Bu uygulamalar her telefona lazım: Ücretsiz indirin!

İşte telefonlara yüklenmesi bedava olan ve mutlaka görmeniz gereken uygulamalar..

Yüklemeyenler dikkat!

1 / 76 Snapseed Google tarafından geliştirilmiş eksiksiz ve profesyonel bir fotoğraf düzenleyicidir.

2 / 76 Boomerang İnstagram Bomerang son dönemlerin trendleri arasında yer alıyor. Bomerang, kullanıcıların 1 saniye ve kendini tekrar eden paylaşımlar yapabileceği bir ortam sunuyor.

3 / 76 Snapchat Snapchat sayesinde kullanıcılar 1-10 sn süreli video, fotoğraf çekebilir. Kullanıcının fotoğraf ve videolarını 24 saat süreli olarak hikayesinde yayımlayabilmesini sağlayan uygulama.

4 / 76 Spotify Spotify bir müzik veri akışı sistemidir. Sony, EMI, Universal gibi dünyaca ünlü plak şirketlerine kayıtlı, seçilmiş müziklerin, herhangi bir kısıtlama olmadan dinlenmesini sağlıyor.

5 / 76 WhatsApp WhatsApp geçtiğimiz yıllarda birçok ülkede en çok indirilen iPhone ve Android uygulaması oldu. Bu uygulama kullanıcıların birbirleriyle mesajlaşmalarını, dosya ve konum göndermelerini sağlıyor.

6 / 76 NPR One NPR One, uygulaması uluslararası baz istasyonlarına bağlantı seçeneği ile Dünya genelinde radyo dinleme ve haberlere erişme seçenekleri sunan bir uygulamadır.

7 / 76 Prisma Android telefonunuzla çektiğiniz fotoğraflara farklı efektler uygulayarak, bambaşka bir boyut kazandırma imkanı sunan bir uygulama.

8 / 76 Bitmoji Bitmoji kendi avatarınızı oluşturmanıza izin verir. Bu uygulama sayesinde kendinizi çeşit çeşit eğlenceli durumun içine koyabilirsiniz.

9 / 76 Shazam Shazam dinlediğiniz müziği tanımlamak amacıyla geliştirilmiş bir uygulamadır.

10 / 76 Pokémon Go Bir zamanların efsane çizgi filmi Pokemon bu uygulama sayesinde artık sanal hayata uygulandı. Bu uygulama ile çevrenizde bulunan pokemonları toplayabilirsiniz. Ancak ülkemizde uygulama henüz indirilemiyor.

11 / 76 Venmo PayPal'ın sahip olduğu uygulamalardan biri olan Venmo akıllı telefonunuz aracılığıyla sosyal ağlardaki tanıdıklarınızla para alışverişi yapmanızı sağlıyor.

12 / 76 Messages Bu uygulamayı kullanarak Twitter üzerinden gerçekleştirdiğiniz mesajlaşmaları zahmetsizce takip edebiliryorsunuz.

13 / 76 Signal Signal, Android, iOS ve masaüstü için yazılmış, kullanıcıların metin, fotoğraf ve video mesajları uçtan uca şifreleyerek göndermelerini ve Signal kullanıcıları arasında şifreli telefon görüşmeleri yapmalarını sağlayan bir yazılımdır.

14 / 76 NYT Cooking New York Times tarafından yayınlanan NYT Cooking, kolay bir yemek isteyenler için yapılmış. Uygulama çok sayıda yemek tarifi sunuyor.

15 / 76 Retrica Retrica günümüzün Popüler selfie ve fotoğraf efekt uygulamasıdır.

16 / 76 Gboard Gboard Google tarafından iOS platformu için hazırlanmış klavye uygulamasıdır. Gboard ile klavye üzerinden gif, emoji, etiket, video, hava durumu, maç skoru, yakındaki restorantları gibi çeşitli içerikleri arayabilir, paylaşabilirsiniz.

