mint, yakınınızda bulunan kişilerle tanışmanızı sağlayan bir sohbet uygulamasıdır.
25 / 76

Day One

Day One
Day One, günlük tutmak veya Facebook, Tumblr, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmak için detaylı hikayeler yazmak isteyenlerin ilgisini çekebilecek bir uygulama.
26 / 76

Crashlands

Crashlands
Crashlands size oyunda ilerledikçe bonus puanı kazandırmak yerine, puanlarınızı oyun içinde işinize yarayacak şeylere dönüştürebileceğiniz ve çok sevilen oyun.
27 / 76

Alto Mail

Alto Mail
Alto Mail adlı eposta istemcisi sayesinde hem AOL hesaplarınıza hem de AOL hesapları dışında birçok eposta hesabınıza giriş yapabiliyorsunuz.
28 / 76

Houseparty

Houseparty
Meerkat ekibinin arkasında olduğu yeni bir görüntülü grup sohbet uygulaması.
29 / 76

Fast.com

Fast.com
Fast.com internet servis sağlayıcınızın yaklaşık hızını saniyeler içinde ölçmenizi sağlar.
30 / 76

Nuzzel

Nuzzel
Nuzzel, Facebook ve Twitter'da arkadaşlarınızın paylaştığı haberleri takip etmenizi sağlayan bir uygulama.
31 / 76

Reddit

Reddit
Reddit Conde Nast Digital şirketine ait bir sosyal haber sitesidir.
32 / 76

Sorcery! 4

Sorcery! 4
Android bir harita üzerinde rol yapma üzerine kurulu bir oyun.
33 / 76

Tribe

Tribe
Tribe arkadaşlarınızla ya da ailenizle görüntülü olarak mesajlaşmanızı sağlayan bir sohbet uygulaması.
34 / 76

Microsoft Pix

Microsoft Pix
Microsoft Pix kullanıcılara fotoğrafları üzerinde derin incelemeler yapmalarına olanak tanıyan bir Microsoft uygulaması.
35 / 76

Mutlaka indirin: En iyi Android uygulamaları...
36 / 76

Orbot Tor Proxy

Orbot Tor Proxy
Orbot Tor Proxy uygulaması ile Android cihazlarınızdan engelli web sitelerine erişebilir ve kişisel gizliliğinizi koruyabilirsiniz.
37 / 76

Apple Music

Apple Music
Adından da anlaşıldığı gibi müzik uygulaması olan Apple Music,beğendiğiniz müzikleri temel alan liste ve albüm önerileri almanızı sağlar.
38 / 76

Firefox

Firefox
Firefox aynı masaüstü uygulaması gibi! Mozilla, verilerinizi nasıl topladığına dair bir ipucu veriyor ve uygulama güvenlik ayarlarıyla birlikte... Buna reklam ayarlarını değiştirme seçeneği de dahil.
39 / 76

DeaDBeef Player

DeaDBeef Player
Müzik çalar uygulaması olan DeaDBeef Player uygulamasında online radyo da mevcut.
40 / 76

Dolphin Tarayıcı

Dolphin Tarayıcı
Android uygulaması olan Dolphin uygulaması internette daha hızlı dolaşmanızı sağlıyor, kendi zevkinize göre tasarlayabileceğiniz bir ana ekrana sahip. Ayrıca ses ve hareketlerle kontrol edebiliyorsunuz.
41 / 76

Opera

Opera
Opera reklam engelleyicisi, sayfaları daha hızlı yüklemenize ve kotanızı gerçekten ilgilendiğiniz içerik için saklamanıza yardımcı olur.
42 / 76

Opera mini

Opera mini
Opera mini uygulaması mobil tarayıcı uygulamalarından biri. Size tonlarca mobil verilerden tasarruf sağlıyor ve mobil reklamları engelliyor.
43 / 76

Cookpad Recipes

Cookpad Recipes
Mutfakta vakit geçirmeyi sevenler için, yemek tarifleri ve incelemelerini bulabileceğiniz bir uygulama...
44 / 76

Cooking Planner

Cooking Planner
Herhangi bir Android cihazından giriş yaptığınızda daha önceden kaydettiğiniz yemek tariflerini nereye giderseniz gidin bulabiliyorsunuz...
45 / 76

Seamless

Seamless
Yemek siparişi verebileceğiniz, kredi kartı ile ödeme yapabileceğiniz bir uygulama.
46 / 76

