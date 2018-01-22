Burada bakirelerin evlenmesi yasak! İşte hiç duymadığınız gelenekler

Son Güncelleme 7 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 22.01.2018 14:18 |7 saat önce

Kendi ülkemizde dahi farklılaşan geleneklere sahipken, diğer ülkelerin düğün geleneklerinin aynı olmasını tabii ki bekleyemezdik. Buradan yola çıkarak yabancı ülkelerin geleneklerine göz attık ve en çok uygulananları sizler için derledik...

Dünyanın en garip gelenekleri

1 / 63 GUAM Guam'da bakirelerin evlenmesi yasak. Bunun için kızlar evlenmeden önce bekaretliğini para karşılığı bu işi yapan kişilere bozduruyor.

2 / 63 HİNDİSTAN Hindistanda gelin ve damat için kutsal ateş yakılır ve etrafına minder konur. Kutsal ateşin etrafına 4 tur dönüldükten sonra mindere ilk kim oturursa evde onun sözünün geçeceğine inanılır.

3 / 63 KUZEY KORE Kuzey Kore de evlenirken kaz ve ördek önemli bir araçtır. Eskiden damatlar arkalarına kaz bağlayarak at üzerinde gelinin evine giderlerdi. Şimdi ise ördeği sembolik, tahta ördek olarak kullanıyorlar. Evlenmeden önce çiftin evine tahta ördek yerleştiriliyor. Çift tahta ördeği ters olarak koyarsa kavga ettikleri düz bir biçimde kalırsa iyi anlaştıkları anlamına geliyor.

4 / 63 VİKİNGLER Vikingler zamanında gelinler açık arttırmayla veriliyorlardı. Damat adayı kızın üzerinden bir fiyat belirleyip sunuyor, kızın babası ise pazarlığa girişiyordu.

5 / 63 İNGİLTERE Liverpool'da dükkan dekoratörleri, çocuklar vitrini seyrederken kadın vitrin mankenini soyamaz ya da giydiremez.

6 / 63 BOSNA HERSEK Damat adayı, kızın evine davet edilerek ailenin büyükleri evlilik hakkında tartışmaya girer. Kızın ailesindeki büyükler damat hakkında bir karara vardıktan sonra damada kahve ikram edilir. Kahve tuzlu ve ekşiyse damat reddedilmiş, tatlıysa uygun görülmüş anlamına gelir.

7 / 63 PAKİSTAN Damat adayı kızın aile büyükleri tarafından bir sınavdan geçirilir. Damada akla gelmeyecek ağır hakaretler edilir. Damat adayı tüm bunlara katlanabilir ve soğukkanlı davranabilirse sınavdan başarıyla geçmiş olur.

8 / 63 HİNDİSTAN Hindistan'da evlere gündeliğe gelen kadınlar evdeki bekar gencin cinsel ihtiyacını karşılamak zorunda.

9 / 63 MORİTANYA Moritanya'da obezite bir gelenek olmuş. Evlenme çağına gelen kızların en az 60, en fazlada 100 kilo olması gerekiyor. Eğer yemek yemezlerse de kızlar cezalandırılıyor.

10 / 63 KOLOMBİYA Gelinin annesi gerdeğe giren çiftin yatağının kenarına oturarak ilk ilişkiye şahitlik ediyor.

11 / 63 KUZEY KORE Kuzey Kore'de kadınlarda 25, erkeklerde ise 27 yaşın altında evlenmek kanunen yasak. Evlenmeden önce bireylerin askerlik ve devlete karşı diğer yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekiyor.

12 / 63 ENDONEZYA Torajanlar Endonezya'da bir kabile. Cenaze törenleri Torajan insanları için yaşamın önemli bir anı. Yokluk içinde yaşadıkları için bir ailenin masrafları karşılayabilmesi aylar sürüyor. İşte bu paranın birikmesi gereken aylar boyunca cesede kıyafet giydiriliyor ve ölü beden evde tutuluyor. Torajanlar ölünün ruhunun gömülünceye kadar evde kaldığına inanıyorlar. Ölü gömülmeye hazır hale geldiğinde de tabutlar genellikle mağaraya yerleştiriliyor. Ölünün heykelleri de tabutun yanında dışarı bakacak şekilde yerleştiriliyor.

