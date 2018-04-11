Burada insanları ölmeden tabuta koyuyorlar! Sebebi bakın neymiş

Müşterilerini tabutun içine sokan kafe, misafirlerinin kendileriyle başbaşa kalmasını sağlayarak, hayatı sorgulamalarını amaçlıyormuş.

Dünyanın en acaip restoranları!

1 / 126 Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bir kafe, tasarımı ve müşterilerine sunduğu hizmetle dikkat çekiyor. Kafenin kapısından içeri giren müşterileri bir iskelet karşılıyor ve mekanın her yeri kafatasları ile dolu.

2 / 126 Ölüm temasının hakim olduğu kafedeki en dikkat çekici detay ise içinde tabutların bulunması.

3 / 126 Müşteriler sipariş verdikten sonra tabutların içine giriyor ve kafe çalışanları tabutun kapağını kapatıyor.

4 / 126 Kafenin kurucuları, amaçlarının insanların ölüm ve yaşam üzerine düşünmelerini sağlamak ve hayattaki amaçlarını sorgulatmak olduğunu söyledi.

5 / 126 Tabutta birkaç dakika zaman geçiren müşterilere indirim yapıldığı da belirtiliyor.

6 / 126 HAPİSHANE KONSEPTLİ KAFE! Rüstempaşa Mahallesi Barış Sokak'ta yaklaşık 1 ay önce hizmet vermeye başlayan 4 katlı, 'hapishane' konseptli Haft Coffee'ye, gençler ilgi gösteriyor.

7 / 126 Kafede garsonlar gardiyan ve mahkûm kıyafetleriyle hizmet veriyor. İçerisinde hücrenin de olduğu kafeye gelen müşteriler, 'mahkûm' kıyafetleri giyerek istediği bölümde fotoğraf da çektirebiliyor. Müşterilerin çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada paylaşılınca kafenin popülaritesi de arttı. İşletme, kısa sürede ilk franchising'i Bursa Görükle'ye verdi.

8 / 126 Konseptle ilgili bilgi veren işletme ortağı Canhür Aktuğlu, "Haft, kelime anlamı olarak 'tutuklu' demek. Almanca kökenli bir kelimedir. Bizim buradaki hikâyemiz de bunun üzerine kuruludur. Kahve satıyoruz fakat kahveden daha çok duygu, daha çok bir hikâye satma peşindeyiz. Bunu da kısa sürede çok iyi bir şekilde gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Türkiye'nin ilk hapishane temalı dükkânıyız, belki de dünyada tek. Bu konsepti düşünürken orta vadedeki hedefimiz dünyaya açılmak, uzun vadedeki hedefimiz ise kahve sektöründe bir dünya markası olmaktı. Henüz 1 aydır açık olmamıza rağmen ilk franchising'imizi Bursa'ya verdik. Bu da kısa sürede büyük bir başarıdır. Sanırım buradaki en büyük etken, sosyal medyanın kendiliğinden işliyor olması. Sosyal medya sayesinde inanılmaz büyük kitlelere ulaştık ve müşterilerimizin paylaşımlarında da çok yaratıcı kareler ortaya çıkıyor" dedi.

9 / 126 BİR HİKÂYE SATIN ALMIŞ OLUYORLAR' Haft'ı diğer kafelerden ayıran en büyük özelliğin konsept olduğunu söyleyen Aktuğlu, işletmedeki dekorasyonda konsepte sadık kaldıklarını söyledi. Aktuğlu, şöyle konuştu:

10 / 126 "Konsept gereği temamız hapishane olduğu için buraya bir de hücre yaptık. Burada oluşturduğumuz köşede müşterilerimiz istediği tulumu seçip, giyinip, fotoğraflar çekiliyorlar. Sosyal medyada da bu şekilde paylaşımlarda bulunuyorlar. Böylece burada kahve satın almanın yanında bir duygu, bir hikâye satın almış oluyorlar. Asansörümüz de bir sabıka duvarı şeklinde oluşturuldu. Depomuz yine aynı şekilde bir cezaevi hücresi gibi oluşturuldu. Dekorasyonda da kırılmış camlar kullanıldı. Garsonlarımız da yine mahkûmların giydiği tulum ve tişörtlerle hizmet veriyor. Detaylara kadar her şeyi düşündük ve bunlara daha ilaveler de yapıyoruz."