Untappd

Untappd
Bu uygulama etranızdaki kafe ve barları keşfetmenizi sağlar. Ayrıca beğendiğiniz yerlerin fotoğrafını paylaşıp yorum bırakabilirsiniz.
47 / 76

Yelp

Yelp
Size en yakın kafe, yeme içme, alışveriş yerlerini bulmanızı sağlıyor.
48 / 76

Clue

Clue
Bayanlar için yapılan uygulamada, ne zaman regl olacağınızı ve ne zaman hamile kalacağınız gibi bilgileri takip edebiliyorsunuz.
49 / 76

Eve by Glow

Eve by Glow
Kadın sağlığı hakkında bilgileri öğrenebileceğiniz, sağlık verilerini takip edebileceğiniz bir uygulama.
50 / 76

Fitbit

Fitbit
Her gün kaç kalori aldığınızı ve harcadığınızı öğrenebileceğiniz,yoga gibi egzersizler bulabileceğiniz uygulama...
51 / 76

My Asics Run Coaching

My Asics Run Coaching
Kişiselleştirilmiş eğitim planınızı hazırlayabiliyorsunuz. Ayrıca fitness eğitiminizi en üst seviyeye kadar çıkartabiliyorsunuz.
52 / 76

MyFitnessPal

MyFitnessPal
Kalori sayacı olan uygulamada,yemeklerinizi gün boyunca kaydedebiliyorsunuz ve kaç kalori tükettiğinizi hesaplayabiliyorsunuz.
53 / 76

Runtastic PRO Koşu

Runtastic PRO Koşu
Fitness uygulaması koşu yürüyüş bisiklet, kayak gibi aktivitelerini takip ediyor.
54 / 76

Runtastic Six Pack Ab Workout

Runtastic Six Pack Ab Workout
Spor antremanı yapmanıza yardımcı olan uygulamada, erkek ve kadın avatarlar çeşitli karın egzersizlerini adım adım sizinle yapıyor...
55 / 76

Bandcamp

Bandcamp
Dünyanın her yerinde olan müziklere ulaşmanızı sağlıyor ve geniş kapsamlı şekilde size sunuyor. Böylece sevdiğiniz sanatçılardan sevdiğiniz şarkıları indirerek bir liste oluşturabiliyorsunuz.
56 / 76

Pocket Casts

Pocket Casts
Kullanıcıların farklı podcast kanallarına abone olabilmelerine ve bu yayınları dinleyebilmelerine imkan sağlıyor.
57 / 76

Slacker Radio

Slacker Radio
150' den fazla tarz ile kategorilenmiş radyo istasyonuna ulaşabileceğiniz, müziğin tadını çıkarabileceğiniz bir uygulama.
58 / 76

Songkick Concerts

Songkick Concerts
En sevdiğiniz şarkıcı veya müzik gruplarının konserlerini kaçırmamanızı sağlayan bir uygulama.
59 / 76

Spotify

Spotify
Müzik indirme uygulaması olarak, indirmek istediğiniz şarkıları arama kısmına yazarak dilediğiniz şekilde ulaşabilirsiniz.
60 / 76

Stitcher Radio for Podcasts

Stitcher Radio for Podcasts
Haber, komedi, spor talep üzerine istediğiniz haberlere ulaşabilirsiniz. Arayüzü biraz zor olsa da, Stitcher size hemen hemen her podcast ile bağlantı kuruyor.
61 / 76

Any.do

Any.do
Bu uygulamada yapacaklarınızı ajandanıza sürükle ve bırak yapabilirsiniz,Bir görevi kaydırarak yapılmış olarak işaretleyebilir ve cihazını sallayarak tamamlanmış görevlerinizi silebilirsiniz.
62 / 76

EasilyDo

EasilyDo
Unutkan tipseniz, EasilyDo kurtarıcınızdır. Uygulamayı bir sürü desteklenen sosyal ve takvim hizmetine bağladıktan sonra, birleştirilmiş bir gösterge tablasından basit işlemleri önerir.
63 / 76

Evernote

Evernote
Herhangi bir şeyi not almanızı sağlayan bir uygulama. Notlar herhangi bir şey olabilir (metin, görüntü, ses veya bir karışım) ve dizüstü bilgisayarlara düzenlenir.
64 / 76