13 / 63 HİNDİSTAN-NEPAL-BANGLADEŞ Shiva'ya tapan gizli Hint örgütü üyeleriShiva'yı en üstün tanrı olarak görüyorlar.Shiva'nın her şeyi yarattığına inandıkları için hiçbir şeyin kötü olduğuna inanmıyorlar. Bu yüzden her türlü cinsel aktiviteye katılıyor, uyuşturucu kullanıp alkol tüketiyorlar ve et yiyorlar. Tabu anlayışları yok. Garip olan gelenekleri yamyam olmaları ve bunun için özel tapınakları var. Kıyafetlerini ölülerden temin ediyor, ölüyü yakıp ısınıyor ve yemeğini nehirden temin ediyorlar. Nehir üstünde sürüklenen kadavralar yakalanıyor ve uzuvlar kesildikten sonra çiğ olarak yeniyor.

14 / 63 AMBOYNA ADASI-ENDONEZYA Amboyna Adası'nda ürünün az olacağı belirlenirse, erkeklerin güneş batımında çıplak olarak tarlaya gidip ekinlerin arasında mastürbasyon yapmaları gerekiyor.

15 / 63 ÇEK CUMHURİYETİ Çek Cumhuriyeti'nde bira banyosu çok moda! Çekler bira banyosunun sağlığa çok iyi geldiğini düşünüyorlar. Sinir sistemi üzerinde rahatlatıcı etkisi olduğuna inanıyorlar.

16 / 63 BU İNSANLAR EŞ BULABİLMEK İÇİN... Madagaskar'da bir eş sahibi olabilmek hiç kolay değil.

17 / 63 BÖYLESİNİ GÖRMEDİNİZ! Bunun için yıllardır sürdürülen bir gelenek var. Farklı köylerdeki erkekler bir araya gelip, boğa güreşi yapıyor.

18 / 63 HAYATLARINI TEHLİKEYE ATIYORLAR Eş sahibi olabilmek için hayatlarını tehlikeye atıyorlar.

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21 / 63 DÜNYANIN EN GARİP GELENEKLERİ Tanzanya ve Kenya'da yaşıyan Vesai kabilesi üyeleri birbirleriyle tükürerek selamlaşıyorlar.

22 / 63 Moritanya Bu ülkede güzellik anlayışı biraz farklı. Ülkede şişman kadınlar güzel olarak kabul ediliyor ve daha çok itibar görüyorlar. Evlenme çağına gelen kızlar en az 60 kilo olmak zorunda.

23 / 63 Laos'lu kadınların bileklerini göstermesi yasaktır. Sebebi ise kadın vücudunun en erotik yeri olarak kabul edilmesidir. Ayrıca boyunlarındaki halka küçük yaşta takılır ve yaşları ilerledikçe bir yenisi ile daha da uzatılır.

24 / 63 İskoçya'da gelinlerin düğünden önce üzerleri çamur, yumurta ve diğer şeyler ile kirletilir ve böyle şehirde yürüyerek gezdirirler. Gelinler ise intikam olarak gece geç bir saatte büyüklerine ayaklarını yıkatır.

25 / 63 Hindistan'da misafirliğe gelen kişi yemeği yedikten sonra geğirmezse yemeği beğenmemiş sayılıyor. Bu çok büyük bir saygısızlık olarak görülüyor.

26 / 63 Bu bir Bedevi yemeği. Düğünlerde yapılan bu yemek bir hayli ilginç. İlk olarak deveyi kesiyorlar, yüzüyorlar, içini hazırlıyorlar. Ardından koyunu devenin içine koyuyorlar. Sonra tavuğu kesiyorlar, tavuğu koyunun içine koyuyorlar. En son balığı tavuğun içine koyuyorlar. Eğer balık bulamazlarsa tarife göre, tavuğun içine de bir düzene yumurta koyuyorlar.

27 / 63 Peru'daki ilginç gelenek görenleri hayrete düşüyor.

28 / 63 Çocuklarının sağlıklı olmalarına isteyen aileler onlar için koyun ve evcil hayvanları öldürüyorlar.

29 / 63 Ve öldürülen hayvanların kanları ile çocuklarını yıkıyorlar.

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32 / 63 Hindistan’da yeni doğan bebekleri tapınaklardan aşağı atmak gelenek haline gelmiş bir durum.

33 / 63 Bu törenin çocukları güçlendirdiğine ve onlara şans getirdiğine inanıyor. Solapur bölgesindeki Musti köyünde bulunan Baba Şeyh Umar Saheb Dargah türbesinde dua ettikten sonra çocuğu olan yeni evli çiftler, çocukları doğduktan sonra bu töreni gerçekleştiriyor.

34 / 63 Yerel yetkililer, bunun 500 yıldan bu yana devam ettiğini belirtiyor. Ancak, Hintlilerin bu geleneği birçok çocuğun sakat kalmasına, hatta ölmesine neden oluyor.

