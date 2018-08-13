Bugün 13 Ağustos Solaklar Günü

Solaklar sosyal medyada #lefthandersday etiketi ile paylaşım yaparken, solakların öne çıkan özelliklerine de yer veriliyor.

Solakların dikkat çeken özellikleri

1 / 14 24 yıl önce ABD'de solaklar arasında dayanışmayı artırmak için “Left Handers Day” adı ile ilk kez kutlanmaya başlayan ‘Dünya Solaklar Günü’, her yıl 13 Ağustos’da kutlanmaya devam ediyor. Bu yıl da 13 Ağustos nedeniyle solaklar, ya da bir sevdiği solak olan insanlar Facebook, Instagram ve Twitter’da #lefthandersday etiketi ile paylaşımlarda bulunuyor.

2 / 14 Bu yılki ‘Dünya Solaklar Günü’ nedeniyle açıklanan son araştırmaya göre, solaklar kendilerini ‘solak olduğu için’ diğer insanlara göre daha ‘ayrıcalıklı’ görüyor. Hatta tarihteki önemli kişiliklere bakarak kendilerine solaklığın tanrı tarafından sunulmuş bir ‘süper güç’ olduğuna bile inanıyor...

3 / 14 Gerçekten de solak insanlar nüfusun genelinde yüzde 10’luk bir azınlık iken beceri ve zekaları ile bu yüzde 10’luk oranın üzerinde bir performans gösteriyor. İşte solakların dikkat çeken 10 özelliği...

4 / 14 1. SOLAKLAR, ZEKASINI PARAYA ÇEVİREBİLEN İNSANLAR v( Dünyanın en zengin insanı Bill Gates, solaklığı ile övünenlerden...) ABD’de yapılan bir işgücü araştırmasında solaklar, sağ elini kullanan mevkidaşlarına göre en az yüzde 10 daha fazla kazanıyor. Forbes’ın dünya zenginler listesinde solakların oranı her geçen gün artıyor. Solakların “zekasını nakde çevirme konusunda” sağ elini kullananlara göre daha başarılı olduğu bugün bilinen bir gerçek. Microsoft'un sahibi Bill Gates ve Apple'ın kurucusu Steve Jobs ile dünyanın en ünlü televizyoncusu sayılan Oprah Winfrey de birer solak. Dünya zenginler listesindeki solakların oranı genel nüfustaki solak oranından 2,5 kat fazla.

5 / 14 2. SPORDA KESİNLİKLE DAHA BAŞARILILAR ( Arjantinli Lionel Messi, gezegenin tartışmasız en iyi sol ayağı... ) Solak insanların spor dallarında daha başarılı olduğu artık olimpik anlamda kabul edilen bir gerçek. Örneğin 21 yaşındaki ünlü eskrim şampiyonu Race Imboden, son Londra olimpiyatlarında 198 sağlak arasından sıyrılarak şampiyon olan bir sporcu. Dünya futbolunda da en yetenekli ve pahalı yıldızların sol ayaklı olduğunu bilemeyen yok. Dünyada Pele, Maradona, Messi gibi... Amerika'da beyzbol oyuncularının en değerlisi olan atıcıların yüzde 25'i solak. En çok kazanan 10 atıcının ise 6’sı solak... Tenisten boksa bireysel birçok sporda da solaklar yetenekleri ve ‘rakibe ters gelen’ stili ile öne çıkıyor...

6 / 14 3. ARABA KULLANMAKTA DA DAHA İYİLER Solaklar otomobil kullanmada da başarılı. Automobile Association Developments'ın yaptığı son araştırmaya göre ehliyet sınavlarında solaklar, sağ elini kullananlara göre yüzde 57 oranında daha başarılı. Hasarlı kazalara karışmada ise solakların oranı genel nüfustaki oranlarının çok altında...

7 / 14 4. EL BECERİSİ BAKIMINDAN ÜSTÜNLER Solaklar, el becerisi gerektiren işlerde de sanılan aksine daha başarılı oluyor. Konserve açacağı, makas gibi gereçler sağ elini kullanan çoğunluk için tasarlansa da solaklar şahsi becerileri ile bu engeli de aşıyor... Bowling'de sağ tarafa geçerek atış yapmak daha hızlı ve kolay olduğu için, solaklar bu anlamda büyük avantaj sahibi.

