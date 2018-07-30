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Bunlar da Rusya'nın zalımları!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 30.07.2018 08:24 | Son Güncelleme

Rusya'da çekilen fotoğraflar sosyla medyada büyük yankı uyandırdı.

İşte paylaşımlarıyla olay yaratan o Ruslar...

Bunlar da Rusya'nın zalımları

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Bu insanları başka yerde aramayın. Onlar sadece Rusya'da...
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Paylaşımlarıyla sosyal medyada olay yaratan Rus zalımlar, verdikleri pozlarla neredeyse fenomen haline geldi.
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İşte Rusların sosyal medyada büyük ses getiren paylaşımları...
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sosyal medya fenomen Rusya

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