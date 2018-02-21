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Bufalo aslanların arasında kalınca...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 21.02.2018 15:05 | Son Güncelleme

Vahşi hayatın acımasız yüzünün bir kez daha gözler önüne serildiği kareler nefes kesiyor.

Afrika'daki bir doğal yaşam koruma parkında çekilen görüntüler aslanın ormandaki gücünü bir kez daha kanıtladı.

Aslanla bufalonun nefes kesen mücadelesi

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Bu inanılmaz fotoğraf Güney Afrika’da bulunan bir doğal koruma alanında çekildi.
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Afrika'da yaklaşık 20 bin kilometrekarelik bir alanı olan Kruger Milli Parkı yine vahşi görüntülere sahne oldu.
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Safari rehberinin objektifine takılan görüntülerde aslanlar yalnız kalan bir bufaloyu gözlerine kestiriyor.
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Bufaloyu yakalamayı başaran aslanların planı hiç de bekledikleri gibi gitmiyor.
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Aniden sürü ortaya çıkıyor ve öldürülen bufalonun yanına dönüyor.
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İşte o anlarda yaşananlar...
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Anahtar Kelimeler:
Aslan bufalo

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