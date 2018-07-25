Bunları biliyor musunuz?

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FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 25.07.2018 13:09 | Son Güncelleme

5-Minute Crafts sayfası işinize yarayacak pratik bilgilerle günlük yaşamı kolaylaştırıyor.

Günlük hayatta karşımıza pek çok küçük sorun çıkabiliyor. İşte bu sorunlara pratik öneriler...

İşinize yarayacak pratik bilgiler

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Eğildiğinizde tişörtünüz çok açılıyor ve sütyeniniz mi gözüküyor?
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5 dakikalık bir dokunuşla bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.
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İşte çözüm yolu...
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Beli bol gelen pantolonlar pek çok kişinin ortak sorunudur.
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Bu problemi halletmek de oldukça kolay.
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İşte yapmanız gereken ufak dokunuş...
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Artık pantolon oldukça kullanışlı gözüküyor. Ne dersiniz?
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Peki ya üzerinize oturmayan kot pantolonlar?
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Merak etmeyin. Bunun için de çözüm mevcut.
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Giymekten sıkıldığınız kazağınızı da bambaşka bir görünüme kavuşturabilirsiniz.
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Nasıl mı?
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Bunun için makas, düğme ve küçük bir dikiş makinesi yeterli olacak.
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Partnerinizin giymek istemediği tişörtü de sizin için oldukça kullanışlı bir elbiseye dönüşebilir.
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Tabi bu dönüşüm için bir kaç makas darbesi şart.
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Sadece kıyafetlerde değil, günlük yaşantınızda karşılaşacağınız pek çok sorun için pratik bilgiler mevcut. Mesela kırılan ampul...
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Ampul kırıldı fakat ampulün metal ucunu duydan ayıramıyorsunuz.
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Üstelik dakikalarca uğraşmanıza rağmen!
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Bu durumda sizin en büyük yardımcınız pet şişenin ağız kısmı olabilir.
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Çakmak yardımıyla ısıttığınız pet şişe ağzı metal başlığı çıkarmanız için adeta bir anahtar görevi üstlenecek.
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Bu kez sizlere pet şişe kapağıyla ilginç bir çözüm önerisi sunuyoruz.
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Pet şişe kapağını çakmakla ısıtıp şekil alacak kadar yumuşatın.
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Ardından çöp şiş yardımıyla kapağı şekillendirin.
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Ve makasla kesin.
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Pet şişeyi istediğiniz bir malzemeyle (ketçap, mayonez, hardal gibi... ) doldurun ve şişenin kapağını kapatın.
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Artık hardalınızı rahatça sıkabilirsiniz...
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Her evde zaman zaman yaşanan gider sorunu insanların korkulu rüyası olabiliyor.
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Ancak oldukça kolay bir karışımla bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz.
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Su, karbonat ve sirkeyi bir kapta karıştırın.
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Ardından hazırladığınız karışımın bulunduğu şişenin ağzını gidere den gelecek şekilde ters çevirerek karışımı boşaltmaya başlayın.
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Kısa süre sonra giderin açıldığını görebilirsiniz.
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Çiçek suladığınız şişenizin sonunda kalan suyu kullanmakta zorlanıyorsanız bunu da küçük bir dokunuşla çözebilirsiniz.
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İşte sıra ile yapmanız gerekenler...
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