HABER

Bu yıl plajlar çok iddialı olacak!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 20.07.2018 11:56 | Son Güncelleme

Miami'de Plaj Moda haftası kapsamında düzenlenen defile göz doldurdu.

16 Temmuz'da sona eren defileden geriye bu görüntüler kaldı...

Plaj modası göz doldurdu

1 / 14

ABD’nin turizm cenneti Miami’de 12-16 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Plaj Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilelerde dünyanın önde gelen tasarımcıların koleksiyonları sergilendi.
2 / 14

Plaj moda dünyasının en önemli etkinliklerinden Miami Plaj Moda Haftası 16 Temmuz'da sona erdi.
3 / 14

Moda haftasına katılan en iyi modeller, ünlü tasarımcıların mayo ve bikinileri ile izleyicileri büyüledi.
4 / 14

Parti havasını estiren etkinlikten renkli görüntüler...
5 / 14

6 / 14

7 / 14

8 / 14

9 / 14

10 / 14

11 / 14

12 / 14

13 / 14

14 / 14

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mayo moda plaj bikini

En Çok Okunan Haberler

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Adnan Oktar örgütünde çarpık ilişki skandalı!

Adnan Oktar örgütünde çarpık ilişki skandalı!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Ahu Tuğba 'Adnan Oktar'lı fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu

Ahu Tuğba 'Adnan Oktar'lı fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kaçak kaşar peyniri imalathanesinde iğrenç görüntü

Kaçak kaşar peyniri imalathanesinde iğrenç görüntü

Ölen babasının cesediyle böyle fotoğraf paylaştı

Ölen babasının cesediyle böyle fotoğraf paylaştı

2500 yıllık lahit açıldı! İçinden çıkanlar şoke etti

2500 yıllık lahit açıldı! İçinden çıkanlar şoke etti

99 milyon yıllık yılan yavrusu fosili bulundu

99 milyon yıllık yılan yavrusu fosili bulundu

Estetik durmuyor diye cinsel organını aldırdı!

Estetik durmuyor diye cinsel organını aldırdı!

Balık tutmaya gittiler, gördükleri manzara karşısında dehşete düştüler

Balık tutmaya gittiler, gördükleri manzara karşısında dehşete düştüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.