17 / 76 Smash Hit Smash Hit metal bilyeler ile karşınıza çıkan cam duvarları ve objeleri kırarak ilerleyeceğiniz bir oyundur.

18 / 76 White Noise White Noise eğer uyku problemleri yaşıyorsanız size yardımcı olacak bir mobil sağlık uygulamasıdır.

19 / 76 Google Translate Google Translate, 57 farklı dil arasında anında çeviri sağlayan bir çeviri hizmetidir.

20 / 76 Breathe Breathe uygulaması derin soluk alıp verebilmeniz için size yol gösterir ve her gün nefes alma egzersizi yapmak için zaman ayırmanızı hatırlatır.

21 / 76 Burly Men At Sea Bury Men at Sea, 20. yüzyılda yaşamış üç balıkçının hikayesinin anlatısının ön planda olduğu bir oyun.

22 / 76 Amazon Alexa Alexa ABD merkezli ve amazon.com tarafından yönetilen bir internet şirketidir. Diğer web sitelerinin web trafikleriyle ilgili bilgi veren bir uygulama olarak tasarlanmıştır.

23 / 76 Quik GoPro'nun resmi video düzenleme uygulamasıdır. Quik ile videolara çeşitli filtreler, arka plan müzikleri, çerçeveler ekleyebilir, kırpma gibi işlemleri de kolaylıkla yapabilirsiniz.

24 / 76 Mint Mint, yakınınızda bulunan kişilerle tanışmanızı sağlayan bir sohbet uygulamasıdır.

25 / 76 Day One Day One, günlük tutmak veya Facebook, Tumblr, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmak için detaylı hikayeler yazmak isteyenlerin ilgisini çekebilecek bir uygulama.

26 / 76 Crashlands Crashlands size oyunda ilerledikçe bonus puanı kazandırmak yerine, puanlarınızı oyun içinde işinize yarayacak şeylere dönüştürebileceğiniz ve çok sevilen oyun.

27 / 76 Alto Mail Alto Mail adlı eposta istemcisi sayesinde hem AOL hesaplarınıza hem de AOL hesapları dışında birçok eposta hesabınıza giriş yapabiliyorsunuz.

28 / 76 Houseparty Meerkat ekibinin arkasında olduğu yeni bir görüntülü grup sohbet uygulaması.

29 / 76 Fast.com Fast.com internet servis sağlayıcınızın yaklaşık hızını saniyeler içinde ölçmenizi sağlar.

30 / 76 Nuzzel Nuzzel, Facebook ve Twitter'da arkadaşlarınızın paylaştığı haberleri takip etmenizi sağlayan bir uygulama.

31 / 76 Reddit Reddit Conde Nast Digital şirketine ait bir sosyal haber sitesidir.

32 / 76 Sorcery! 4 Android bir harita üzerinde rol yapma üzerine kurulu bir oyun.

33 / 76 Tribe Tribe arkadaşlarınızla ya da ailenizle görüntülü olarak mesajlaşmanızı sağlayan bir sohbet uygulaması.

34 / 76 Microsoft Pix Microsoft Pix kullanıcılara fotoğrafları üzerinde derin incelemeler yapmalarına olanak tanıyan bir Microsoft uygulaması.

35 / 76 Mutlaka indirin: En iyi Android uygulamaları...

36 / 76 Orbot Tor Proxy Orbot Tor Proxy uygulaması ile Android cihazlarınızdan engelli web sitelerine erişebilir ve kişisel gizliliğinizi koruyabilirsiniz.

37 / 76 Apple Music Adından da anlaşıldığı gibi müzik uygulaması olan Apple Music,beğendiğiniz müzikleri temel alan liste ve albüm önerileri almanızı sağlar.

38 / 76 Firefox Firefox aynı masaüstü uygulaması gibi! Mozilla, verilerinizi nasıl topladığına dair bir ipucu veriyor ve uygulama güvenlik ayarlarıyla birlikte... Buna reklam ayarlarını değiştirme seçeneği de dahil.

