HABER

Bu villa çok lüks ama tek bir detay yüzünden kimse almak istemiyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 22.06.2018 07:29 | Son Güncelleme

1 milyon dolarlık değer biçilen Melbourne’deki lüks malikane kendisine bir türlü alıcı bulamıyor.

İlk bakışta herkesin büyük beğeni ile baktığı malikanede bulunan bir detay alıcıların fikrini değiştirmesine sebep oluyor. İşte lüks evdeki fikir değiştirmeye sebep olan o detay...

Lüks villadaki garipliği fark edebildiniz mi?

1 / 33

Melbourne’deki lüks malikane, geniş yatak odaları, özel havuzu ve 1 milyon dolarlık fiyatıyla dikkat çekiyor.
2 / 33

Fakat malikanenin yatak odalarından biri, tasarımıyla ‘Yok artık!’ dedirtti.
3 / 33

Avustralya’nın Melbourne şehrinde yer alan lüks malikane, geçtiğimiz yıl sahibi tarafından satışa çıkarıldı.
4 / 33

Doncaster East banliyösünde yer alan 4 yatak odalı, güneş ısıtma sistemine sahip özel havuzlu, eşyalı malikane için 1 milyon dolarlık satış fiyatı belirlendi.
5 / 33

Geniş pencereleriyle bütün gün doğal ışık alan, iki araçlık garajı bulunan, toplu taşıma araçlarına, şehir merkezine yakınlığıyla göz dolduran malikane için bir internet sitesine ilan verildi.
6 / 33

Fakat ilanı görüntüleyen insanların dikkati çeken şey ne milyon dolarlık fiyat ne de yenilenmiş evin göz alıcı özellikleri oldu.
7 / 33

Malikanedeki yatak odalarından birinde, yataktan sadece birkaç metre ötede açıkta bulunan tuvalet ‘Yok artık!’ dedirterek bütün dikkatleri üzerine topladı. Alışılmadık tasarımıyla dikkat çeken yatak odasındaki kapısız tuvaletin, aynı zamanda odanın geniş pencereleri nedeniyle dışarıdan tamamen gözükmesi de ilana bakanların tepkilerine neden oldu.
8 / 33

Bir potansiyel alıcı, internette yayınlanan ilana “Eşimin ailesiyle bu evi görmeye gittik fakat garip yatak odası nedeniyle evi beğenmediler.” diye yorumda bulundu.
9 / 33

İşte dünyanın en garip tasarımlı evleri...
10 / 33

11 / 33

12 / 33

13 / 33

14 / 33

15 / 33

16 / 33

17 / 33

18 / 33

19 / 33

20 / 33

21 / 33

22 / 33

23 / 33

24 / 33

25 / 33

26 / 33

27 / 33

28 / 33

29 / 33

30 / 33

31 / 33

32 / 33

33 / 33

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
villa ev

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan'dan Nagihan itirafı! 'Bilerek yaptım'

Survivor Ümit Karan'dan Nagihan itirafı! 'Bilerek yaptım'

Muharrem İnce İzmir mitingi sonrası ateş püskürdü: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

Muharrem İnce İzmir mitingi sonrası ateş püskürdü: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. Havalimanı'nda soruları yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. Havalimanı'nda soruları yanıtladı

İçişleri Bakanı Soylu: FETÖ ile ilgili yeni bir belge daha çıktı

İçişleri Bakanı Soylu: FETÖ ile ilgili yeni bir belge daha çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bunları sadece Japonya'da görebilirsiniz!

Bunları sadece Japonya'da görebilirsiniz!

İnanması çok zor ama o bir köpek

İnanması çok zor ama o bir köpek

Çaresizlik bunu da yaptırdı!

Çaresizlik bunu da yaptırdı!

Nazım Hikmet'in eşyaları satışa çıkarıldı

Nazım Hikmet'in eşyaları satışa çıkarıldı

Türkiye ve KKTC'den ortak askeri tatbikat

Türkiye ve KKTC'den ortak askeri tatbikat

Rus arşivinden 138 yıl öncesine ait İstanbul fotoğrafları

Rus arşivinden 138 yıl öncesine ait İstanbul fotoğrafları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.