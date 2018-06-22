Bu villa çok lüks ama tek bir detay yüzünden kimse almak istemiyor

İlk bakışta herkesin büyük beğeni ile baktığı malikanede bulunan bir detay alıcıların fikrini değiştirmesine sebep oluyor. İşte lüks evdeki fikir değiştirmeye sebep olan o detay...
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