11 / 126 'ÖZGÜRLÜK, SEVDİKLERİNLE VAKİT GEÇİREBİLMEKTİR' İnsanlara birkaç saatliğine de olsa kendisini özgür hissedebilecekleri bir ortam yaratma amacı içersinde olduklarını söyleyen Aktuğlu, "Bir marka yaratmak amacıyla yola çıktık. Bu markamız, özgürlüklerimizin her gün giderek kısıtlandığı, hayallerimizin küçüldüğü, fikirlerimizin zihinlerimize hapsolmak zorunda kaldığı bir dünyada doğdu. Amacımız, cinsiyet ayrımı yapmadan, özgürlük arayan herkes için yeni bir kaçış noktası olmak. İnsanlara birkaç saatliğine de olsa kendisini özgür hissedebilecekleri bir alan sağlamak. Bizim için en büyük özgürlük, istediğin an bir fincan kahve eşliğinde sevdiklerinle vakit geçirebilmektir" dedi.

12 / 126 Canhür Aktuğlu, hem yurt içi hem de yurt dışına açılabilmek için de çalışma yürüttüklerini sözlerine ekledi.

13 / 126 Mahkûm kıyafetleri ile hizmet veren garsonlar ise müşterilerin kendileriyle fotoğraf çektirdiğini söyledi.

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18 / 126 DÜNYANIN EN ACAYİP RESTORANLARI <p>Böylelerini hiç görmediniz!</p><p>Fiyatları kadar menü ve konseptleriyle de dikkat çeken Dünyanın en acayip restoranları:</p>

19 / 126 <p>Başkasının Hesabını Öde Cafe: </p><p>İlginç konsept cafeler kategorisinde zirveye oynamaya aday. Özellikle parası olmayan müşteriler için cazibesi tartışılmaz.</p>

20 / 126 <p>Başkasının Hesabını Öde Cafe: </p><p>Aslında adı, "Bir İyilik Yap Cafe" olan Güney Carolina'daki bu cafede adından da anlayacağınız üzere herhangi başka birinin hesabını ödemenezi üzerine kurulu bir sistem var.</p>

21 / 126 <p>Elbette paranız varsa... Eğer yoksa o zaman başkası size bir iyilik yapıyor, hesabınızı ödüyor. Açıldıktan sonra bir anda 12 bin kişinin ziyaret ettiği İyilik Yap Cafe, ilerleyen zamanda ise zaman zaman izdihamlar da yaşamış. Sonrasında bu konseptte cafeler hemen hemen dünyanın her bölgesinde açılmış. Türkiye'de de ihtiyaç olan, fakat henüz bu konseptte açılışın yapıldığını duymadığımız türden bir cafe.</p>

22 / 126 <p>Bacaklarla Kahve: </p><p>Şili'de açılan Cafe con Piernas'ta sadece kışkırtıcı kıyafetler giyen kadın garsonlar hizmet veriyor.</p>

23 / 126 <p>Süper mini bir etek ve topuklu ayakkabı giyen garsonların çoğunlukla zengin işadamlarına (kahve fiyatları nedeniyle) kahve servisi yaptığı cafe Santiago'da oldukça popüler.</p>

24 / 126 <p>Cafenin daimi müşterisi olan patronlara daha fazla kahve siparişi vermek için uygulanan taktik ise süper minili ve yüksek topuklu garsonların verilen siparişi getirmek için yaptığı catwalk...</p>

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26 / 126 <p>Kadın Hizmetçi Cafe:</p>

27 / 126 <p>Erkeklere hitap ettiği aleni olan konsept cafelerden biri daha.</p>

28 / 126 <p>Kadın hizmetçi kostümü giyen garsonların servis yaptığı cafe Japonya'da oldukça ilgi çekti. Tokyo Akihabara'da 2001 yılında ilk kez hizmete açılan cafe daha sonrasında Çin, Güney kore, Tayvan, Avustralya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Meksika, kanada ve ABD'de de şubeler açtı.</p>

29 / 126 <p>Bu cafenin konseptine bağlı olarak servis yaparken uguladığı bazı ritüeller de yok değil. Örneğin garsonlar kahve, krema veya şeker servisi yaparken müşterinin önünde diz çöküyor. Hatta bazı müşterilere (özellikle pahalı bir kahveyi sipariş etmiş olanlara) garsonlar kahvesini kaşıkla bile içirebiliyor. Boyun, omuz veya sırt masajı ise ekstra ücrete tabi. Müşterilerin garsonlarla kağıt oyunu veya video oyunu oynamak için yine ekstra ücret ödemesi gerekiyor.</p>

30 / 126 <p>ZELZELE CAFE:</p><p> Normal şartlar altında 7.8 şiddetinde bir depreme yemek sırasında yakalanırsanız çoğunuzu yapacağı şey yemeği falan bırakıp canını kurtarmak için hızla harekete geçmek olacaktır.</p>

