Bulgaristan'daki Müslümanlar geleneğini böyle yaşatıyor

Başkent Sofya’dan yaklaşık 210 kilometre uzaklıktaki Rodop Dağları’nda bulunan Ribvono köyünde düğün telaşı var.

Bulgaristan`da Müslüman düğünü

1 / 22 Bulgar Müslümanlarından Azim Liumankov ve Fikriye Bindzheva, kış düğünüyle evlendi.

2 / 22 Ülkenin güneybatısındaki bu uzak dağ köyü, Komünist rejim döneminde yıllarca baskı ve zulüm gördükleri ve erkeklerin büyük bölümü yoksulluk nedeniyle yurtdışında çalışmaya gittiği halde, geleneksel kış düğünü adetini yaşatıyor.

3 / 22 Osmanlı İmparatorluğu döneminde Müslüman olan Slavların, yani bilinen adıyla Pomakların büyük bir coşkuyla sürdürdüğü geleneğe göre, gelinin yüzü, özel bir törenle beyaza boyanıp rengarenk pullarla süsleniyor. Saatlerce süren özel makyaj seremonisine yalnızca erkek tarafından kadınlar katılabiliyor.

4 / 22 Tüm gün boyunca festival havasında geçen törende, erkek tarafı gelini almaya danslar ve şarkılar eşliğinde gitti. Köyün erkekleri gelinin çeyizini hep beraber taşıdı. Yürüyüşlere katılmayanlar ise töreni kapı önünden ya da evinin camından izlemekle yetindi.

5 / 22 Düğün eğlencesinin vazvgeçilmez müziği de gelenekseldi. Davuldan çıkan ritim ve zurnadan dökülen notalarla dans edildi.

6 / 22 Ribvono köyünün bulunduğu Rodop Dağları, Bulgaristan ve Yunanistan arasındaki sınırda. Dağ silsilesinin yüksekliği yer yer 2 bin metreyi geçiyor.

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12 / 22 BULGARİSTAN'DAKİ MÜSLÜMAN GELİNLER Bulgaristan'da yaşayan Müslümanların ilginç düğün adetleri.

13 / 22 Bulgaristan'da yaşayan Müslümanlara Pomaklar deniliyor. Onlar kendi köylerinde kendi adetlerini yaşatıyor.

14 / 22 1960 yılına kadar komünist yönetim Müslümanlara kendi adet ve inançlarına göre yaşama hakkı tanımıyordu.

15 / 22 Bu yıldan sonra serbestlik başladı ve Müslümanlar kendi inançlarına uygun yaşamaya başladı.

16 / 22 Pomak köylerinde asırlar öncesine düğün gelenekleri hala uygulanıyor.

17 / 22 Gelinlerin yüzü tamamen beyaza boyanıyor ve o yüzüne çeşitli parlak yaldızlar yapıştırılıyor.

18 / 22 Düğünün ilk günü gelin yüzünün ak olduğunu göstermek için o halde dolaşıyor.

19 / 22 En ilginç aksesuarlardan birisi duvak yerine parlak iplerden oluşan özel duvak.

20 / 22 İkinci gün gelinin yüzü temizleniyor ve damatla geline takı yarışı başlıyor.

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