Inbox by Gmail

Inbox by Gmail
E-posta gelen kutunuz, iş ve kişisel hayatınızı kolaylaştırmalıdır. Ancak, önemli iletilerin önemsiz olanların arasında gözden kaçırılması bu rahatlığın strese dönüşmesine neden olabilir. Bu uygulama da bunu ortadan kaldırıyor...
65 / 76

Mint

Mint
Yakınınızda bulunan kişilerle tanışmanın ve sohbet etmeyi sağlayan bir uygulama...
66 / 76

Pushbullet

Pushbullet
Pushbullet, telefonunuzdan bulmanın en kolay yolu olduğu için kendinize bir bağlantı veya resim e-postası göndermek zorunda kaldıysanız, Pushbullet sizin için. Basitçe söylemek gerekirse, bilgisayarınızla Android arasındaki eksik bağlantıdır.
67 / 76

Wunderlist

Wunderlist
Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kişinin fikirlerini, yapılacak işleri ve görülecek yerleri not etmesine yardımcı oluyor.
68 / 76

Adobe Photoshop Express

Adobe Photoshop Express
Otomatik düzeltme ve filtrelerle fotoğraflarınızı daha iyi görünecek şekilde rötuşlamanızı sağlıyor. Ve resimlerinizin daha dikkat çekici olmasını sağlıyor.
69 / 76

Autodesk Pixlr

Autodesk Pixlr
Bu fotoğraf editörü sadece resim mozaikleri oluşturmaktan ziyade görüntülerinize bir dokunuş daha dokunaklı olması için sanatsal efektler ile düzenlemenizi sağlar.
70 / 76

Flickr

Flickr
Android cihazlar için hazırlanmış resmi Flickr uygulaması ile Flickr hesabınıza giriş yapabilir ve hesabınızla ilgili çeşitli işlemler gerçekleştirebilirsiniz.
71 / 76

Google Photos

Google Photos
Fotoğraf ve videolarınız otomatik olarak yedeklenip organize edildiği için telefonunuzdaki depolama alanının tükenmesi gibi bir endişeye kapılmadan fotoğraf ve videolarınızı daha hızlı bulup paylaşabilirsiniz.
72 / 76

PicsArt Photo Studio

PicsArt Photo Studio
Bu uygulama bir fotoğraf editörü olup, aynı zamanda kolaj oluşturucusu ve çizim aracı...
73 / 76

Snapseed

Snapseed
Google'ın Android platformuna ücretsiz açtığı bir fotoğraf düzenleme uygulaması.
74 / 76

Calibre Companion

Calibre Companion
CC, cihaz tabanlı kalibreli kütüphane düzenleyicisidir.
75 / 76

Comics

Comics
Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bir çizgi roman uygulaması.
76 / 76

ESPN

ESPN
ESPN uygulaması çeşitli Amerikan spor liglerinden maç sonuçlarına ve videolara yer veriyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Uygulama akıllı telefon

En Çok Okunan Haberler

Ünlü türkücü lüks araçta yakalandı

Ünlü türkücü lüks araçta yakalandı

Erdoğan hakkında bomba iddia!

Erdoğan hakkında bomba iddia!

Esra Erol'un programında şok! Babası öz dayısı çıktı

Esra Erol'un programında şok! Babası öz dayısı çıktı

Son dakika! Merkel'den Suriye açıklaması

Son dakika! Merkel'den Suriye açıklaması

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Cinsel ilişkide cinayet soruşturmasında tutuklama

Cinsel ilişkide cinayet soruşturmasında tutuklama

Diğer Haberler
2 yıldır yumurtluyor! 14 yaşındaki çocuk doktorları şaşkına çevirdi

2 yıldır yumurtluyor! 14 yaşındaki çocuk doktorları şaşkına çevirdi

Müslüman düğününden şaşırtan görüntüler

Müslüman düğününden şaşırtan görüntüler

Şov yıldızının skandal görüntüleri internete sızdı!

Şov yıldızının skandal görüntüleri internete sızdı!

Farklı illerden peş peşe yola çıktılar, Afrin'e gidiyorlar

Farklı illerden peş peşe yola çıktılar, Afrin'e gidiyorlar

Köpeği timsaha böyle yem etti

Köpeği timsaha böyle yem etti

Böyle uğurlandılar...

Böyle uğurlandılar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.