31 / 126 <p>Fakat İspanya'da Lloret de Mar'daki Afet Cafe'de bu şiddetteki bir depremi sürekli yaşarsınız, çünkü zaten cafenin konsepti budur. Zelzele olurken yemeğinizi yemek üzerine kurulu bir konsept. Tek apacağınız yemek yerken dengede kalmaya çalışmak ve içeceğinizin devrilmemesi için dua etmek. Aslında dışarıdan bakıldığında ismi dışında sıradan bir cafe görüntüsünde olan Afet cafe'nin girişinde de içeride neler döndüğüne ilişkin hiçbir uyarı bulunmuyor.</p>

32 / 126 <p>Bir asansörle gidilen restoranın içi de bir mağaraya benziyor. Fakat içeri girdiğinizde garsonların giydiği inşaat baretini görünce birazdan neler olabileceğiyle ilgili bir fikir sahibi olabilirsiniz.</p>

33 / 126 <p>Ayrıca siparişinizi içine koydukları tabakların gülle gibi olması da bir diğer işaret. Zaten yemeğe başladığınızda da olan oluyor. 7.8 şiddetinde bir deprem ve sönüp yanan ışıklar, çığlık atan kadın garsonlar, restoranda oradan oraya hareket eden sandalyeler, masalar... İşte o an nedene tabakların yerinden kaldırılamadığını anlıyorsunuz.</p>

34 / 126 <p>ABD'nin New York kentinde gürültülü yerlerde yemek yemekten nefret edenler için "sessiz restoran" açıldı.</p>

35 / 126 <p>Brooklyn'deki "Eat" adlı restoranda akşam yemeği yerken konuşmak yasak. Yemeğe başlamadan mönüyü seçiyorsunuz.</p>

36 / 126 <p>Alerjiniz varsa baştan söylüyorsunuz ve yemek sırasında hiç konuşmuyorsunuz. Çenesini tutamayan dışarıda yemek zorunda kalıyor.</p>

37 / 126 <p>Bu yüzden ya gözlerinizle ya da işaretlerle anlaşmak zorundasınız.</p>

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39 / 126 <p>Aşçı Nicholas Nauman "Budist tapınaklarında kalırken sessiz kahvaltılardan etkilendim.</p>

40 / 126 <p>Ben de bunu akşam yemeği için uyguladım. İnsanlar çok sevdi" diyor.</p>

41 / 126 <p>BAGGERS NÜRNBERG (ALMANYA)</p>

42 / 126 <p>Restoranın en büyük özelliği tamamen otomatik olması.</p>

43 / 126 <p>Siparişler elektronik ortamda alınıyor. Yukarıda aşçılar tarafından hazırlanan siparişler kaydırak mekanizmasıyla aşağıdaki masalara servis ediliyor.</p>

44 / 126 <p>NINJA NEW YORK (ABD)</p>

45 / 126 <p>Japon yemekleri sunan restoranın en ilginç özelliği servisi.</p>

46 / 126 <p>Çünkü siparişinizi ninjalar getiriyor.</p>

47 / 126 <p>Oldukça ilginç tasarıma sahip olan restoranda</p>

48 / 126 <p>yemeğinizi yemediğinizde ufak tefek zorlamalar da olabiliyor.</p>

49 / 126 <p>Dinner in the SKY (Belçika)</p>

50 / 126 <p>Belçika'daki gökyüzü restoranı özel bir vinçle yerden 55 metre yüksekliğe kaldırılan masada yemek deneyimi imkanı sağlıyor.</p>

51 / 126 <p>Gökyüzüne kaldırılan masada her seferinde 22 kişi yemek yiyebiliyor. Konuklar manzarayı seyrederken, masanın orta kısmındaki bölümde şef aşçı, garson ve şovmenden oluşan bir ekip yer alıyor.</p>

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54 / 126 <p>Ithaa Restaurant (MALDİVLER)</p>

55 / 126 <p>Yemek yerken bir anda yanınızda oldukça garip şekilli bir canlının sizi izlemesine ne derdiniz?</p>

56 / 126 <p>Eğer izlenmekten rahatsız oluyorsanız bu restorana sakın gitmeyin.</p>

57 / 126 <p>Çünkü izleyenler oldukça ürkütü deniz canlıları olabilir.</p>

58 / 126 <p>Ithaa Restoran, denizin altındaki en acaip canlıları bile masanızın yanına getirebilir.</p>

