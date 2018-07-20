Bu yıl plajlar çok iddialı olacak!

16 Temmuz'da sona eren defileden geriye bu görüntüler kaldı...

Plaj moda dünyasının en önemli etkinliklerinden Miami Plaj Moda Haftası 16 Temmuz'da sona erdi.

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Moda haftasına katılan en iyi modeller, ünlü tasarımcıların mayo ve bikinileri ile izleyicileri büyüledi.