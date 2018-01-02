Bunu yaptığına kimse inanamıyor
Başlarına gelen en unutulmaz anları paylaşan sosyal medya kullanıcıları sanal alemi salladı. 5. kattaki bir balkona sıkışan arabadan, ilginç tesadüflere kadar pek çok eğlenceli anın yer aldığı bu fotoğraflar sizi eğlenceli bir yolculuğa çıkaracak.
Tesadüfün böylesi!
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Oyun parkının tadını çıkaran kediler
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Bu sincabın nereye saklandığını tahmin etmek zor olmasa gerek...
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Asansördekileri kurtarırken fotoğraf çektirmeyi unutmamak lazm!
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Yemek beklentisinin böylesi!
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Güneşlenen adamın karşıdaki dağlar ile arasındaki uyumu görmemek imkansız. Ne dersiniz?
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Hamburger için fast food kuyruğundaki kişiyle kanka olmak...
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Dünyaca ünlü komedyen Robin Williams'a rastlayan bir hayranı, usta oyuncunun kendisine sımsıkı sarılmasıyla mest olmuş.
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Morgan Freeman ile satranç oynamak kime nasip olur ki?
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Gorile kafa tutunca...
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Gökkuşağına bürünmüş bir kuş
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O ağacın 4 ayıyı birden aynı anda nasıl taşıdığını anlamak imkansız
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Yüzmeye ara vermek isteyince...
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Ay ışığında yürüyüş keyfi!
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Buzda yürüyebileceğini düşününce...
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Yunuslar da tekne yolculuğuna katılmaya karar vermiş.
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Haylaz köpeğin tüm sınıfın ödevini parçaladığı o an!
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Horozlar tarafından kovalanmak!
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Senin orada ne işin var?
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3 farklı renkteki sincabın aynı noktada buluştuğu o an
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Çitlere takılan baykuşu kurtardı.
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Cipin telefon direğini katlettiği an
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Kuğu akşam yemeğine teşrif ederse...
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Ve evlilik teklifi gelir
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Okçuluk kursunda imkansızı başarmak!
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Ve bir araba meraklısı daha!
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Biraz da geyik yapmak lazım tabi...
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Düğünde olacak iş değil!
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Kafansında fareler cirit atıyor ama onun umuru değil!
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Google aracı görüntüler de o rahat durur mu?
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Evin evcil kedisi
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Tuvalete geçme olayına farklı bir boyut kazandırmak
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Telefonu tutmadan fotoğraf çekmeyi kim istemez ki!
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Patates kafaya tapmak
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Kolu bir kaplan tarafından ısırılan babasını fotoğraflamadan geçemeyen gencin ölümsüzleştirdiği anlar
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Kim demiş balkon havuz olamaz diye?
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Ayıyı beslemek için seferber olmak
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Bir şeyler kesinlikle ters gitmiş!
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Lama bu çocuğu çok seviyor.
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Küçük palmiyeyi düşürmemekte oldukça kararlı. Ne dersiniz?
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AVM'de çalışan gencin yanına gelen arı kıyafetli kız, çocuğun ayağını emmek istediğini söyleyince ortaya bu görüntü çıkmış.
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