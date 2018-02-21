Bufalo aslanların arasında kalınca...

Afrika'daki bir doğal yaşam koruma parkında çekilen görüntüler aslanın ormandaki gücünü bir kez daha kanıtladı.

Aslanla bufalonun nefes kesen mücadelesi

1 / 22 Bu inanılmaz fotoğraf Güney Afrika’da bulunan bir doğal koruma alanında çekildi.

2 / 22 Afrika'da yaklaşık 20 bin kilometrekarelik bir alanı olan Kruger Milli Parkı yine vahşi görüntülere sahne oldu.

3 / 22 Safari rehberinin objektifine takılan görüntülerde aslanlar yalnız kalan bir bufaloyu gözlerine kestiriyor.

4 / 22 Bufaloyu yakalamayı başaran aslanların planı hiç de bekledikleri gibi gitmiyor.

5 / 22 Aniden sürü ortaya çıkıyor ve öldürülen bufalonun yanına dönüyor.

6 / 22 İşte o anlarda yaşananlar...

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