59 / 126 <p>CLOTHING OPTIONAL DINNER NEW YORK (ABD)</p>

60 / 126 <p>Adı üstündü giyim özgürlüğü olan bir restoran.</p>

61 / 126 <p>Hatta hiç giyinmeme özgürlüğü de diyebiliriz. Aslında restoranın amacı müşterilerine eşitlik sunuyor. Bu restoranda giyimine kuşamına bakmadan herkes eşit.</p>

62 / 126 <p>ICE LOUNGE (DUBAİ)</p>

63 / 126 <p>Eksi 21 derecede bir akşam yemeği veya bir içecek...</p>

64 / 126 <p>Sıcak coğrafyadan bunalanlar için yaratılmış oldukça ilginç bir atmosfer.</p>

65 / 126 <p>Çok üşüyenler için giyinme kabinleri de var.</p>

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69 / 126 <p>VAMPİR CAFE (TOKYO)</p>

70 / 126 <p>Dünyanın en ilginç konseptli restoranlarından biri.</p>

71 / 126 <p>Garsonların Dracula filminden fırlamış gibi karşınıza çıktığı</p>

72 / 126 <p>Atmosferin karanlık ve kımpıkrmızı ışıklarla donatıldığı bu cafede</p>

73 / 126 <p>Mimari de tamamen korku filmi atmosferinde birşeyler yiyip içmek isteyenlere göre hazırlanmış.</p>

74 / 126 <p>EL DIABLO (İSPANYA)</p>

75 / 126 <p>Mangal keyfi tam biz Türklere göre. İspanyollar ve Meksikalıların da ızgaralarının meşhur olduğu bilinir.</p>

76 / 126 <p>Fakat ocak başı keyfinize bir de volkanın eşlik edebileceğini hiç düşünmüş müydünüz?</p>

77 / 126 <p>Mesela sizin kanat siparişinin bir volkanın ateşinde piştiği bir restoran nasıl bir fikir?</p>

78 / 126 <p>İşte El Diablo, volkanik ateşte yapılmış cızbız tecrübes isteyenlere hizmt veriyor.</p>

79 / 126 <p>OPAQUE RESTAURANT NEW YORK (ABD)</p>

80 / 126 <p>Tamamen karanlıkta bir yemek ister miydiniz?</p>

81 / 126 <p>"Acaba ne yiyorum" derdinizin büyük olacağı bu restoranda</p>

82 / 126 <p>bu merakınızı giderebilmenin tek yolu gece görüş gözlüğü.</p>

83 / 126 <p>Ya da yediğinize razı olacaksınız.</p>

84 / 126 <p>TOMBS (HİNDİSTAN)</p>

85 / 126 <p>"Bu kadarına da yok artık" diyebilirsiniz ama</p>

86 / 126 <p>ölülerle birlikte yemek yemek bazılarının ilgisini çekebiliyor.</p>

87 / 126 <p>Hindistan'daki TOMBS, tabutların içerisinde bulunan ölülerle birlikte yemek tecrübesi sunuyor.</p>

88 / 126 <p>Mideniz hassassa ve ölülerden korkuyorsanız, yanına bile yaklaşmayın.</p>

89 / 126 <p>BUNS & GUNS (BEYRUT)</p>

90 / 126 <p>SİLAH VE EKMEK isimli Beyrut'taki bu restoranda menüy biraz yabancılık çekebilirsiniz.</p>

91 / 126 <p>Çünkü yemeklerin hepsi askeri terimlerle isimlendirilmiş.</p>

92 / 126 <p>Örneğin bana bir el bombası ver derseniz ilginç bir yemekle karşılaşabilirsiniz.</p>

93 / 126 <p>Bir de meraklıları için "terörist menü" bulunuyor listede.</p>

94 / 126 <p>THE GRAND VIEWS TOPLESS CAFE SHOP (ABD)</p>

95 / 126 <p>Çıplaklık son yıllrda ABD'deki restoran ve cafelerde en çok rağbet gören konseptlerden biri.</p>

96 / 126 <p>İşte bunlardan biri. "18 yaşından küçükler giremez", "kamera ile çekmek ve dokunmak yasaktır", "Sadece nakit kabul edilir"</p>

97 / 126 <p>Üstsüz garsonlar tarafından siparişiniz alınıyor. 2 üstsüz kadın ve bir erkek garson çalışıyor.</p>

98 / 126 <p>Ancak kafe, açılacağını duyurulduğu andan itibaren civarda yaşayan insanların yoğun tepkisiyle karşılaştı. Kafe, Maine sakinlerinin rahatsızlığının mahkemeye taşınması nedeniyle kapatılmayla karşı karşıya...</p>