39 / 76 DeaDBeef Player Müzik çalar uygulaması olan DeaDBeef Player uygulamasında online radyo da mevcut.

40 / 76 Dolphin Tarayıcı Android uygulaması olan Dolphin uygulaması internette daha hızlı dolaşmanızı sağlıyor, kendi zevkinize göre tasarlayabileceğiniz bir ana ekrana sahip. Ayrıca ses ve hareketlerle kontrol edebiliyorsunuz.

41 / 76 Opera Opera reklam engelleyicisi, sayfaları daha hızlı yüklemenize ve kotanızı gerçekten ilgilendiğiniz içerik için saklamanıza yardımcı olur.

42 / 76 Opera mini Opera mini uygulaması mobil tarayıcı uygulamalarından biri. Size tonlarca mobil verilerden tasarruf sağlıyor ve mobil reklamları engelliyor.

43 / 76 Cookpad Recipes Mutfakta vakit geçirmeyi sevenler için, yemek tarifleri ve incelemelerini bulabileceğiniz bir uygulama...

44 / 76 Cooking Planner Herhangi bir Android cihazından giriş yaptığınızda daha önceden kaydettiğiniz yemek tariflerini nereye giderseniz gidin bulabiliyorsunuz...

45 / 76 Seamless Yemek siparişi verebileceğiniz, kredi kartı ile ödeme yapabileceğiniz bir uygulama.

46 / 76 Untappd Bu uygulama etranızdaki kafe ve barları keşfetmenizi sağlar. Ayrıca beğendiğiniz yerlerin fotoğrafını paylaşıp yorum bırakabilirsiniz.

47 / 76 Yelp Size en yakın kafe, yeme içme, alışveriş yerlerini bulmanızı sağlıyor.

48 / 76 Clue Bayanlar için yapılan uygulamada, ne zaman regl olacağınızı ve ne zaman hamile kalacağınız gibi bilgileri takip edebiliyorsunuz.

49 / 76 Eve by Glow Kadın sağlığı hakkında bilgileri öğrenebileceğiniz, sağlık verilerini takip edebileceğiniz bir uygulama.

50 / 76 Fitbit Her gün kaç kalori aldığınızı ve harcadığınızı öğrenebileceğiniz,yoga gibi egzersizler bulabileceğiniz uygulama...

51 / 76 My Asics Run Coaching Kişiselleştirilmiş eğitim planınızı hazırlayabiliyorsunuz. Ayrıca fitness eğitiminizi en üst seviyeye kadar çıkartabiliyorsunuz.

52 / 76 MyFitnessPal Kalori sayacı olan uygulamada,yemeklerinizi gün boyunca kaydedebiliyorsunuz ve kaç kalori tükettiğinizi hesaplayabiliyorsunuz.

53 / 76 Runtastic PRO Koşu Fitness uygulaması koşu yürüyüş bisiklet, kayak gibi aktivitelerini takip ediyor.

54 / 76 Runtastic Six Pack Ab Workout Spor antremanı yapmanıza yardımcı olan uygulamada, erkek ve kadın avatarlar çeşitli karın egzersizlerini adım adım sizinle yapıyor...

55 / 76 Bandcamp Dünyanın her yerinde olan müziklere ulaşmanızı sağlıyor ve geniş kapsamlı şekilde size sunuyor. Böylece sevdiğiniz sanatçılardan sevdiğiniz şarkıları indirerek bir liste oluşturabiliyorsunuz.

56 / 76 Pocket Casts Kullanıcıların farklı podcast kanallarına abone olabilmelerine ve bu yayınları dinleyebilmelerine imkan sağlıyor.

57 / 76 Slacker Radio 150' den fazla tarz ile kategorilenmiş radyo istasyonuna ulaşabileceğiniz, müziğin tadını çıkarabileceğiniz bir uygulama.

