Haritalar, daha önce yapılan haritalara başvurularak yapıldığı için de ada, haritalarda yer almaya devam etti.

Bunları biliyor muydunuz?

1 / 26 130 küsur yıldır haritalarda yer alıyor. Tek sorun şu: Böyle bir ada hiç olmadı.

2 / 26 Uydu görüntüleme sistemlerinin ortaya çıkmasından sonra dahi hata fark edilmemişti.

3 / 26

4 / 26

5 / 26 2000 yılında bir National Geographic okuru, bu Sandy Adası’nın gerçek olmayabileceğini ileri sürmüştü.

6 / 26 Ancak kaldırılmasına dair sağlam bir iddia olmadığı için ada, National Geographic Society ve Ulusal Jeouzamsal İstihbarat Ajansı’nın kaynak olarak kullandığı haritalardan çıkarılmadı.

7 / 26 Araba anahtarlığınıza fazladan anahtar eklemeyin. Araba anahtarlığınız sadece arabanız için olsun. Sahip olduğunuz bütün anahtarları ona takmayın. Çünkü bu ağırlık yapar ve kontağa zaman içinde zarar verebilir.

8 / 26 Daha sonra 2012 yılında, o bölgeden geçen Avustralyalı bilim insanları Sandy’nin koordinatlarında bir kara parçası olmadığını fark etti.

9 / 26 Olmayan bir ada, resmi kayıtlarda nasıl bu kadar uzun süre kalabildi? National Geographic coğrafya uzmanı Juan José Valdés, “Çok ücra bir bölge olduğu için pek dikkat çekmemiş,” diyor.

10 / 26 “Bu ölçütlere göre, haritalarda gizli kalmış başka hayaletler de olabilir,” diye de ekliyor.

11 / 26 Olimpiyat rekortmeni:2008 Beijing Olimpiyat Oyunları'nda 100m koşusu rekorunu 9.69 saniye ile Jamaikalı atlet Usain Bolt kırdı. Usain Bolt saatte 37 km hız ile koşuyor.

12 / 26 Şampiyon hayvan:Hayvanlar aleminin şampiyon koşucusu ise çitadır. Kedigiller ailesinden olan çita ise saatte 112 km hız ile koşuyor. Bu hızı ile çita Usain Bolt'un hızının üç katı.

13 / 26 Olimpiyat rekortmeni:1904 Olimpiyatları'na damgasını vuran ve 1920’lerde popülerliğini yitiren bir dal olan dalıcılığın ilk ve tek altın madalyasına sahip sporcusu William Dickey'dir. Dickey'in 19 m'lik dalışı ile altın madalya kazandığı bu dal, dalıcılığın uzun atlaması olarak da bilinir.

14 / 26 Şampiyon hayvan:Hem suda hem de karada yaşayabilen çoğu hayvanın inanılmaz dalgıçlık yeteneği vardır. Kral penguenler 500 m dalıp su altında 30 dakika geçirebilirler. Fok balığı ise 1525 m’ye kadar dalıp, su altında iki saat geçirebilirler.

15 / 26 Olimpiyat rekortmeni:2004 Atina Olimpiyatları'nda 263 kg'lık ağırlığı kaldırarak rekora imza atan İranlı sporcu Hossein Rezazadeh kendi ağırlığının 100 kg fazlasını kaldırmıştır.

16 / 26 Şampiyon hayvan:Ağırlığı 28 gramdan az olan gergedan böcekleri kendi ağırlıklarının 850 kat fazlasını kaldırabilirler. Bu bir insanın 65 ton kaldırmasına eşdeğer.

17 / 26 Olimpiyat rekortmeni:10.000 m rekoru Etiyopyalı koşucu Kenenisa Bekele tarafından 27:01.17 gibi bir süreyle 2008 Olimpiyatları'nda kırılmıştır. Bekele'nin saatte ortalama 20 km hız ile koşuyor.

18 / 26 Şampiyon hayvan:Amerikan antilobu, Kuzey Amerika'nın karada yaşayan en hızlı memelisi ve dünyada ise en hızlı uzun mesafe koşucusu. Bu antilop türü saatte 96 km koşabiliyor ve hiç yorulmadan ise saatte 70 km'yi tamamlayabiliyor.

19 / 26 Olimpiyat rekortmeni:Brezilyalı yüzücü Cesar Cielo 50 m serbest stil yüzmede rekoru elinde bulunduruyor. Hızı ile Cielo saniyede 2.35 m yüzebiliyor.

20 / 26 Şampiyon hayvan:Yelkenbalığı saatte 109 km yüzebiliyor. Bu en hızlı insanın hızının 10 katına eşit.

21 / 26 Olimpiyat rekortmeni:Yüksek atlama rekoru 1996 Atlanta Olimpiyat Oyunları'nda 2.39 m ile Charles Austin'e ait.

22 / 26 Şampiyon hayvan:Puma olarak da bilinen dağ aslanı 6 m yükseğe atlayabilir. Bir impalanın atlayabileceği yükseklik ise 3.6 m.

23 / 26 Olimpiyat rekortmeni:2008 Olimpiyatları Maratonu Kenyalı koşucu Samuel Kamau Wansiru tarafından 2 saat 6 dakikada tamamlanmıştır. Bu Wansiru'nun ortalama hızının saatte 20 km olduğunu gösteriyor.

24 / 26 Şampiyon hayvan:Büyük su çulluğu kuşu İsveç'ten Afrikaya hiç durmadan iki gün boyunca uçabiliyor. Bu yolculuk ortalama 6760 km'ye eşit. Ortalama hızı ise saatte 96 km.

25 / 26 Olimpiyat rekortmeni:Uzun atlama rekoru 1968 Meksika Olimpiyat Oyunları'nda kırıldı. Amerikalı atlet Bob Beamon 9 m’lik atlaması ile dünya rekorunun sahibi.