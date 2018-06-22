Bunları sadece Japonya'da görebilirsiniz!

Kimilerinin fazlaca korktuğu kimilerininse korkusuz duruşunu herkese göstermek için can attığı Uzak Doğu'da birbirinden ilginç görüntüler ortaya çıktı. İşte onlar için sıradan bizim için fazlaca garip olan, sadece Uzak Doğu'da görebileceğiniz o kareler...