99 / 126 <p>MODERN TOILET (TAYVAN)</p>

100 / 126 <p>Mide bulandıran konseptler sıralamasında muhtemelen zirveye oynar.</p>

101 / 126 <p>Çünkü Modern Tuvalet isimli bu restoranın sandalyeleri klozetten ve yemekler klozet kapağıyla servis ediliyor.</p>

102 / 126 <p>Bazı tatlıların şekli de dışkıya benziyor.</p>

103 / 126 <p>Ayrıca yemekler yine bir klozetin içinde pişiyor. Midesi kaldıran için ilginç bir deneyim.</p>

104 / 126 <p>ETERNITY RESTAURANT (UKRAYNA)</p>

105 / 126 <p>Ukrayna'da bulunan Eternity adındaki restoran dünyanın ilk ölüm temalı restoranı... Bu ilginç girişim ortalama 20 metre uzunluğunda bir tabutun restorana çevrilmesiyle gerçekleşti ve tabut restoranın dekorasyonu da bir düzine çelenk ve normal boyutlu tabutla yapıldı.</p>

106 / 126 <p>Restoranın akşam yemeği menüsünde 'Dokuz Gün' ve 'Kırk Gün' isimli salatalar yer alıyor. Bunun yanında menünün en popüler yemeği de 'Cenette buluşalım' yemeği...</p>

107 / 126 <p>CABBAGES & CONDOMS (TAYVAN)</p>

108 / 126 <p>Tayland'da "Kondom Restoran" doğum kontrolüne adanan dünyadaki tek lokanta.</p>

109 / 126 <p>İçinde doğum kontrolü için bilgilendirme amaçlı eşyalarında satıldığı ve sloganı ise "Yiyeceklerimizin gebeliğe sebep olamadığına dair garanti verilir"</p>

110 / 126 <p>EMERGENCY RESTAURANT (TAIPEI)</p>

111 / 126 <p>Hemşirelerin (daha doğrusu hemşire giyimli garsonların) hizmet verdiği restoran dünyanın en ilginç yerlerinden biri.</p>

112 / 126 <p>İçeceklerin serumla servis edildiği restoranda bir de ACİL SERVİS bölümü bulunuyor.</p>

113 / 126 <p>Çok aç olup acilen yemek yemek isteyenler için bu bölüm hizmet veriyor.</p>

114 / 126 <p>HOOTERS (ABD)</p>

115 / 126 <p>Elbette en acayip restoranlar listesinin olmazsa olmazı Hooters.</p>

116 / 126 <p>Mini şortlu güzel kızların servis yaptığı Hooters, ABD'nin her tarafına hızla yayıldı.</p>

117 / 126 <p>Diğer ülkelerde de restoran açmaya başlayan ve sürekli olarak tanıtım yapan restoranlar kriz dönemlerinde bile doldu taştı.</p>

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120 / 126 <p>Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası eski Başkanı ve işadamı Mustafa Yurdanur, ABD seyahatinde gördüğü 200 kişilik uçak restoranın benzerini Tekirdağ'da yapabilmek için özel bir firmanın kargo uçağını satın aldı.</p>

121 / 126 <p>Çorlu Havaalanı'nda önceki gün söküm işlemleri tamamlanan ve ikiye bölünen uçak, TIR'lara yüklendi.</p>

122 / 126 <p>Tekirdağ kent merkezindeki restoran yapılacağı yere TIR'larla taşınan uçak parçalarının yeniden birleştirilerek restoran haline getirileceğini ifade eden Yurdanur şunları söyledi:</p>

123 / 126 <p>"Amerika seyahatimde uçak restoranı görüp çok beğenmiştim. Aynısını Tekirdağ'da yapma gibi bir hayalim vardı. Orada uçak restoranda yemek yemek için 1.5 saat bekledim. Türkiye'ye döndüğümde bu hayalimi gerçekleştirmek için çalışmalara başladım.</p>

124 / 126 <p>Emekliye ayrılan uçak yurt dışında çok büyük para etmiyor ancak Türkiye'de yüksek maliyetleri var. Yaklaşık olarak maliyeti 500 bin lira civarında. İki ay içinde tamamlayacağımız uçak restoran 200 kişilik olacak.</p>

125 / 126 <p>Ayrıca içerisinde tam bir dünya mutfağı yapmak istiyoruz. Hava alanında park halinde nasıl bir uçak duruyorsa o da aynı şekilde olacaktır.</p>