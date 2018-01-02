Bunu yaptığına kimse inanamıyor

Son Güncelleme 4 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 02.01.2018 15:44 |4 saat önce

Başlarına gelen en unutulmaz anları paylaşan sosyal medya kullanıcıları sanal alemi salladı. 5. kattaki bir balkona sıkışan arabadan, ilginç tesadüflere kadar pek çok eğlenceli anın yer aldığı bu fotoğraflar sizi eğlenceli bir yolculuğa çıkaracak.

Tesadüfün böylesi!

1 / 120 Oyun parkının tadını çıkaran kediler

2 / 120 Bu sincabın nereye saklandığını tahmin etmek zor olmasa gerek...

3 / 120 Asansördekileri kurtarırken fotoğraf çektirmeyi unutmamak lazm!

4 / 120 Yemek beklentisinin böylesi!

5 / 120 Güneşlenen adamın karşıdaki dağlar ile arasındaki uyumu görmemek imkansız. Ne dersiniz?

6 / 120 Hamburger için fast food kuyruğundaki kişiyle kanka olmak...

7 / 120 Dünyaca ünlü komedyen Robin Williams'a rastlayan bir hayranı, usta oyuncunun kendisine sımsıkı sarılmasıyla mest olmuş.

8 / 120 Morgan Freeman ile satranç oynamak kime nasip olur ki?

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10 / 120 Gorile kafa tutunca...

11 / 120 Gökkuşağına bürünmüş bir kuş

12 / 120 O ağacın 4 ayıyı birden aynı anda nasıl taşıdığını anlamak imkansız

13 / 120 Yüzmeye ara vermek isteyince...

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15 / 120 Müthiş denge

16 / 120 Ay ışığında yürüyüş keyfi!

17 / 120 Buzda yürüyebileceğini düşününce...

18 / 120 Yunuslar da tekne yolculuğuna katılmaya karar vermiş.

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20 / 120 Haylaz köpeğin tüm sınıfın ödevini parçaladığı o an!

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22 / 120 Horozlar tarafından kovalanmak!

23 / 120 Senin orada ne işin var?

24 / 120 3 farklı renkteki sincabın aynı noktada buluştuğu o an

25 / 120 Çitlere takılan baykuşu kurtardı.

26 / 120 Cipin telefon direğini katlettiği an

27 / 120 Kuğu akşam yemeğine teşrif ederse...

28 / 120 Ve evlilik teklifi gelir

29 / 120 Okçuluk kursunda imkansızı başarmak!

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43 / 120 Ve bir araba meraklısı daha!

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49 / 120 Biraz da geyik yapmak lazım tabi...

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51 / 120 Düğünde olacak iş değil!

52 / 120 Kafansında fareler cirit atıyor ama onun umuru değil!

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54 / 120 Google aracı görüntüler de o rahat durur mu?

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58 / 120 Evin evcil kedisi

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91 / 120 Tuvalete geçme olayına farklı bir boyut kazandırmak

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97 / 120 Telefonu tutmadan fotoğraf çekmeyi kim istemez ki!

98 / 120 Patates kafaya tapmak

99 / 120 Kolu bir kaplan tarafından ısırılan babasını fotoğraflamadan geçemeyen gencin ölümsüzleştirdiği anlar

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103 / 120 Kim demiş balkon havuz olamaz diye?

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107 / 120 Ayıyı beslemek için seferber olmak

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109 / 120 Bir şeyler kesinlikle ters gitmiş!

110 / 120 Lama bu çocuğu çok seviyor.

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114 / 120 Küçük palmiyeyi düşürmemekte oldukça kararlı. Ne dersiniz?

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119 / 120 AVM'de çalışan gencin yanına gelen arı kıyafetli kız, çocuğun ayağını emmek istediğini söyleyince ortaya bu görüntü çıkmış.