58 / 76 Songkick Concerts En sevdiğiniz şarkıcı veya müzik gruplarının konserlerini kaçırmamanızı sağlayan bir uygulama.

59 / 76 Spotify Müzik indirme uygulaması olarak, indirmek istediğiniz şarkıları arama kısmına yazarak dilediğiniz şekilde ulaşabilirsiniz.

60 / 76 Stitcher Radio for Podcasts Haber, komedi, spor talep üzerine istediğiniz haberlere ulaşabilirsiniz. Arayüzü biraz zor olsa da, Stitcher size hemen hemen her podcast ile bağlantı kuruyor.

61 / 76 Any.do Bu uygulamada yapacaklarınızı ajandanıza sürükle ve bırak yapabilirsiniz,Bir görevi kaydırarak yapılmış olarak işaretleyebilir ve cihazını sallayarak tamamlanmış görevlerinizi silebilirsiniz.

62 / 76 EasilyDo Unutkan tipseniz, EasilyDo kurtarıcınızdır. Uygulamayı bir sürü desteklenen sosyal ve takvim hizmetine bağladıktan sonra, birleştirilmiş bir gösterge tablasından basit işlemleri önerir.

63 / 76 Evernote Herhangi bir şeyi not almanızı sağlayan bir uygulama. Notlar herhangi bir şey olabilir (metin, görüntü, ses veya bir karışım) ve dizüstü bilgisayarlara düzenlenir.

64 / 76 Inbox by Gmail E-posta gelen kutunuz, iş ve kişisel hayatınızı kolaylaştırmalıdır. Ancak, önemli iletilerin önemsiz olanların arasında gözden kaçırılması bu rahatlığın strese dönüşmesine neden olabilir. Bu uygulama da bunu ortadan kaldırıyor...

65 / 76 Mint Yakınınızda bulunan kişilerle tanışmanın ve sohbet etmeyi sağlayan bir uygulama...

66 / 76 Pushbullet Pushbullet, telefonunuzdan bulmanın en kolay yolu olduğu için kendinize bir bağlantı veya resim e-postası göndermek zorunda kaldıysanız, Pushbullet sizin için. Basitçe söylemek gerekirse, bilgisayarınızla Android arasındaki eksik bağlantıdır.

67 / 76 Wunderlist Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kişinin fikirlerini, yapılacak işleri ve görülecek yerleri not etmesine yardımcı oluyor.

68 / 76 Adobe Photoshop Express Otomatik düzeltme ve filtrelerle fotoğraflarınızı daha iyi görünecek şekilde rötuşlamanızı sağlıyor. Ve resimlerinizin daha dikkat çekici olmasını sağlıyor.

69 / 76 Autodesk Pixlr Bu fotoğraf editörü sadece resim mozaikleri oluşturmaktan ziyade görüntülerinize bir dokunuş daha dokunaklı olması için sanatsal efektler ile düzenlemenizi sağlar.

70 / 76 Flickr Android cihazlar için hazırlanmış resmi Flickr uygulaması ile Flickr hesabınıza giriş yapabilir ve hesabınızla ilgili çeşitli işlemler gerçekleştirebilirsiniz.

71 / 76 Google Photos Fotoğraf ve videolarınız otomatik olarak yedeklenip organize edildiği için telefonunuzdaki depolama alanının tükenmesi gibi bir endişeye kapılmadan fotoğraf ve videolarınızı daha hızlı bulup paylaşabilirsiniz.

72 / 76 PicsArt Photo Studio Bu uygulama bir fotoğraf editörü olup, aynı zamanda kolaj oluşturucusu ve çizim aracı...

73 / 76 Snapseed Google'ın Android platformuna ücretsiz açtığı bir fotoğraf düzenleme uygulaması.

74 / 76 Calibre Companion CC, cihaz tabanlı kalibreli kütüphane düzenleyicisidir.

75 / 76 Comics Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bir çizgi roman uygulaması.