8 / 14 5. SOLAKLAR SAKAR DEĞİL, ZARİF İNSANLAR! Solaklar yemek yerken görgü kurallarına uyma bakımından da avantajlı. Ortaçağ’dan beri çatalı sağ elle tutmak bir görgüsüzlük işareti. Bu anlamda sağ elle çatal veya kaşık tutanlar aslında daha zor bir iş yapıyor. Mesela, sağ elle yemek yiyenler genellikle eti solla kesip sonra değiştirerek sağ elle yiyor. Solakların ise böyle bir derdi yok. Yani daha şanslılar. Dolayısıyla da doğuştan kibarlar...

9 / 14 6. ABD VE BRİTANYA'YI SOLAKLAR YÖNETİYOR ( Solak liderler Obama ve Cameron iki kez seçim kazandı) Solakların farklı sosyal zekası ve yaratıcı özellikleri siyaset alanında da kendini gösteriyor. ABD tarihindeki başkanların en başarılıları da solaktı. Genel nüfusta yüzde 10’da kalan solaklar ABD başkanları arasında yüzde 23’ün üzerinde. Son dört başkandan üçü solaktı. Barack Obama, Bill Clinton, George W. Bush... Ayrıca Gerald Ford ve Harry Truman en ünlü solak başkanlar olarak tarihe damga vurdu. İngiltere’de de iki dönemdir başbakanlık yapanlık yapan David Cameron solak...

10 / 14 7. SOLAKLAR GÜZEL VE SEKSİDİR ( Angelina Jolie, sol eliyle attığını vuran ajan filmlerinde başarıyla oynuyor...) Ünlüler cephesinde de solak olmanın başka bir güzelliği var. Son yıllarda Oscar ödüllerine damga vuran ve gerçek anlamda altın çağını yaşayan Jennifer Lawrence da bir solak. Dünyanın en güzel kadınlarından Scarlett Johansonn da solakların cazibe sembolü. Nicole Kidman, Angelina Jolie, Julia Roberts ve Tina Fey gibi ünlü ve güzel kadınların da solak oldukları için ayrı bir karizmaları bulunduğunu es geçmeyin. Hollywood'un ünlü erkekleri arasında da solaklar baş köşede. Jim Carrey, Tom Cruise, Charlie Chaplin, Robert De Niro, Morgan Freeman ilk akla gelenler...

11 / 14 8. MÜZİKTE HEPSİ AYRI BİR DAHİ ( Gelmiş geçmiş en büyük gitar ustası Jimi Hendrix...) Solaklar aynı zamanda müzik dünyasını da sallamış insanlar. Kendileri için özel enstrümanlar üretilir, onlar da bu tasarımları gerçek anlamda 'konuştururlar'. Jimi Hendrix'i ya da Kurt Cobain'i kim gitarsız hayal edebilir... Hendrix ve Cobain efsane birer solaktı... Paul McCartney, Justin Bieber, Eminem, Ricky Martin, Sting say say bitmez...

12 / 14 9. YARATICILIK DENİNCE DURMAK LAZIM ( Matt Groening solak olduğu için Bart Simpson'ı da solak yarattı...) Solaklar sporda, sinemada, müzikte olduğu gibi kreatif alanlarda da çok başarılı Mesela The Simpsons'ların çizeri Emmy ödüllü karikatürist Matt Groening de bir solak. Dolayısıyla ana karakter Bart Simpson da bir solak kahraman...

13 / 14 10. AMA SİZ YİNE SAĞLIĞINIZ KONUSUNDA DİKKATLİ OLUN ( Usame Bin Ladin de solaktı...) Solaklarla ilgili bu kadar üstünlüğü sayıp da riskleri anlatmamak olmaz... Solaklarda alkolizm, madde bağımlığı gibi dertler daha fazla görülüyor. Şizofreni, bipolar bozukluk gibi beyinle ilgili hastalıklar için solaklar riskli grupta yer alıyor. Solaklarda beynin iki yarısı arasındaki etkileşim daha yoğun yaşandığı için aynı anda birden fazla duyguyu hissederler, bu nedenle de algı dağınıklığı yaşayabilirler. Tarihteki kötü adamlardan Karındeşen Jack, Usame Bin Ladin ve Boston bombacısı da birer solaktı...