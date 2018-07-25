Bunları biliyor musunuz?

Günlük hayatta karşımıza pek çok küçük sorun çıkabiliyor. İşte bu sorunlara pratik öneriler...

İşinize yarayacak pratik bilgiler

1 / 63 Eğildiğinizde tişörtünüz çok açılıyor ve sütyeniniz mi gözüküyor?

2 / 63 5 dakikalık bir dokunuşla bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.

3 / 63 İşte çözüm yolu...

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8 / 63 Beli bol gelen pantolonlar pek çok kişinin ortak sorunudur.

9 / 63 Bu problemi halletmek de oldukça kolay.

10 / 63 İşte yapmanız gereken ufak dokunuş...

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13 / 63 Artık pantolon oldukça kullanışlı gözüküyor. Ne dersiniz?

14 / 63 Peki ya üzerinize oturmayan kot pantolonlar?

15 / 63 Merak etmeyin. Bunun için de çözüm mevcut.

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20 / 63 Giymekten sıkıldığınız kazağınızı da bambaşka bir görünüme kavuşturabilirsiniz.

21 / 63 Nasıl mı?

22 / 63 Bunun için makas, düğme ve küçük bir dikiş makinesi yeterli olacak.

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27 / 63 Partnerinizin giymek istemediği tişörtü de sizin için oldukça kullanışlı bir elbiseye dönüşebilir.

28 / 63 Tabi bu dönüşüm için bir kaç makas darbesi şart.

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38 / 63 Sadece kıyafetlerde değil, günlük yaşantınızda karşılaşacağınız pek çok sorun için pratik bilgiler mevcut. Mesela kırılan ampul...

39 / 63 Ampul kırıldı fakat ampulün metal ucunu duydan ayıramıyorsunuz.

40 / 63 Üstelik dakikalarca uğraşmanıza rağmen!

41 / 63 Bu durumda sizin en büyük yardımcınız pet şişenin ağız kısmı olabilir.

42 / 63 Çakmak yardımıyla ısıttığınız pet şişe ağzı metal başlığı çıkarmanız için adeta bir anahtar görevi üstlenecek.

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44 / 63 Bu kez sizlere pet şişe kapağıyla ilginç bir çözüm önerisi sunuyoruz.

45 / 63 Pet şişe kapağını çakmakla ısıtıp şekil alacak kadar yumuşatın.

46 / 63 Ardından çöp şiş yardımıyla kapağı şekillendirin.

47 / 63 Ve makasla kesin.

48 / 63 Pet şişeyi istediğiniz bir malzemeyle (ketçap, mayonez, hardal gibi... ) doldurun ve şişenin kapağını kapatın.

49 / 63 Artık hardalınızı rahatça sıkabilirsiniz...

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51 / 63 Her evde zaman zaman yaşanan gider sorunu insanların korkulu rüyası olabiliyor.

52 / 63 Ancak oldukça kolay bir karışımla bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz.

53 / 63 Su, karbonat ve sirkeyi bir kapta karıştırın.

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55 / 63 Ardından hazırladığınız karışımın bulunduğu şişenin ağzını gidere den gelecek şekilde ters çevirerek karışımı boşaltmaya başlayın.

56 / 63 Kısa süre sonra giderin açıldığını görebilirsiniz.

57 / 63 Çiçek suladığınız şişenizin sonunda kalan suyu kullanmakta zorlanıyorsanız bunu da küçük bir dokunuşla çözebilirsiniz.

58 / 63 İşte sıra ile yapmanız gerekenler...

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