35 / 63 Çok yüksekten bırakılan bebek, aşağıdaki kalabalığın onu tutması esnasında sert darbelere maruz kalabiliyor, hatta yere çakılabiliyor.

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39 / 63 Tazmanya'da kadın ölen kocasının kesilip kurutulan cinsel organını boynuna asmak zorunda.

40 / 63 Tayland Kraliyet Ailesi çok eski zamanlardan gelen ve sadece bu ailenin kullandığı özel bir dil kullanıyor. Yani konuştuklarını çevrelerindeki hiç kimse anlayamıyor.

41 / 63 Newlyweds'de evlenen çift gerdeğe tören sırasında yere serilen hasır üstünde konukların gözü önünde giriyor.

42 / 63 Yılbaşı Botsvana'da da önemli bir gelenek. İnanışa göre yılbaşı gecesi evli çiftlerin seks yapması zenginlik ve bereketi arttırıyor.

43 / 63 Guam'da bakirelerin evlenmesi yasak. Bunun için kızlar bekaretlerini para karşılığı bu işi yapan kişilere bozduruyor.

44 / 63 Normalde makarna ve şarapla beslendiğini düşündüğümüz İtalya'nın Ponti bölgesinde yerli halk, Paskalya öncesindeki 40 gün boyunca toplam bin yumurtadan yapılmış omlet yiyor.

45 / 63 Çek Cumhuriyeti'nde bira banyosu çok moda! Çekler bira banyosunun sağlığa çok iyi geldiğini düşünüyorlar. Sinir sistemi üzerinde rahatlatıcı etkisi olduğuna inanıyorlar.

46 / 63 Moritanya'daobezite bir gelenek olmuş. Evlenme çağına gelen kızların en az 60, en fazla da 100 kilo olması gerekiyor.Eğer yemek yemezlerse de kızlar cezalandırılıyor

47 / 63 Gine'de evli kadını baştan çıkaran adamın el ve ayak parmaklarından biri kesiliyor. Kesilen parça ilişkiye giren kadına yediriliyor.

48 / 63 Kuze Kore'de kadınlarda 25, erkeklerde ise 27 yaşın altında evlenmek kanunen yasak. Evlenmeden önce bireylerin askerlik ve devlete karşı diğer yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekiyor.

49 / 63 Guyana'da banyoda seks yaparken yakalanan çiftler önce boyanıyor sonra da bir eşeğin arkasına bağlanarak şehirde gezdiriliyor.

50 / 63 Toplumlarının garip karşıladığı 'poligami' çok eşlilik, Güney Afiraka'da bir gelenek. Bir erkek ne kadar çok eş alabilirse o kadar makbul.

51 / 63 Colombia'da gelinin annesi gerdeğe giren çiftin yatağının kenarına oturarak ilk ilişkiye şahitlik ediyor.

52 / 63 Orta Çağ'ın düello geleneği Paraguay'da hala devam ediyor.

53 / 63 Hindistan'da evlere gündeliğe gelen kadınlar evdeki bekar gencin seksüel ihtiyacını karşılamak zorunda.

54 / 63 İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te köpek beslemek kanunlarla yasaklanmış.

55 / 63 Laos'ta da kadınların ayakları en erotik bölge kabul ediliyor. Bu nedenle kadınların ayaklarını göstermeleri yasak

56 / 63 Tayvan'da damadın akraba ya da arkadaşı gelinin bekaretini alıyor. Gerekçesi:'Damat böyle sıkıcı bir işle zaman kaybetmesin!..'

57 / 63 Liverpool'da dükkan dekoratörleri çocuklar vitrini seyrederken kadın vitrin mankenini soyamaz ya da giydiremez.

58 / 63 Eğer kendinize uğraşacak farklı bir spor dalı arıyorsanız, İngiltere'ye gidin. Çünkü peynir yuvarlama yarışı yapıyorlar. Ciddi bir spor dalı haline gelen bu yarışmalar İngiltere'nin bazı bölgelerinde yapılıyor.

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60 / 63 Düğünde yaşanan bir gelenek görenleri şaşkına çeviriyor. Çin'in bazı bölgelerinde görülen tuhaf geleneğe göre, konuklar gelinin göğüslerini açıp, genç kıza dokunarak fotoğraf çektirdi.

61 / 63 Gelin ise bunun karşılığında kendisine dokunanlardan para aldı. Gelinin zor anları kameraya da yansıyor.

62 / 63 Bu iğrenç gelenek orada bulunanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.