Bunu görmek için akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Peki dalış gerçekleştiren kişiler denizin metrelerce altına inince neler görüyor? İşte sizin için birkaç fotoğraf...

İşte Türkiye'nin sualtı güzellikleri

1 / 13 Yerli ve yabancı sporcular ile meraklılar, bu dalda dünyanın çekim merkezi haline gelen Türkiye'de çeşitli noktalarda donanımlı ve serbest dalışlar gerçekleştirebiliyor. Dünyanın en iyi serbest dalış merkezine sahip Türkiye, yüzlerce dalış merkezi ve eşsiz sualtı zenginlikleri sayesinde donanımlı ve serbest dalışta dünyada ilk sıralarda yer alıyor.

2 / 13 Deniz ve güneş turizminin yıllardır en çok tercih edilen ülkelerinden olan Türkiye, donanımlı dalışta (tüplü dalış) son yıllarda yüzlerce dalış merkezi ve deneyimli eğitmeniyle dünyanın parlayan yıldızı haline geldi.

3 / 13 Turizmi sportif etkinlikle birleştiren 254 dalış merkezi şu anda aktif olarak yerli ve yabancı dalış meraklılarına hizmet veriyor. Akdeniz 83 dalış merkeziyle en yoğun bölge olarak dikkati çekiyor. Ege Denizi kıyılarında 75, Marmara Bölgesi'nde 71, İç Anadolu Bölgesi'nde 17, Karadeniz Bölgesi'nde 6, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki birer dalış merkezinde şu anda 626 eğitmen ve 334 rehber hizmetlerini sürdürüyor.

4 / 13 Özellikle Kaş, Kemer, Çanakkale, Fethiye, Ayvalık, Antalya, Mersin, Bodrum en çok rağbet gören dalış noktaları olarak öne çıkıyor. Dalış merkezleri arasında Van Gölü'ne olan ilgi de her geçen gün artıyor.

5 / 13 254 DALIŞ MERKEZİ HİZMET VERİYOR' Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Şahin Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dalış merkezlerinin, turizme önemli katkı sağladığını ifade etti. Türkiye'nin eşsiz bir sualtı zenginliğine sahip olduğunu anlatan Özen, "Yaz mevsimiyle birlikte dünyanın çok farklı ülkelerinden yabancı ve yerli dalış meraklıları, sualtında yatan tarihi kalıntıları, batıkları, renkli sualtı habitatını görmek için dalış merkezlerimizi ziyaret etmektedir. İlgi ve dalış yoğunluğunun her geçen yıl arttığını söyleyebiliriz." diye konuştu.

6 / 13 Türkiye'de donanımlı dalışa yönelik ilginin her yıl arttığını belirten Özen, "Sualtı dünyasını keşfetmek isteyen vatandaşlarımız, farklı kategorilerde dalıcı belgeleri alıyorlar. Şu anda ülkemizde aktif olan 1 yıldız dalıcı sayımız 106 bin 173, 2 yıldızlı dalıcı sayımız 31 bin 488 ve 3 yıldız dalıcı sayımız 11 bin 674'tür. Engelli vatandaşların da donanımlı dalış yapmalarının önünü açan Engelli Dalıcı Talimatı da bu yıl yürürlüğe girdi. Şu anda 52 engelli dalıcı eğitmenimiz var." ifadelerini kullandı.

7 / 13 'DÜNYANIN EN İYİ DALIŞ MERKEZİ KAŞ'TA' Özen, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) ile federasyonunun birlikte açtığı Kaş Başka Antrenman Merkezi'nin bu yıl faaliyete geçtiğini vurguladı.

8 / 13 Kaş bölgesinin donanımlı dalışta da çok rağbet gördüğünü ifade eden Özen, şunları kaydetti:

9 / 13 "Dalış merkezleri içinde Kaş, uluslararası serbest dalış şampiyonalarına ev sahipliği yapması nedeniyle sportif dalışlarda dünyanın en iyi serbest dalış merkezi durumunda. 2018 yılında 20 ülkeden sporcular bu merkezimizde dalış antrenmanları için rezervasyon yaptırdı. Ev sahipliği yaptığımız Avrupa ve dünya serbest dalış şampiyonalarında dünyada ilk kez bizlerin gerçekleştirdiği, dalış yapan sporcuların güvenliğine yönelik acil müdahale sistemi, CMAS ve diğer ülke federasyonlarından büyük övgü aldı. Derin dalışlarda sporcuların yaşayabileceği acil durumlarda acil müdahale butonu, özel kamera ve kılavuz kablodan oluşan sistemle saniyede 1,5 metreyle sporcuları hızla yukarı çekebiliyoruz. Bu sistemi dünyaya ihraç ediyoruz."

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