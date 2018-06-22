Bu villa çok lüks ama tek bir detay yüzünden kimse almak istemiyor

İlk bakışta herkesin büyük beğeni ile baktığı malikanede bulunan bir detay alıcıların fikrini değiştirmesine sebep oluyor. İşte lüks evdeki fikir değiştirmeye sebep olan o detay...

Lüks villadaki garipliği fark edebildiniz mi?

1 / 33 Melbourne’deki lüks malikane, geniş yatak odaları, özel havuzu ve 1 milyon dolarlık fiyatıyla dikkat çekiyor.

2 / 33 Fakat malikanenin yatak odalarından biri, tasarımıyla ‘Yok artık!’ dedirtti.

3 / 33 Avustralya’nın Melbourne şehrinde yer alan lüks malikane, geçtiğimiz yıl sahibi tarafından satışa çıkarıldı.

4 / 33 Doncaster East banliyösünde yer alan 4 yatak odalı, güneş ısıtma sistemine sahip özel havuzlu, eşyalı malikane için 1 milyon dolarlık satış fiyatı belirlendi.

5 / 33 Geniş pencereleriyle bütün gün doğal ışık alan, iki araçlık garajı bulunan, toplu taşıma araçlarına, şehir merkezine yakınlığıyla göz dolduran malikane için bir internet sitesine ilan verildi.

6 / 33 Fakat ilanı görüntüleyen insanların dikkati çeken şey ne milyon dolarlık fiyat ne de yenilenmiş evin göz alıcı özellikleri oldu.

7 / 33 Malikanedeki yatak odalarından birinde, yataktan sadece birkaç metre ötede açıkta bulunan tuvalet ‘Yok artık!’ dedirterek bütün dikkatleri üzerine topladı. Alışılmadık tasarımıyla dikkat çeken yatak odasındaki kapısız tuvaletin, aynı zamanda odanın geniş pencereleri nedeniyle dışarıdan tamamen gözükmesi de ilana bakanların tepkilerine neden oldu.

8 / 33 Bir potansiyel alıcı, internette yayınlanan ilana “Eşimin ailesiyle bu evi görmeye gittik fakat garip yatak odası nedeniyle evi beğenmediler.” diye yorumda bulundu.

9 / 33 İşte dünyanın en garip tasarımlı evleri...

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