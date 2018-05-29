Uzmanlar Peru’nun Nazca bölgesindeki bir mağaranın içinde araştırmalarına devam eden uzmanlar 3 parmaklı ve uzun kafatasına sahip mumya bulmuştu.

'Bulunan mumyalar uzaylı'

1 / 15 Mumyaların bulunduğu mağarada gizemli beyaz bir toz olduğunu belirten uzmanlar, bu keşiften sonra ikiye ayrıldı.

2 / 15 Birçok yetkili ve bilim insanı mumyalanmış buluntuların sahte olduğunu söyleyerek, “İnsanları kandırmak için internete konulmuş bir görüntü bu” ifadesini kullandı.

3 / 15 Fakat İngiliz basınına farklı zamanlarda konuşan iki yetkili ise görüntülerdeki mumyaların uzaylılara ait olabileceğini söyledi.

4 / 15 İngiltere’nin çok ziyaret edilen haber sitelerinden express.co.uk’e konuşan Dr. Edson Vivancoa, “Araştırmaya dahil oldum ve yapılan incelemeler sonucunda mumyanın bazı noktalarının uzaylı olabileceğini tespit ettik” dedi.

5 / 15 Uzmanlığını kemik üzerine yapan Vivancoa, insan DNA’sının tespit edildiğini kalıntıların dış dünyadan gelmiş olabileceğini söyledi.

6 / 15 Gündeme gelen yeni bir haber ise Dr. Jose Benitez’le ilgiliydi.

7 / 15 Meksikalı araştırmacı gazeteci Jamie Mausan’ın ekibinde görev yapan adli tıp uzmanı Benitez, İngiliz UFO uzmanı Steve Meera ile Peru’ya giderek olay yerini inceledi.

8 / 15 Benitez, “Ben vücudun farklı noktalarında garip detaylar fark ettim.

9 / 15 Başlangıçta sıradan bir vücuda benziyor fakat yakından bakınca kafanın daha büyük olduğunu, gözlerin daha geniş olduğunu, burnun daha ufak olduğunu ve kulaklarının olmadığını görüyoruz. Kemik yapısı daha farklı” dedi.

10 / 15 Benitez, sadece 3 el ve ayak parmağı olduğunu söylerken, “Beyaz toz onları çok garip bir şekilde sarmalıyor. Toprağın çok özel bir karakteristiği var, kuruyor ve dokuların korunmasını sağlıyor. Bu sırada böceklerin uzak durmasını sağlıyor” dedi.

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